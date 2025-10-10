Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Cum s-a bătut Gică Hagi cu Simone Inzaghi pentru funcţia de antrenor. Giovanni Becali, dezvăluiri din culisele fotbalului - Antena Sport

Home | Extra | Cum s-a bătut Gică Hagi cu Simone Inzaghi pentru funcţia de antrenor. Giovanni Becali, dezvăluiri din culisele fotbalului

Cum s-a bătut Gică Hagi cu Simone Inzaghi pentru funcţia de antrenor. Giovanni Becali, dezvăluiri din culisele fotbalului

Radu Constantin Publicat: 10 octombrie 2025, 12:15

Comentarii
Cum s-a bătut Gică Hagi cu Simone Inzaghi pentru funcţia de antrenor. Giovanni Becali, dezvăluiri din culisele fotbalului

Gică Hagi

Gică Hagi îşi caută echipă, după ce a lăsat locul de pe banca tehnică a Farului Constanţa în grija lui Ianis Zicu. Giovanni Becali a dezvăluit că acum ceva vreme, chiar el l-a propus pe Hagi să meargă la Al Hilal.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Chiar dacă Hagi este cunoscut în întreaga lume, Giovanni Becali spune că şeicii de la Al Hilal au preferat să aducă la echipă un antrenor care a strâns în “palmares” echipe mult mai puternice. Aşadar, Simone Inzaghi a fost adus la Al Hilal, deoarece a contat pentru arabi că acesta a jucat cu Inter finala Champions League.

„Anii trec, dar eu spun că de bine, de rău, trăiește o viață atât de liniștită acum. Intră în fibrilații acum când joacă Farul. Nu i-a venit niciun proiect, da. Că dacă vine o echipă și spune că-l vrea un an, nu știu dacă merge Gică. Să fie cu o formație serioasă, cu un patron serios. Eu dacă aș avea ocazie să găsesc ceva, cu cel mai mare drag. Am și vorbit în Arabia Saudită, exact înainte să fie adus Simone Inzaghi acolo.

Și mi-a spus o persoană importantă din Arabia Saudită că Hagi e un nume excepțional, dar nu a antrenat echipe importante. Are un handicap după ce a plecat de la Galatasaray. Okan Buruk, care e antrenor acum, îi pupa mâna lui Gică. Cred că trebuia să rămână la Galatasaray, a avut și el niște puncte de vedere, așa a fost”, a dezvăluit Giovanni Becali pentru Fanatik.ro.

Gică Hagi a antrenat până acum echipa naţională a României, Farul Constanţa, Bursaspor, Galatasaray, Poli Timișoara şi Steaua București.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Câte goluri va marca România în meciul cu Austria?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
O tânără polițistă a decedat după naștere la un spital privat din Constanța. Soţul acuză doctorii de malpraxis
Observator
O tânără polițistă a decedat după naștere la un spital privat din Constanța. Soţul acuză doctorii de malpraxis
Echipa de start a României cu Austria! Horia Ivanovici și Ioan Becali, pariu în direct după gafa lui Ionuț Radu, debuturile lui Eissat și Ciubotaru și revenirea lui Ianis Hagi
Fanatik.ro
Echipa de start a României cu Austria! Horia Ivanovici și Ioan Becali, pariu în direct după gafa lui Ionuț Radu, debuturile lui Eissat și Ciubotaru și revenirea lui Ianis Hagi
11:39
Gigi Becali, o nouă dispută cu FRF. Ce sumă uriașă cere din partea Federației: „Nu poți să-i oprești”
11:33
Mircea Lucescu se pregăteşte de un record mondial. Performanţa pe care o reuşeşte dacă nu demisionează cu Austria
11:18
VideoCafu, la SuperMondial: “Românii să creadă în calificarea la World Cup” Ce antrenor propune la naţională
10:48
Ferrari, un uriaș cu picioare de lut
10:38
Selecționerul Bosniei a „explodat” după remiza cu Cipru: „Cine spune că am avut noroc cu România?”
10:08
Jucătorii României, făcuţi praf: „Trebuie să ai inimă, pentru oamenii care vin la stadion! La naţională trebuie să dai totul”
Vezi toate știrile
1 FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!” 2 Kyros Vassaras a dat verdictul! Cum trebuia judecată faza la care Bancu a fost eliminat în Craiova – Dinamo 3 Adrian Ilie a dat cărţile pe faţă! Va deveni acţionar al unui club din România. Se naşte o nouă forţă 4 Milionarul din fotbalul românesc şi-a retras echipa din campionat! “Nu mai poate să o susțină” 5 Oraşul din România unde Gică Popescu deschide o afacere de 6.000.000 de euro! Primele imagini cu construcţia fabuloasă 6 Adrian Mititelu, atac dur la Răzvan Burleanu după scandalul de la Adunarea Generală FRF: “Clanul lui e în agonie”
Citește și
Cele mai citite
Cristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarieCristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarie
Imaginile dezastrului pe Arena Națională. Acoperişul a cedat, iar gazonul riscă să fie inundat!Imaginile dezastrului pe Arena Națională. Acoperişul a cedat, iar gazonul riscă să fie inundat!
FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”
Ioan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj. Antrenorul favorit să-i ia locul pe banca clujenilorIoan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj. Antrenorul favorit să-i ia locul pe banca clujenilor