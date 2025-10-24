Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Fiica lui Ilie Năstase face şcoala unde au învățat prințul William și Kate Middleton. Cât costă cursurile, suma e incredibilă! - Antena Sport

Home | Extra | Fiica lui Ilie Năstase face şcoala unde au învățat prințul William și Kate Middleton. Cât costă cursurile, suma e incredibilă!

Fiica lui Ilie Năstase face şcoala unde au învățat prințul William și Kate Middleton. Cât costă cursurile, suma e incredibilă!

Radu Constantin Publicat: 24 octombrie 2025, 11:15

Comentarii
Fiica lui Ilie Năstase face şcoala unde au învățat prințul William și Kate Middleton. Cât costă cursurile, suma e incredibilă!

Amalia Năstase, pe vremea când era soţia lui Ilie Năstase

Ilie Năstase este bun de plată! Emma, fiica cea mică a lui Ilie Năstase urmează cursurile prestigioasei Universități St. Andrews din Scoția, acolo unde au învăţat prințul William și Kate Middleton. Suma pe care Ilie Năstase şi fosta lui soţie, Amalia, o scot din buzunar este una imensă. Taxele anuale încep de la aproximativ 25.000 de lire sterline și pot ajunge până la 39.500 de euro.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Emma nu a mers cu bursă în Scoţia, aşa că toţi banii de şcolarizare sunt plătiţi de ea şi Ilie Năstase. „Nu, fără burse! Probabil cine ia 20 din 20. De când cu Brexit-ul, au suferit foarte mult. Ei aveau burse înainte, dar acum nu mai au cum să se întrețină așa. Tinerii care vin din Scoția nu plătesc nicio taxă, englezii au o taxă mai mică. Și internaționalii trebuie să plătească. Noi plătim. Pentru mine, cel mai important lucru este ca ai mei copii să aibă cea mai bună educație. Și, indiferent ce s-a întâmplat, ei au fost la cele mai bune școli. Adică toată lumea îmi spune: «Ești nebună, dai banii pe școli»! Nu sunt nebună! Este cel mai important lucru. Decât să le oferi copiilor tăi lucruri materiale pe care nu le vor aprecia, pentru că ei nu știu valoarea banului dacă nu l-au făcut ei, mai bine le oferi educație!”, a spus Amalia Năstase pentru libertatea.ro.

De ce totuşi fiica ei şi a lui Ilie Năstase nu a rămas în România? Amalia Năstase a explicat motivul: „Eu nu înțeleg discuția asta. Tu te naști și ai o chemare către ceva. Dacă tu găsești chemarea ta în altă parte, asta nu înseamnă că tu nu mai ești român sau nu iubești România. Normal că ești român toată viața ta și.. Tu poți să faci mult mai multe pentru România de afară decât ai putea să faci de aici!”.

Ilie Năstase are o cinci copii

Dincolo de cariera lui impresionantă în tenis, Ilie Năstase a avut o viață personală tumultuoasă. Prima dată el a fost căsătorit cu belgianca Dominique Grazia, alături de care a devenit tată pentru prima oară. Nathalie Năstase e fata celor doi, are 50 de ani și trăiește în Spania. Ilie Năstase a fost căsătorit și cu Alexandra King, femeia alături de care i-a înfiat pe Nicolas (38 de ani) și Charlotte (35 de ani), însă după divorț, aceștia au rămas alături de mama lor, în Statele Unite ale Americii. Din căsătoria cu Amalia Năstase, Ilie Năstase le are pe Alessia, în vârstă de 21 de ani, și Emma, 19 ani.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB cu Bologna după umilinţa din campionat cu Metaloglobus?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Casă şi 3.000 mp de teren la 25.000 de euro. Zona unde tinerii se mută la sat din cauza vieţii scumpe la oraş
Observator
Casă şi 3.000 mp de teren la 25.000 de euro. Zona unde tinerii se mută la sat din cauza vieţii scumpe la oraş
Cea mai dură reacție în scandalul Mirel Rădoi – Ștefan Baiaram de la Craiova: „Eu sunt antrenorul, la mine joacă ăia pe care îi pun eu”
Fanatik.ro
Cea mai dură reacție în scandalul Mirel Rădoi – Ștefan Baiaram de la Craiova: „Eu sunt antrenorul, la mine joacă ăia pe care îi pun eu”
13:32
Verdictul dur al lui Adi Ilie în privinţa FCSB: “La cum joacă reateză play-off-ul”
13:18
Rafa Benitez revine! Legendarul antrenor va fi cel mai bine plătit din istoria campionatului în care merge
13:14
Mihai Rotaru, categoric după ce Rădoi l-a scos pe Baiaram din lot: “Se puteau aborda altfel lucrurile”
13:02
Ilie Stan depune plângere penală împotriva CJ Buzău. El și jucătorii își cer banii, după ce Gloria s-a desființat
12:30
Șocul serii în cupele europene. Echipa din țara cu o populație de 40.000 de oameni a scris istorie
12:23
Oscar Piastri nu se teme de Max Verstappen în lupta pentru titlu: “Nu-mi fac nicio grijă”
Vezi toate știrile
1 Mutu refuză să fie comparat cu Chivu: “Când duceam Rapid în play-off, nu întrebaţi de ce eu sunt acolo și el la Inter Unde16?” 2 UEFA a explicat în premieră de ce a șters Cupa Campionilor din dreptul lui FCSB. Cum a revenit la Steaua trofeul 3 Rupt de beat, un căpitan de la o echipă din România a făcut accident la ora 4.16 dimineaţa. Cum l-au găsit poliţiştii 4 Jucătorii făcuţi praf de Gigi Becali după înfrângerea cu Bologna! Cine e principalul vinovat: “A pierdut meciul” 5 L-au scos de pe lista UEFA, chiar înaintea meciului cu Bologna! Decizia luată de FCSB 6 FCSB – Bologna 1-2. Campioana României pierde al doilea meci la rând în Europa League
Citește și
Cele mai citite
Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”
Şi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-uluiŞi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-ului
„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus
Solicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europeneSolicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europene