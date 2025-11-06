Rămasă fără ajutorul lui Gigi Becali, se pregăteşte să spele vase pentru 1.200 de lei pe lună - Antena Sport

Gigi Becali i-a oferit un apartament Ioanei Tufaru (48 de ani), în care fiica Andei Călugăreanu a stat gratis mai mulţi ani. Totuşi, la finalul lui 2023, ea a fost nevoită să se mute alături de familie, după ce omul de afaceri a avut alte planuri cu imobilul respectiv.

Ioana Tufaru a recunoscut acum că se descurcă greu doar cu două pensii şi cu salariul soţului ei şi că este foarte aproape să se angajeze part time, să spele vase pentru 1.200 de lei.

Situaţie grea pentru Ioana Tufaru

”Nu prea ne ajungem pentru că s-au scumpit toate! Avem pensiile, plus salariul lui Ionuţ (n.r. soțul său), dar tot nu este de ajuns. Cheltuim în jur de 300-400 de lei pe medicamente. Undeva la maximum 1700 de lei chirie şi utilități! Nu, nu s-au scumpit deloc. În decembrie facem 2 ani de când ne-am mutat.

(n.r. Dacă se angajează) Am găsit ceva la spălat vase, am fost și la interviu, salariul la 4 ore este de 1.200 de lei. Ar fi buni în situația noastră.

Am găsit și ceva la curățenie la teatru, să vedem ce voi alege. Trebuie să dau un răspuns până vineri şi teoretic de luni să încep”, a spus Ioana Tufaru, potrivit wowbiz.ro.