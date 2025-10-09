De ce Ionuţ Chirilă nu se spală niciodată pe faţă: "În viața mea..." - Antena Sport

Tudor Chirilă are un frate şi el la fel de cunoscut, dar în lumea fotbalului. Ionuț Chirilă (59 de ani) a uluit la ultima lui apariţie televizată. El a recunoscut ce truc are pentru a-și păstra tenul fără riduri.

Obiceiul antrenorului a lăsat fără cuvinte pe multă lume. Ce a părut să fie doar o glumă s-a dovedit real 100%. Antrenorul spune că “nu este certat cu săpunul” atunci când vine vorba de duşuri. Dar, pentru a păstra faţa tânără, Ionuş Chirilă nu se spală pe față! Astfel, crede el, reuşeşte să-şi menţină tenul tânăr şi să “fenteze” vârsta din buletin.

„Nu mă spăl niciodată pe față. Niciodată. Nu mă spăl. Nu m-am spălat în viața mea pe față. Niciodată! Cu nimic. Dimineața beau cafea și fumez trabuc. Curge apa pe mine când fac duș. Alerg zilnic, transpir, așa că fac duș. Dar pe față nu mă frec cu apă niciodată”, a delarat Ionuț Chirilă, potrivit iamsport.ro.

Unde a antrenat Ionuţ Chirilă

Născut pe 9 ianaurie 1966, la Tismana și provenind dintr-o familie de actori și scriitori, Ionuț Chirilă a antrenat nume grele din fotbalul românesc. Şi anume: Electromagnetica, Unirea Focșani, Jiul Petroșani, UTA, Concordia Chiajna, ASA Târgu Mureș, Politehnica Iași sau Academica Clinceni. El are şi un frate la fel de cunoscut, Tudor Chirilă, solistul trupei Vama.