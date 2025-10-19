Jucătorul care a refuzat naţionala României a dat gol şi l-a salvat pe Ianis Hagi. Cât s-a terminat Alanyaspor - Goztepe - Antena Sport

Închide meniul
Jucătorul care a refuzat naţionala României a dat gol şi l-a salvat pe Ianis Hagi. Cât s-a terminat Alanyaspor – Goztepe

Radu Constantin Publicat: 19 octombrie 2025, 19:27

Ianis Hagi nu a mai fost om de gol pentru Alanyaspor, dar… reuşita decisivă a venit tot din partea unui “tricolor”. Este vorba de Umit Akdag, turcul care a refuzat însă să joace pentru naţionala lui Lucescu.

Ianis Hagi “s-a remarcat” doar printr-un cartonaș galben, primit în minutul 29. Umit Akdag a salvat echipa şi a reuşit să marcheze în minutul 83. A fost şi primul lui gol marcat în actuala ediţie de campionat în tricoul celor de la Alanyaspor.

Umit Akdag a refuzat naţionala României

Umit Akdag e a jucat pentru reprezentativa României de tineret. Jucătorul a anunţat că, la nivelul primelor reprezentative, vrea să joace pentru Turcia! Mircea Lucescu chiar a mers în Turcia pentru a discuta personal cu fotbalistul legitimat la Alanyaspor. El a fost însă de neclintit! „Am vorbit și cu Akdag. Special m-am dus să discut cu el, să văd care e situația. Din nefericire pentru el, părinții lui, care au făcut ceva bani în România, s-au retras în Turcia. „El ar vrea să joace în naționala Turciei. Nu e o veste bună, dar i-am spus să se mai gândească. Acolo sunt niște jucători pe care eu i-am promovat, Caglar Soyuncu, Mert Muldur, Merih Demiral. E mai greu să intre acolo. La naționala României era mai ușor pentru că se ajunge la o schimbare de generație și sunt jucătorii aceștia de la tineret, care ar fi trebuit să facă pasul la prima echipă”, a declarat atunci Mircea Lucescu.

