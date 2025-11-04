"Sper să fie definitiv" Anunţul lui Mihai Stoica despre transferurile lui Louis Munteanu şi Emerllahu la FCSB - Antena Sport

Mihai Stoica (60 de ani) a dezvăluit că trecerea “la pachet” a lui Louis Munteanu (23 de ani) şi Lindon Emerllahu (22 de ani) nu a fost rezolvată.

Preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB a precizat că, din punctul lui de vedere, campioana ultimelor două sezoane nu are nevoie de aceşti doi jucători.

Mihai Stoica, despre transferurile lui Louis Munteanu şi Emerllahu la FCSB: “Nu s-a făcut. E un capitol închis”

„Gigi a ieşit şi a spus că nu vrea să relateze exact negocierile şi atunci ar fi culmea să vin să completez eu. Nu s-a făcut nimic. Au fost nişte discuţii între Gigi şi Neluţu Varga. Spun doar că nu s-a făcut şi e un capitol închis.

Sper să fie definitiv. Eu consider că noi avem nevoie de jucători pe alte poziţii. Avem nevoie de fundaş central. Pleacă Edjouma, trebuie să îl înlocuim cu un mijlocaş central. Trebuie să ne uităm şi la cât plătim”, a declarat Mihai Stoica pentru primasport.ro.

Gigi Becali era dispus să plătească 5.5 milioane de euro pentru cei doi. Totuşi, suma e mai mică decât ce vrea Neluţu Varga. Golgheterul Ligii 1 din sezonul trecut, Louis Munteanu, este cotat la 5 milioane de euro de către transfermarkt.com. Emerllahu e cotat la 1.3 milioane de euro.