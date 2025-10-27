Cât a costat ceasul de aur purtat de Gigi Becali la slujba de sfințire a Catedralei Naționale - Antena Sport

Gigi Becali a avut o apariţie de zile marila slujba de sfințire a picturii Catedralei Naționale. El a surpins asistenţa cu ţinuta aleasă, dar şi cu bijtuteriile purtate. De regulă, latifundiarul se duce la slujbe în ţinute simple, acum a surprins prin opulenţă.

Duminică, 26 octombrie, a avut loc ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Mântuirii Neamului. Patriarhul Ecumenic Bartolomeu și Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române au oficiat slujba la care au luat parte 10.000 de pelerini și 2.500 de invitați oficiali. Printre invitați s-a remarcat și Gigi Becali care, în urmă cu câțiva ani, se lăuda că a donat două milioane de euro pentru construcția catedralei.

Gigi Becali a preferat să vină singur la slujba de sfințire a picturii Catedralei Naționale, iar toţi ochii au fost asupra lui. El a venit îmbrăcat într-un pardesiu negru, cu blană la gât, și costum negru în dungi. El a purtat şi ochelari de soare, de firmă, iar la mână şi-a pus un ceas de lux, Zegg & Cerlati, din aur masiv! Preţul unui astfel de ceas este de 60.000 de euro.

De ce a plâns Gigi Becali la sfințirea Catedralei Naționale

Gigi Becali a dezvăluit care a fost momentul în care a cedat la sfinţirea Catedralei Mântuirii Neamului. Patronul FCSB-ului a transmis că nu s-a mai putut stăpâni şi a început să plângă în timpul slujbei desfăşurate duminică, 26 octombrie. Becali a dezvăluit că a luat decizia de a se împăca cu George Simion, liderul partidului AUR. Latifundiarul din Pipera a fost profund emoţionat de slujba de sfinţire de la Catedrală şi a decis să dea mâna cu politicianul, cu care s-a certat după alegerile prezidenţiale din acest an.

“Azi eram la Catedrală. Când a spus: `Luați, mâncați, acesta este trupul Meu. Beți, acesta este sângele Meu care se varsă pentru voi`, m-a bufnit plânsul și am plecat. Se zice: `De vrei să mănânci trupul ăsta și să bei sângele ăsta, lasă darul tău în fața altarului și du-te și împacă-te cu cel ce ești certat`.