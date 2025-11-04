Alertă la PSG! Balonul de Aur a ieșit în minutul 25 al meciului cu Bayern, din Champions League - Antena Sport

Paris Saint Germain a primit vizita celor de la Bayern Munchen, în etapa a patra din UEFA Champions League. Partida a început prost pentru campioana en-titre, care s-a văzut condusă după doar patru minute.
Mai mult decât atât, problemele au continuat pentru Luis Enrique, care l-a pierdut la jumătatea primei reprize și pe Ousmane Dembele, la scurt timp după ce francezul a avut un gol anulat.
Ousmane Dembele s-a accidentat! Francezul s-a dus direct la vestiare
Paris Saint Germain a avut o primă repriză de coșmar pe teren propriu contra celor de la Bayern Munchen. Campioana Franței a primit gol după doar patru minute, la o fază la care Luis Diaz a punctat în poarta lui Chevalier.
Veștile proaste au continuat pentru tehnicianul parizienilor, care a rămas în minutul 25 și fără cel mai bun jucător al echipei. Ousmane Dembele a acuzat probleme medicale și a fost scos de pe teren, după care s-a îndreptat direct către vestiare.
Kang-In Lee a fost cel care i-a luat locul francezului. El revenise de curând pe gazon, după ce lipsise tot din cauza unei accidentări.
Ousmane Dembélé was substituted off 25 minutes into PSG 🆚 Bayern due to his hamstring injury flaring up 🤕
We can't wait to see the Ballon d'Or winner back to full fitness 🙏 pic.twitter.com/U7jYedokyD
— OneFootball (@OneFootball) November 4, 2025
