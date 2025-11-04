Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Uluitor! A devenit cel mai tânăr debutant din UEFA Champions League - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga Campionilor | Uluitor! A devenit cel mai tânăr debutant din UEFA Champions League

Uluitor! A devenit cel mai tânăr debutant din UEFA Champions League

Daniel Işvanca Publicat: 4 noiembrie 2025, 21:47

Comentarii
Uluitor! A devenit cel mai tânăr debutant din UEFA Champions League

Max Downman, în UEFA Champions League / Getty Images

Arsenal a jucat marți seară pe terenul celor de la Slavia Praga, în etapa a patra din UEFA Champions League. Gruparea antrenată de Mikel Arteta a defilat în fața formației cehe și s-a impus cu scorul de 3-0.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mai mult decât atât, tehnicianul „tunarilor” l-a introdus pe teren și pe puștiul Max Dowman, jucător promovat în această vară la prima echipă a clubului englez.

Max Dowman, cel mai tânăr debutant din istoria Ligii Campionilor

Arsenal a surclasat-o pe Slavia Praga, în cea de-a patra etapă a UEFA Champions League. Rezultatul a trecut însă în plan secund pentru Mikel Arteta, care a luat o decizie curajoasă în partida din Cehia.

În minutul 72, acesta l-a scos de pe teren pe Leandro Trossard și l-a introdus în locul său pe englezul Max Dowman. La doar 15 ani și 308 zile, el a devenit cel mai tânăr jucător din istorie care debutează într-un meci de Liga Campionilor.

Precedentul record îi aparținea lui Youssoufa Moukoko, care debuta în cea mai tare competiție inter-cluburi la vârsta de 16 ani și 18 zile. Performanța este cu atât mai remarcabilă cu cât Dowman a debutat pentru Arsenal acum câteva zile, într-un meci din Cupa Ligii cu Brighton.

Reclamă
Reclamă

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuși Daniel Pancu să o califice pe CFR Cluj în play-off?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Imagini exclusive cu accidentul dintre autobuzul STB şi tramvai. Şapte persoane rănite
Observator
Imagini exclusive cu accidentul dintre autobuzul STB şi tramvai. Şapte persoane rănite
Otopeni, mai scump decât Heathrow: cât te costă cu adevărat să mănânci în aeroportul din România, față de Londra, Madrid sau Roma
Fanatik.ro
Otopeni, mai scump decât Heathrow: cât te costă cu adevărat să mănânci în aeroportul din România, față de Londra, Madrid sau Roma
23:45
LIVE TEXTLiverpool – Real Madrid 1-0, cu Istvan Kovacs arbitru. Decizie controversată luată de român. PSG – Bayern 1-2
23:39
Nota primită de Dennis Man după ce a jucat 58 de minute în Olympiacos – PSV
23:22
Reacţia spaniolilor după ce Istvan Kovacs i-a refuzat un penalty lui Liverpool cu Real Madrid
23:02
Nebunie în PSG – Bayern! A marcat de două ori, dar a fost eliminat pentru un fault grosolan. Adversarul, în lacrimi
22:57
“Trebuie arestat” Fanii englezi s-au năpustit asupra lui Istvan Kovacs după ce nu i-a dat penalty lui Liverpool!
22:42
Alertă la PSG! Balonul de Aur a ieșit în minutul 25 al meciului cu Bayern, din Champions League
Vezi toate știrile
1 Ilie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a Stelei 2 “Se desființează echipa!” Decizie şoc în fotbalul românesc: Constantin Budescu și-a reziliat contractul 3 Alertă în Gruia! S-a cerut intrarea CFR-ului în insolvență 4 Neluțu Varga, răspuns ferm pentru Gigi Becali despre transferurile lui Louis Munteanu și Emerllahu la FCSB 5 Cutremur în gimnastică! O româncă e direct implicată: abuz sexual și violență! S-a cerut închisoare! 6 Valeriu Iftime, savuros! A numit echipele care vor ajunge în play-off: “Vă daţi seama ce a ajuns Botoşaniul”
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat AhmetovMarea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov
Ilie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a SteleiIlie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a Stelei
Reacţia lui PSV, după ce Dennis Man a făcut un nou meci de senzaţie în EredivisieReacţia lui PSV, după ce Dennis Man a făcut un nou meci de senzaţie în Eredivisie
Soţia lui Laurenţiu Popescu a explicat de ce a plâns la autogol: “O perioadă destul de grea pentru noi”Soţia lui Laurenţiu Popescu a explicat de ce a plâns la autogol: “O perioadă destul de grea pentru noi”