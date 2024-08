Ofertă de la un site pentru adulţi pentru Anthony Ammirati, a cărui săritură cu prăjina ratată a devenit virală! - Antena Sport

Ofertă de la un site pentru adulţi pentru Anthony Ammirati, a cărui săritură cu prăjina ratată a devenit virală! Anthony Ammirati / Profimedia Images După ce încercarea sa eşuată de la Jocurile Olimpice a devenit virală, tânărul săritor cu prăjina francez Anthony Ammirati ar fi primit o ofertă de la un site cu conţinut pentru adulţi. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ De la eliminarea sa de sâmbătă din proba de calificare la săritura cu prăjina pentru Jocurile Olimpice Paris 2024, francezul Anthony Ammirati a continuat să provoace reacţii amuzate – sau stânjenitoare – pe reţelele sociale. Ofertă de la un site pentru adulţi pentru Anthony Ammirati, a cărui săritură cu prăjina ratată a devenit virală! Motivul: cea mai intimă parte a corpului său, care l-a împiedicat parţial să treacă de bara ridicată la 5,70 m pe Stade de France. Într-un videoclip postat pe Tiktok, chiar Ammirati a ironizat situaţia, întrebându-se dacă ar trebui „să o ia de bine sau nu” pentru că a atras mai multe comentarii pentru „pachetul” său decât pentru „performanţele” sale. Dar povestea nu se încheie aici. Potrivit TMZ, săritorul cu prăjina în vârstă de 21 de ani a primit o ofertă mai puţin obişnuită. CamSoda, un site care oferă conţinut pentru adulţi, este dispus să îi plătească 250 000 de dolari (aproximativ 229 000 de euro) pentru a participa la „un spectacol de 60 de minute pe webcam” în care ar trebui să îşi arate organele genitale în faţa camerei. Oferta ar fi venit direct de la Daryn Parker, vicepreşedintele CamSoda şi „iubitor al activităţilor centrate pe părţile intime”, relatează news.ro. Reclamă

TMZ nu precizează dacă Ammirati a primit oferta şi, dacă da, care a fost reacţia sa.

How Anthony Ammirati’s manhood knocked him out of the Paul vault at the Olympics

🥲🥲🥲🥲 pic.twitter.com/LqHXVCf7Hy

— komla adom (@TheKomla_Adom) August 4, 2024

Armand Duplantis şi-a doborât recordul mondial în proba de săritură cu prăjina! În vârstă de 24 de ani, Armand Duplantis a stabilit cel de al nouălea record mondial al lui în proba de săritură cu prăjina.

În finala de la Jocurile Olimpice 2024, Armand Duplantis a sărit, din a treia încercare, 6.25 metri. Precedentul record mondial, care îi aparţinea tot lui, era de 6.24 metri. Imediat după stabilirea noului record mondial, Armand Duplantis a mers în sectorul în care se aflau apropiaţii lui. Printre cei cu care suedezul s-a felicitat s-a numărat şi iubita acestuia, Desiré Inglander. În finala la săritura cu prăjina de la Jocurile Olimpice, Armand Duplantis s-a clasat pe primul loc, cu 6.25 metri. Pe 2 s-a clasat americanul Sam Kendricks, care a sărit 5.95 metri. Pe 3 a fost grecul Emmanouil Karalis, care a sărit 5.90 metri. Armand Duplantis a făcut un tur de onoare, în faţa celor 80.000 de oameni veniţi să urmărească finala probei de săritură cu prăjina de la Jocurile Olimpice 2024 de la Paris. Armand Duplantis, după ce a doborât recordul mondial la Jocurile Olimpice: „Cel mai mare vis când eram copil!” Armand Duplantis a avut un discurs emoţionant după ce a doborât recordul mondial la Jocurile Olimpice. Atletul suedez Armand Duplantis, campion olimpic la săritura cu prăjina la Jocurile de la Paris, a afirmat că „cel mai mare vis” pe care l-a avut din copilărie a fost să doboare recordul mondial într-un eveniment olimpic. A reuşit să-l împlinească în faţa a 80.000 de spectatori, pe Stade de France. „Încă nu am realizat cât de fantastic a fost acel moment. Este unul dintre acele lucruri care nu par reale, o experienţă în afara corpului. Încă îmi este greu să-l asimilez. Cel mai mare vis de când eram copil a fost să bat recordul mondial la Jocurile Olimpice şi l-am împlinit”, a declarat Duplantis la conferinţa de presă de după concursul olimpic. Cu toate celelalte întreceri încheiate deja pe stadion, suedezul a fost în centrul atenţiei pentru câteva minute. A decis să încerce să îmbunătăţească propriul record mondial şi a şi reuşit asta.

„Am încercat să-mi limpezesc gândurile cât de mult am putut. Publicul era în extaz. Era atât de mult zgomot de parcă eram un meci de fotbal. Am ceva experienţă pe stadioane cu o capacitate de o sută de mii de spectatori dar nu am fost niciodată în centrul atenţiei. Am încercat doar să canalizez energia pe care mi-a dat-o toţi şi mi-au dat multă. A funcţionat”, a adăugat sportivul scandinav, care nu exclude o nouă tentativă de îmbunătăţire a recordului mondial pe viitor.