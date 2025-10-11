Ion Țiriac, ultima aroganţă. Câţi bani a dat pe o pereche de ochelari fabricați din titan și ramă de pilot - Antena Sport

Închide meniul
Ion Țiriac, ultima aroganţă. Câţi bani a dat pe o pereche de ochelari fabricați din titan și ramă de pilot

Radu Constantin Publicat: 11 octombrie 2025, 19:28

Ion Ţiriac, în timpul unui eveniment - Profimedia Images

Ion Țiriac nu se uită la bani atunci când vre să-şi satisfacă plăcerile. Prezent la unul dintre proiectele Fundației Metropolis, care a demarat acțiunea de construcție pentru un spital destinat copiilor cu probleme psihiatrice, miliardarul român a impresionat asistenţa cu ochelarii de soare pe care i-a purtat.

Ion Țiriac şi-a făcut apariţia cu o pereche de ochelari de soare Balmain Eyewear, care costă în jur de 1.000 de euro! Ochelarii sunt fabricați din titan 100% și ramă de pilot.

Şi Gigi Becali poartă aceeaşi marcă de ochelari. Latifundiarul Gigi Becali preferă o variantă un pic mai ieftină, doar 800 de euro, Balmain Triomphe bps.168. Balmain Eyewear, conform platformei brandului, mai poartă Rihanna sau Kim Kardashian.

Ion Țiriac deține 26 de modele Ferrari în colecție!

Ţiriac deţine o galerie impresionantă de 26 de modele Ferrari. De la clasicul Ferrari Dino 246 GT (1972) până la hypercarul hibrid LaFerrari F150 și exclusivistul 812 Competizione Aperta. Colecția include Testarossa, F40, 550 Maranello, dar și modele unicat, precum 458 Speciale Aperta sau 400i, care i-a aparținut lui Boris Becker. „Pasiunea mea pentru Ferrari este una veche. Mi-am dorit mereu să am în colecție inclusiv acele modele care au legătură cu istoria motorsportului, iar Daytona SP3 este un astfel de model. Sunt bucuros să îl pot oferi publicului larg spre admirație în cadrul Țiriac Collection”, declara Ion Țiriac în momentul în care și-a mai cumpărat o mașină Ferrari, în ediție limitată.

 

