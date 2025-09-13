Apelul făcut de David Popovici înaintea zilei sale de naştere: "Trăieşte în grija asistentei maternale" - Antena Sport

David Popovici va împlini pe 15 septembrie 21 de ani. Înotătorul român a anunţat deja că îşi va dona ziua de naştere pentru o acţiune caritabilă.

Pe pagina sa de Facebook, David Popovici a prezentat povestea lui Laur, un campion la karate care trăieşte de la 6 ani în grija asistentei maternale.

David Popovici: “Toată lumea mă întreabă cum arată drumul unui campion”

“Toată lumea mă întreabă cum arată drumul unui campion.

Astăzi vreau să vă arăt drumul lui Laur.

De la 6 ani, Laur trăiește în grija asistentei maternale, în ale cărei brațe a învățat din nou să se simtă în siguranță. Așa a ajuns și la karate, cu ea alături, înțelegându-i nevoia de protecție. Forța acestui copil a ieșit la iveală, iar Laur a început să cucerească podium după podium la competițiile naționale SKDUN. În 2024, Hope and Homes for Children Romania i-a acoperit costurile participării la prima lui competiție internațională, în Ungaria, de unde s-a întors cu aurul la kata individual. Anul acesta a cucerit deja locul întâi la Campionatul European din Italia, iar astăzi se pregătește cu patru antrenamente pe săptămână pentru Mondialele din Polonia.