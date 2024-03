Ce se ascunde sub palatul lui Gigi Becali! Povestea pe care puţini o ştiu despre locuinţa celebră din centrul Capitalei - Antena Sport

În urma acestui joc, Hermannstadt a urcat pe loc de play-off. Sibienii au însă o deplasare infernală în ultima etapă, la Cluj, cu CFR.

„Eu sunt aici lăsat liber, nu mai am treabă cu FCSB”

După joc, Ianis Stoica a fost întrebat dacă golurile pe care le marchează îl pot ajuta să revină la FCSB. „Eu sunt aici lăsat liber, nu mai am treabă cu FCSB”, a replicat Ianis Stoica pentru primasport.ro.

”Vreau să încep prin a lăuda brigada de arbitri, un arbitraj excelent, este şi meritul lor că s-a practicat un fotbal frumos. Am început mai greu, dar important este finalul. Rămânem în luptă, depindem de alte rezultate, dar mergem la CFR să câştigăm.

(n.r.: despre gestul în care şi-a bătut obrazul) A fost un semn pentru mine, să mă descarc după ce am fost criticat și etapa trecută, când mingea n-a intrat în poartă. (n.r. fază din meciul cu Dinamo) S-a dat ofsaid. Cu acel punct, poate eram mai sus acum. Nu zic că am fi câștigat, dar am fi avut un punct la pauză. Nu a fost pentru U Cluj, nu am nimic să le reproșez.

Depindem de alte rezultate, dar și dacă vom fi în play-out nu este dezamăgire. Obiectivul este locurile 7-8, dacă se vor alinia planetele și vom intra în play-off va fi bine, dacă nu, asta e. Vrem să câștigăm play-out-ul”, a mai declarat Ianis Stoica pentru sursa citată.