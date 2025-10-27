"M-a bufnit plânsul şi am plecat". Momentul în care Gigi Becali a cedat la sfinţirea Catedralei Mântuirii Neamului - Antena Sport

Gigi Becali a dezvăluit care a fost momentul în care a cedat la sfinţirea Catedralei Mântuirii Neamului. Patronul FCSB-ului a transmis că nu s-a mai putut stăpâni şi a început să plângă în timpul slujbei desfăşurate duminică, 26 octombrie.

Becali a dezvăluit că a luat decizia de a se împăca cu George Simion, liderul partidului AUR. Latifundiarul din Pipera a fost profund emoţionat de slujba de sfinţire de la Catedrală şi a decis să dea mâna cu politicianul, cu care s-a certat după alegerile prezidenţiale din acest an.

Momentul în care Gigi Becali a cedat la sfinţirea Catedralei Mântuirii Neamului

“Azi eram la Catedrală. Când a spus: `Luați, mâncați, acesta este trupul Meu. Beți, acesta este sângele Meu care se varsă pentru voi`, m-a bufnit plânsul și am plecat. Se zice: `De vrei să mănânci trupul ăsta și să bei sângele ăsta, lasă darul tău în fața altarului și du-te și împacă-te cu cel ce ești certat`.

Eram la 10 metri de Simion, m-am dus și am dat mâna cu el. Am zis: `Doamne, cum mă voi împărtăși, dacă omul cu care sunt certat e la 10 metri? Ce scuză să am? Sunt mincinos? Nu respect porunca Ta?`. Și m-am împăcat cu cel cu care eram certat. Eu nu sunt certat cu nimeni.

Poate mă mai ciondănesc și cu voi, dar uit. Acum vorbim prietenește, pe urmă ne contrazicem în ceva… Păi, uităm prietenia? Uităm ce am vorbit? Nu trebuie uitate astea, dacă vrem să fim oameni. Dragostea nu te lasă să rămâi în dușmănie”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro.