Fiica lui Ilie Năstase face şcoala unde au învățat prințul William și Kate Middleton. Cât costă cursurile, suma e incredibilă! - Antena Sport

Ilie Năstase este bun de plată! Emma, fiica cea mică a lui Ilie Năstase urmează cursurile prestigioasei Universități St. Andrews din Scoția, acolo unde au învăţat prințul William și Kate Middleton. Suma pe care Ilie Năstase şi fosta lui soţie, Amalia, o scot din buzunar este una imensă. Taxele anuale încep de la aproximativ 25.000 de lire sterline și pot ajunge până la 39.500 de euro.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Emma nu a mers cu bursă în Scoţia, aşa că toţi banii de şcolarizare sunt plătiţi de ea şi Ilie Năstase. „Nu, fără burse! Probabil cine ia 20 din 20. De când cu Brexit-ul, au suferit foarte mult. Ei aveau burse înainte, dar acum nu mai au cum să se întrețină așa. Tinerii care vin din Scoția nu plătesc nicio taxă, englezii au o taxă mai mică. Și internaționalii trebuie să plătească. Noi plătim. Pentru mine, cel mai important lucru este ca ai mei copii să aibă cea mai bună educație. Și, indiferent ce s-a întâmplat, ei au fost la cele mai bune școli. Adică toată lumea îmi spune: «Ești nebună, dai banii pe școli»! Nu sunt nebună! Este cel mai important lucru. Decât să le oferi copiilor tăi lucruri materiale pe care nu le vor aprecia, pentru că ei nu știu valoarea banului dacă nu l-au făcut ei, mai bine le oferi educație!”, a spus Amalia Năstase pentru libertatea.ro.

De ce totuşi fiica ei şi a lui Ilie Năstase nu a rămas în România? Amalia Năstase a explicat motivul: „Eu nu înțeleg discuția asta. Tu te naști și ai o chemare către ceva. Dacă tu găsești chemarea ta în altă parte, asta nu înseamnă că tu nu mai ești român sau nu iubești România. Normal că ești român toată viața ta și.. Tu poți să faci mult mai multe pentru România de afară decât ai putea să faci de aici!”.

Ilie Năstase are o cinci copii

Dincolo de cariera lui impresionantă în tenis, Ilie Năstase a avut o viață personală tumultuoasă. Prima dată el a fost căsătorit cu belgianca Dominique Grazia, alături de care a devenit tată pentru prima oară. Nathalie Năstase e fata celor doi, are 50 de ani și trăiește în Spania. Ilie Năstase a fost căsătorit și cu Alexandra King, femeia alături de care i-a înfiat pe Nicolas (38 de ani) și Charlotte (35 de ani), însă după divorț, aceștia au rămas alături de mama lor, în Statele Unite ale Americii. Din căsătoria cu Amalia Năstase, Ilie Năstase le are pe Alessia, în vârstă de 21 de ani, și Emma, 19 ani.