Alertă la PSG! Balonul de Aur a ieșit în minutul 25 al meciului cu Bayern, din Champions League - Antena Sport

Paris Saint Germain a primit vizita celor de la Bayern Munchen, în etapa a patra din UEFA Champions League. Partida a început prost pentru campioana en-titre, care s-a văzut condusă după doar patru minute.

Mai mult decât atât, problemele au continuat pentru Luis Enrique, care l-a pierdut la jumătatea primei reprize și pe Ousmane Dembele, la scurt timp după ce francezul a avut un gol anulat.

Ousmane Dembele s-a accidentat! Francezul s-a dus direct la vestiare

Paris Saint Germain a avut o primă repriză de coșmar pe teren propriu contra celor de la Bayern Munchen. Campioana Franței a primit gol după doar patru minute, la o fază la care Luis Diaz a punctat în poarta lui Chevalier.

Veștile proaste au continuat pentru tehnicianul parizienilor, care a rămas în minutul 25 și fără cel mai bun jucător al echipei. Ousmane Dembele a acuzat probleme medicale și a fost scos de pe teren, după care s-a îndreptat direct către vestiare.

Kang-In Lee a fost cel care i-a luat locul francezului. El revenise de curând pe gazon, după ce lipsise tot din cauza unei accidentări.