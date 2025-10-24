Situaţie incredibilă în familia lui Gigi Becali: a fost dată afară din casă, din cauza datoriilor! - Antena Sport

Situaţie surprinzătoare în familia lui Gigi Becali. Cum patronul FCSB e cunoscut pentru gesturile lui de mare omenie faţă de tot felul de persoane care i-au cerut bani, în familia lui un caz a stârnit interesul public. Mai exact, al verişoarei latifundiarului, care a ajuns să-şi piardă casa din cauza datoriilor. Nu se ştie încă dacă patronul FCSB ştie de problema verişoarei lui sau femeia a refuzat să primească ajutor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ce s-a întâmplat? Tudora Chiacu, verișoara lui Gigi Becali, se confruntă cu probleme serioase în această perioadă. Aceasta a declarat faliment personal și a cerut ajutorul statului român pentru că nu a mai putut face față datoriilor. Cei de la Judecătoria Buftea au admis cererea de insolvență pe persoană fizică și au dispus suspendarea provizorie a executărilor, iar verișoara lui Gigi Becali trebuie să pună la punct acum un plan de rambursare a datoriilor.

”Admite cererea formulată de petenta Chiacu Tudora (…). Dispune prelungirea suspendării provizorii… până la data aprobării planului de rambursare de către creditori, dar nu mai mult de 3 luni de la data pronunţării prezentei hotărâri”, se arată în decizia instanței, potrivit cancan.ro.

A fost dată afară şi din casă

Tudora Chiacu nu e doar verișoara lui Gigi Becali. Ea este şi cea care l-a crescut pe fostul fotbalist, Hristu Chiacu- nepot al lui Becali – care îi este de fapt fiu vitreg. După ce l-a crescut, femeia le-a făcut şi acte lui şi fratelui său pe casa în care au locuit – Numai că, potrivit plângerii pe care a făcut-o, tinerii ar fi scos-o din locuință, cu toate că ea avea o clauză că poate sta acolo până la sfârşitul vieţii, mai spune cancan.ro.