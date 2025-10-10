Leonard Doroftei, marcat de o mare tragedie. A murit la 17 ani: "Prea devreme" - Antena Sport

Leonard Doroftei este marcat de o tragedie, care a uluit şi lumea boxului mondial. Familia fostului mare pugilist mexican Arturo Gatti este din nou în doliu. După moartea boxerului din 2009, acum fiul său, în vârstă de numai 17 ani, a fost găsit mort în casă.

Şi Leonard Doroftei s-a declarat marcat de tragedie, mai ales că îl cunoştea personal pe Arturo Gatti Jr, despre care a spus că era un „copil vesel, plin de viață”. Cât priveşte talentul acestuia în box? Doroftei e convins că Arturo Gatti Jr. ar fi devenit un nume foarte mare în boxul mondial.

„RIP Arturo Gatti Jr! L-am cunoscut la Montreal , un copil vesel, plin de viață și cu un viitor strălucit în box! A plecat prea devreme, Dumnezeu să-l odihnească”, a scris Leonard Doroftei pe conturile sale de socializare.

Cine este Arturo Gatti Jr., tânărul boxer de numai 17 ani, care a murit

Arturo Gatti Jr. este fiul fostului campion mondial, Arturo Gatti, care s-a stins din viață la doar 37 de ani, în 2009. El nu a avut ocazia să își vadă fiul crescând, pentru că Gatti Jr. abia ce se născuse. Gatti Jr. a fost găsit mort luni după-amiază în Mexic. El locuia alături de mama lui şi îşi dorea să urmeze cariera tatălui. Fostul boxer Jean Pascal a fost cel care a anunțat tragedia. „După ce și-a pierdut tatăl, lumea pierde încă un Gatti. Fiul unei legende — doi luptători, o singură moștenire. Amândoi plecați mult prea devreme. Să se reunească în pace”, a spus Jean Pascal.