"Aș fi putut să-i omor!". Momentul șocant care putea marca o tragedie în Marele Premiu al Mexicului - Antena Sport

Pilotul neozeelandez Liam Lawson, care a abandonat în turul al 30-lea din Marele Premiu al Mexicului, a fost la un pas de a acroşa comisarii de cursă care traversau pista în cursa de duminică, scrie DPA.

Comisarii de cursă au pătruns pe pistă pentru a strânge nişte resturi de pe pistă în timp ce Lawson ieşea de la boxe.

Reacția lui Liam Lawson după ce a fost la un pas să producă o tragedie

Videoclipurile arată doi comisari alergând pe circuit chiar în faţa neozeelandezului. “O, Doamne, e o glumă? Tocmai aţi văzut asta? Aş fi putut să-i omor, prietene!“, a spus Lawson pe comunicarea radio.

“I could have f**king killed them!”

Liam Lawson after two marshals ran across the track during the #MexicoGP 😳 pic.twitter.com/6wQdqvjQ9v

— Autosport (@autosport) October 26, 2025

După cursă, Lawson a adăugat că nu vrea să mai treacă printr-un asemenea episod: “Sincer, nu-mi venea să cred ce văd. Am ajuns la virajul unu şi erau doar doi tipi care alergau pe pistă. Era să-l lovesc pe unul dintre ei, sincer, a fost atât de periculos.