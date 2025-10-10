Cum s-a bătut Gică Hagi cu Simone Inzaghi pentru funcţia de antrenor. Giovanni Becali, dezvăluiri din culisele fotbalului - Antena Sport

Gică Hagi îşi caută echipă, după ce a lăsat locul de pe banca tehnică a Farului Constanţa în grija lui Ianis Zicu. Giovanni Becali a dezvăluit că acum ceva vreme, chiar el l-a propus pe Hagi să meargă la Al Hilal.

Chiar dacă Hagi este cunoscut în întreaga lume, Giovanni Becali spune că şeicii de la Al Hilal au preferat să aducă la echipă un antrenor care a strâns în “palmares” echipe mult mai puternice. Aşadar, Simone Inzaghi a fost adus la Al Hilal, deoarece a contat pentru arabi că acesta a jucat cu Inter finala Champions League.

„Anii trec, dar eu spun că de bine, de rău, trăiește o viață atât de liniștită acum. Intră în fibrilații acum când joacă Farul. Nu i-a venit niciun proiect, da. Că dacă vine o echipă și spune că-l vrea un an, nu știu dacă merge Gică. Să fie cu o formație serioasă, cu un patron serios. Eu dacă aș avea ocazie să găsesc ceva, cu cel mai mare drag. Am și vorbit în Arabia Saudită, exact înainte să fie adus Simone Inzaghi acolo.

Și mi-a spus o persoană importantă din Arabia Saudită că Hagi e un nume excepțional, dar nu a antrenat echipe importante. Are un handicap după ce a plecat de la Galatasaray. Okan Buruk, care e antrenor acum, îi pupa mâna lui Gică. Cred că trebuia să rămână la Galatasaray, a avut și el niște puncte de vedere, așa a fost”, a dezvăluit Giovanni Becali pentru Fanatik.ro.

Gică Hagi a antrenat până acum echipa naţională a României, Farul Constanţa, Bursaspor, Galatasaray, Poli Timișoara şi Steaua București.