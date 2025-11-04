Uluitor! A devenit cel mai tânăr debutant din UEFA Champions League - Antena Sport

Arsenal a jucat marți seară pe terenul celor de la Slavia Praga, în etapa a patra din UEFA Champions League. Gruparea antrenată de Mikel Arteta a defilat în fața formației cehe și s-a impus cu scorul de 3-0.

Mai mult decât atât, tehnicianul „tunarilor” l-a introdus pe teren și pe puștiul Max Dowman, jucător promovat în această vară la prima echipă a clubului englez.

Max Dowman, cel mai tânăr debutant din istoria Ligii Campionilor

Arsenal a surclasat-o pe Slavia Praga, în cea de-a patra etapă a UEFA Champions League. Rezultatul a trecut însă în plan secund pentru Mikel Arteta, care a luat o decizie curajoasă în partida din Cehia.

În minutul 72, acesta l-a scos de pe teren pe Leandro Trossard și l-a introdus în locul său pe englezul Max Dowman. La doar 15 ani și 308 zile, el a devenit cel mai tânăr jucător din istorie care debutează într-un meci de Liga Campionilor.

Precedentul record îi aparținea lui Youssoufa Moukoko, care debuta în cea mai tare competiție inter-cluburi la vârsta de 16 ani și 18 zile. Performanța este cu atât mai remarcabilă cu cât Dowman a debutat pentru Arsenal acum câteva zile, într-un meci din Cupa Ligii cu Brighton.