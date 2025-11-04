Alertă la PSG! Balonul de Aur a ieșit în minutul 25 al meciului cu Bayern, din Champions League - Antena Sport

Închide meniul
Alertă la PSG! Balonul de Aur a ieșit în minutul 25 al meciului cu Bayern, din Champions League

Daniel Işvanca Publicat: 4 noiembrie 2025, 22:42

Alertă la PSG! Balonul de Aur a ieșit în minutul 25 al meciului cu Bayern, din Champions League

Ousmane Dembele / @thetouchline

Paris Saint Germain a primit vizita celor de la Bayern Munchen, în etapa a patra din UEFA Champions League. Partida a început prost pentru campioana en-titre, care s-a văzut condusă după doar patru minute.

Mai mult decât atât, problemele au continuat pentru Luis Enrique, care l-a pierdut la jumătatea primei reprize și pe Ousmane Dembele, la scurt timp după ce francezul a avut un gol anulat.

Ousmane Dembele s-a accidentat! Francezul s-a dus direct la vestiare

Paris Saint Germain a avut o primă repriză de coșmar pe teren propriu contra celor de la Bayern Munchen. Campioana Franței a primit gol după doar patru minute, la o fază la care Luis Diaz a punctat în poarta lui Chevalier.

Veștile proaste au continuat pentru tehnicianul parizienilor, care a rămas în minutul 25 și fără cel mai bun jucător al echipei. Ousmane Dembele a acuzat probleme medicale și a fost scos de pe teren, după care s-a îndreptat direct către vestiare.

Kang-In Lee a fost cel care i-a luat locul francezului. El revenise de curând pe gazon, după ce lipsise tot din cauza unei accidentări.

1 Ilie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a Stelei 2 “Se desființează echipa!” Decizie şoc în fotbalul românesc: Constantin Budescu și-a reziliat contractul 3 Alertă în Gruia! S-a cerut intrarea CFR-ului în insolvență 4 Neluțu Varga, răspuns ferm pentru Gigi Becali despre transferurile lui Louis Munteanu și Emerllahu la FCSB 5 Cutremur în gimnastică! O româncă e direct implicată: abuz sexual și violență! S-a cerut închisoare! 6 Valeriu Iftime, savuros! A numit echipele care vor ajunge în play-off: “Vă daţi seama ce a ajuns Botoşaniul”
