Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ilie Năstase divorţează de a cincea soţie. Ce se întâmplă la partaj cu averea fostului tenismen al României - Antena Sport

Home | Extra | Ilie Năstase divorţează de a cincea soţie. Ce se întâmplă la partaj cu averea fostului tenismen al României

Ilie Năstase divorţează de a cincea soţie. Ce se întâmplă la partaj cu averea fostului tenismen al României

Radu Constantin Publicat: 15 octombrie 2025, 14:27

Comentarii
Ilie Năstase divorţează de a cincea soţie. Ce se întâmplă la partaj cu averea fostului tenismen al României

Ilie Năstase şi Ioana Năstase / Colaj Facebook/Hepta

Un nou divorţ în lumea sportului românesc. Ilie Năstase şi soţia Ioana au decis să meargă pe căi separate. Cei doi au decis să divorţeze după şase ani de căsnicie.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Anunţul a fost făcut chiar de Ioana, care a decis să pună capăt relaţiei după ce de ani buni relaţia lor a cunoscut mai multe despărţiri, dar şi împăcări. Cum Ilie Năstase a refuzat separarea la notar, femeia a decis să meargă în instanță pentru a desface căsnicia care durează de 6 ani. Prima înfățișare în fața judecătorului este programată pentru finalul lunii octombrie. Un lucru foarte important, averea lui Ilie Năstase rămâne intactă! „Va fi un divorț fără partaj. Nu avem bunuri în comun. Eu îmi doresc doar liniște, mai ales în această perioadă. Cel mai important este să fim sănătoși. Noi nu mai locuim împreună. Asta nu înseamnă că nu vorbim sau nu ieșim la o cafea. Personal, eu voi fi mereu lângă el, dacă va avea nevoie. Casa din Dorobanți era scoasă la vânzare dinainte să ne cunoaștem. Voia să scape cât mai repede de ea. Eu, lucrând în imobiliare, l-am ajutat doar să obțină un preț mai bun. Am plâns când a vândut casa. M-a văzut și mi-a zis că nu trebuie să te atașezi de lucruri niciodată”, a explicat Ioana Năstase, pentru cancan.ro.

Ilie Năstase s-a căsătorit de cinci ori şi are 5 copii

Ilie Năstase s-a căsătorit cu Ioana în urmă cu 6 ani. El are un palmares impresionant al despărţirilor, iar divorţul cu Brigitte, actualmente soţia lui Florin Pastramă, a fost intens mediatizat. Ilie Năstase s-a bucurat mereu de simpatia femeilor, iar pentri Ioana, ultia soţie, nu a contat diferenţa de vârstă. Frumoasa constănțeancă este mai mică cu 29 de ani!

Ce avere are Ilie Năstase?

Cât priveşte averea lui Ilie Năstase, el a susținut că în România nu se percepe ca o persoană bogată. Mai mult, fostul tenismen a dezmințit sumele impresionante vehiculate de mass-media până acum în ceea ce privește valoarea agoniselii pe care a reușit să o strângă. ”Eu mă consider o vedetă în străinătate. În România nu mă consider o vedetă. Aici mă consider sărac. Când văd despre ce bani se vorbește, ce sume și milioane… te sperii. Un om bogat este cel care nu se uită la restaurant la prețuri, poate să își ia ce mașină vrea.”, a spus recent Ilie Năstase. Potrivit declarației de avere pe care a publicat-o în 2019, atunci când a intrat în cursa pentru alegerile europarlamentare din acel an, Ilie Năstase avea trecute în acel document, printre altele, un teren de 1.000 de metri pătrați în Moeciu de Jos, o casă în București și una de vacanță în Mamaia, ceasuri în valoare de 150.000 de euro, bijuterii de 100.000 de euro și tablouri de 50.000 de euro. De asemenea, la acel moment, Năstase avea un cont curent de 613.000 de lei (129.000 de euro), plus unul de 35.000 de euro și altul de 187.000 de dolari.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine a fost omul meciului în România - Austria 1-0?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Raport devastator al Consiliului Europei: Tratament inuman și degradant în spitalele de psihiatrie din România
Observator
Raport devastator al Consiliului Europei: Tratament inuman și degradant în spitalele de psihiatrie din România
A ratat calificarea la Mondial și e pe făraș de la FCSB! Reacția lui Gigi Becali. Exclusiv
Fanatik.ro
A ratat calificarea la Mondial și e pe făraș de la FCSB! Reacția lui Gigi Becali. Exclusiv
15:18
“Mă aștept să fiu titular!” Răzvan Marin continuă disputa cu Mircea Lucescu
15:10
Gigi Becali s-a ambalat degeaba. Câți bani ar primi de fapt patronul de la FCSB de pe urma Cupei Mondiale
14:01
Cristiano Ronaldo a reacționat după ce a doborât un nou record în fotbal: “Nu e un secret”
13:59
Decizia oficială luată de FCSB în cazul lui Vlad Chiricheș. Becali i-a transmis clar: “Nu mai poate”
13:38
“Victoria dă dependență”. David Popovici a revăzut cum a câștigat aurul la Singapore și a spus răspicat
13:35
Mircea Lucescu a explicat de ce a zis „în primul rând, este victoria mea cu Austria!”
Vezi toate știrile
1 Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România – Austria: “O fac public” 2 Mircea Lucescu, dat pe spate de un tricolor la meciul cu Austria: “Extraordinar! Parcă era noul Cămătaru” 3 Qatar – Emiratele Arabe Unite 2-1. Olăroiu, pas greşit: “O mare dezamăgire!” Ce şanse mai sunt pentru World Cup 2026 4 “Să zică direct că nu e nevoie de mine!” Răzvan Marin a răbufnit la criticile lui Mircea Lucescu 5 Veste proastă pentru Zeljko Kopic! Alexandru Musi, scos pe targă după 28 de minute în meciul cu Cipru U21 6 Portugalia – Ungaria 2-2, în preliminariile World Cup 2026. Victorii pentru Anglia, Spania și Turcia. Rezultatele serii
Citește și
Cele mai citite
“Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial“Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial
Ce i-a spus Ianis Hagi lui Alaba la finalul partidei. Jucătorul de la Real Madrid s-a conformat imediatCe i-a spus Ianis Hagi lui Alaba la finalul partidei. Jucătorul de la Real Madrid s-a conformat imediat
FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”
Decizia luată de MApN după ce Gigi Becali a anunţat că vrea să cumpere marca SteauaDecizia luată de MApN după ce Gigi Becali a anunţat că vrea să cumpere marca Steaua