Ilie Năstase divorţează de a cincea soţie. Ce se întâmplă la partaj cu averea fostului tenismen al României - Antena Sport

Un nou divorţ în lumea sportului românesc. Ilie Năstase şi soţia Ioana au decis să meargă pe căi separate. Cei doi au decis să divorţeze după şase ani de căsnicie.

Anunţul a fost făcut chiar de Ioana, care a decis să pună capăt relaţiei după ce de ani buni relaţia lor a cunoscut mai multe despărţiri, dar şi împăcări. Cum Ilie Năstase a refuzat separarea la notar, femeia a decis să meargă în instanță pentru a desface căsnicia care durează de 6 ani. Prima înfățișare în fața judecătorului este programată pentru finalul lunii octombrie. Un lucru foarte important, averea lui Ilie Năstase rămâne intactă! „Va fi un divorț fără partaj. Nu avem bunuri în comun. Eu îmi doresc doar liniște, mai ales în această perioadă. Cel mai important este să fim sănătoși. Noi nu mai locuim împreună. Asta nu înseamnă că nu vorbim sau nu ieșim la o cafea. Personal, eu voi fi mereu lângă el, dacă va avea nevoie. Casa din Dorobanți era scoasă la vânzare dinainte să ne cunoaștem. Voia să scape cât mai repede de ea. Eu, lucrând în imobiliare, l-am ajutat doar să obțină un preț mai bun. Am plâns când a vândut casa. M-a văzut și mi-a zis că nu trebuie să te atașezi de lucruri niciodată”, a explicat Ioana Năstase, pentru cancan.ro.

Ilie Năstase s-a căsătorit de cinci ori şi are 5 copii

Ilie Năstase s-a căsătorit cu Ioana în urmă cu 6 ani. El are un palmares impresionant al despărţirilor, iar divorţul cu Brigitte, actualmente soţia lui Florin Pastramă, a fost intens mediatizat. Ilie Năstase s-a bucurat mereu de simpatia femeilor, iar pentri Ioana, ultia soţie, nu a contat diferenţa de vârstă. Frumoasa constănțeancă este mai mică cu 29 de ani!

Ce avere are Ilie Năstase?

Cât priveşte averea lui Ilie Năstase, el a susținut că în România nu se percepe ca o persoană bogată. Mai mult, fostul tenismen a dezmințit sumele impresionante vehiculate de mass-media până acum în ceea ce privește valoarea agoniselii pe care a reușit să o strângă. ”Eu mă consider o vedetă în străinătate. În România nu mă consider o vedetă. Aici mă consider sărac. Când văd despre ce bani se vorbește, ce sume și milioane… te sperii. Un om bogat este cel care nu se uită la restaurant la prețuri, poate să își ia ce mașină vrea.”, a spus recent Ilie Năstase. Potrivit declarației de avere pe care a publicat-o în 2019, atunci când a intrat în cursa pentru alegerile europarlamentare din acel an, Ilie Năstase avea trecute în acel document, printre altele, un teren de 1.000 de metri pătrați în Moeciu de Jos, o casă în București și una de vacanță în Mamaia, ceasuri în valoare de 150.000 de euro, bijuterii de 100.000 de euro și tablouri de 50.000 de euro. De asemenea, la acel moment, Năstase avea un cont curent de 613.000 de lei (129.000 de euro), plus unul de 35.000 de euro și altul de 187.000 de dolari.