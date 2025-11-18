"Putem trece de baraj?" Ionuţ Lupescu ştie de ce are nevoie România pentru a se califica la World Cup 2026 - Antena Sport

Închide meniul
"Putem trece de baraj?" Ionuţ Lupescu ştie de ce are nevoie România pentru a se califica la World Cup 2026

"Putem trece de baraj?" Ionuţ Lupescu ştie de ce are nevoie România pentru a se califica la World Cup 2026

“Putem trece de baraj?” Ionuţ Lupescu ştie de ce are nevoie România pentru a se califica la World Cup 2026

Publicat: 18 noiembrie 2025, 8:59

Putem trece de baraj? Ionuţ Lupescu ştie de ce are nevoie România pentru a se califica la World Cup 2026

Jucătorii României / Sport Pictures

Ionuţ Lupescu ştie de ce are nevoie România pentru a se califica la World Cup 2026. Fostul internaţional a declarat că “tricolorii” trebuie să aibă agresivitate în joc pentru a le pune mai multe probleme adversarelor.

Ionuţ Lupescu a amintit de victoria dramatică obţinută de România cu Austria, scor 1-0, din grupa preliminară. Acesta a subliniat că “tricolorii” au prestat un joc diferit în duelul disputat luna trecută, la Bucureşti.

  • Tragerea la sorţi a barajului pentru World Cup 2026 este joi, 20 noiembrie, de la ora 14:00, LIVE în AntenaPLAY

Ionuţ Lupescu ştie de ce are nevoie România pentru a se califica la World Cup 2026

Fostul internaţional nu a înţeles de ce jocul naţionalei nu a mai fost acelaşi şi în meciul pierdut cu Bosnia, scor 1-3, meci în urma căruia “tricolorii” au fost siguri că vor încheia grupa pe locul trei.

“(n.r. Crezi că putem să trecem de baraj?) Normal că este posibil. Mai este mult timp și se pot întâmpla foarte multe lucruri. Dacă vom juca cum am făcut-o cu Austria, totul este posibil.

Eu cred că la meciul cu Austria am fost foarte agresivi. Am jucat foarte bine. Au băgat și ‘materiale’ jucătorii. S-a putut cu Austria, dar acum (n.r. cu Bosnia) nu știu de ce nu s-a putut.

Sunt meciuri în care trebuie să joci în așa fel în care să fii mai agresiv decât adversarul”, a declarat Ionuţ Lupescu, conform digisport.ro.

România se va afla în urna a patra la tragerea la sorţi a barajului pentru World Cup 2026. “Tricolorii” vor întâlni o echipă din prima urnă, urnă în care în acest moment se află Italia, Turcia, Ucraina şi Polonia.

