"Aș fi putut să-i omor!". Momentul șocant care putea marca o tragedie în Marele Premiu al Mexicului - Antena Sport

Pilotul neozeelandez Liam Lawson, care a abandonat în turul al 30-lea din Marele Premiu al Mexicului, a fost la un pas de a acroşa comisarii de cursă care traversau pista în cursa de duminică, scrie DPA.
Comisarii de cursă au pătruns pe pistă pentru a strânge nişte resturi de pe pistă în timp ce Lawson ieşea de la boxe.
Reacția lui Liam Lawson după ce a fost la un pas să producă o tragedie
Videoclipurile arată doi comisari alergând pe circuit chiar în faţa neozeelandezului. “O, Doamne, e o glumă? Tocmai aţi văzut asta? Aş fi putut să-i omor, prietene!“, a spus Lawson pe comunicarea radio.
“I could have f**king killed them!”
Liam Lawson after two marshals ran across the track during the #MexicoGP 😳 pic.twitter.com/6wQdqvjQ9v
— Autosport (@autosport) October 26, 2025
După cursă, Lawson a adăugat că nu vrea să mai treacă printr-un asemenea episod: “Sincer, nu-mi venea să cred ce văd. Am ajuns la virajul unu şi erau doar doi tipi care alergau pe pistă. Era să-l lovesc pe unul dintre ei, sincer, a fost atât de periculos.
Nu am mai trăit aşa ceva înainte şi nu am mai văzut asta în trecut. Este destul de inacceptabil. Nu putem înţelege cum, în timpul cursei, comisarilor li se poate permite să pur şi simplu să traverseze pista aşa. Habar n-am de ce, sunt sigur că vom primi un fel de explicaţie, dar chiar nu se poate întâmpla din nou“, a spus pilotul de la Racing Bulls, potrivit agerpres.ro.
😮🇲🇽 Un peligro la situación que se dio en el GP de México
Dos marshalls cruzaron la pista muy cerca de Liam Lawson pic.twitter.com/rUEnZ6CRvW
— Diario Olé (@DiarioOle) October 26, 2025
Pilotul britanic Lando Norris (McLaren) a câştigat Marele Premiu al Mexicului, duminică, la Ciudad de Mexico, şi este noul lider clasamentului din Formula 1, cu patru curse rămase din acest sezon.
- Lando e noul lider. Analiza lui Adrian Georgescu după Marele Premiu al Mexicului
- Lando Norris, prima reacție după succesul din Marele Premiu al Mexicului: „O cursă simplă, așa cum îmi doresc”
- Lando Norris a câștigat Marele Premiu al Mexicului. Britanicul, noul lider din clasamentul general al piloților
- Max Verstappen, anunț despre lupta la titlu înaintea MP al Mexicului: „Toată lumea credea că McLaren va câștiga cu ușurință”
- Oscar Piastri nu se teme de Max Verstappen în lupta pentru titlu: “Nu-mi fac nicio grijă”