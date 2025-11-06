Rămasă fără ajutorul lui Gigi Becali, se pregăteşte să spele vase pentru 1.200 de lei pe lună - Antena Sport

Gigi Becali i-a oferit un apartament Ioanei Tufaru (48 de ani), în care fiica Andei Călugăreanu a stat gratis mai mulţi ani. Totuşi, la finalul lui 2023, ea a fost nevoită să se mute alături de familie, după ce omul de afaceri a avut alte planuri cu imobilul respectiv.
Ioana Tufaru a recunoscut acum că se descurcă greu doar cu două pensii şi cu salariul soţului ei şi că este foarte aproape să se angajeze part time, să spele vase pentru 1.200 de lei.
Situaţie grea pentru Ioana Tufaru
”Nu prea ne ajungem pentru că s-au scumpit toate! Avem pensiile, plus salariul lui Ionuţ (n.r. soțul său), dar tot nu este de ajuns. Cheltuim în jur de 300-400 de lei pe medicamente. Undeva la maximum 1700 de lei chirie şi utilități! Nu, nu s-au scumpit deloc. În decembrie facem 2 ani de când ne-am mutat.
(n.r. Dacă se angajează) Am găsit ceva la spălat vase, am fost și la interviu, salariul la 4 ore este de 1.200 de lei. Ar fi buni în situația noastră.
Am găsit și ceva la curățenie la teatru, să vedem ce voi alege. Trebuie să dau un răspuns până vineri şi teoretic de luni să încep”, a spus Ioana Tufaru, potrivit wowbiz.ro.
Ioana Tufaru şi familia ei au stat ani de zile în locuinţe deţinute de Gigi Becali
Ioana Tufaru şi familia eu au stat ani de zile în locuinţe deţinute de Gigi Becali. Cu aproape doi ani în urmă, Ioana Tufaru a fost nevoită să se mute alături de soţul şi fiul ei pentru că Gigi Becali ar avea alte planuri cu imobilul în care cei trei stăteau.
În 2011, a fost un incendiu la baza sportivă a lui Gigi Becali din Berceni. Ioana Tufaru şi familia ei stăteau într-un bloc de acolo fără să plătească, din mila lui Gigi Becali.
„Noroc că acum 3 ani m-am mutat din acele blocuri, din Berceni, cu acordul lui Becali, la un alt sediu al lui, din Preciziei, unde sunt condiţii mai bune. Am fost deșteaptă că am plecat, săracii oameni, au văzut moartea cu ochii!
Dacă nu plecam de acolo era jale acum. Dar nu-i lasă Becali pe străzi, sunt oameni cu familii, cu copii mici, îi va duce în altă parte, că are suflet bun, până se repară totul”, declara în trecut Ioana Tufaru pentru playsport.ro.
