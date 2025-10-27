"Aș fi putut să-i omor!". Momentul șocant care putea marca o tragedie în Marele Premiu al Mexicului - Antena Sport

Închide meniul
Andrei Nicolae Publicat: 27 octombrie 2025, 10:49

Liam Lawson, în Marele Premiu al Mexicului / X RBR Daily

Pilotul neozeelandez Liam Lawson, care a abandonat în turul al 30-lea din Marele Premiu al Mexicului, a fost la un pas de a acroşa comisarii de cursă care traversau pista în cursa de duminică, scrie DPA.

Comisarii de cursă au pătruns pe pistă pentru a strânge nişte resturi de pe pistă în timp ce Lawson ieşea de la boxe.

Reacția lui Liam Lawson după ce a fost la un pas să producă o tragedie

Videoclipurile arată doi comisari alergând pe circuit chiar în faţa neozeelandezului. “O, Doamne, e o glumă? Tocmai aţi văzut asta? Aş fi putut să-i omor, prietene!“, a spus Lawson pe comunicarea radio.

După cursă, Lawson a adăugat că nu vrea să mai treacă printr-un asemenea episod: “Sincer, nu-mi venea să cred ce văd. Am ajuns la virajul unu şi erau doar doi tipi care alergau pe pistă. Era să-l lovesc pe unul dintre ei, sincer, a fost atât de periculos.

Nu am mai trăit aşa ceva înainte şi nu am mai văzut asta în trecut. Este destul de inacceptabil. Nu putem înţelege cum, în timpul cursei, comisarilor li se poate permite să pur şi simplu să traverseze pista aşa. Habar n-am de ce, sunt sigur că vom primi un fel de explicaţie, dar chiar nu se poate întâmpla din nou“, a spus pilotul de la Racing Bulls, potrivit agerpres.ro.

Pilotul britanic Lando Norris (McLaren) a câştigat Marele Premiu al Mexicului, duminică, la Ciudad de Mexico, şi este noul lider clasamentului din Formula 1, cu patru curse rămase din acest sezon.

