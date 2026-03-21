Cale liberă către Aston Martin. Jonathan Wheatley a demisionat din funcţia de director la Audi

Jonathan Wheatley a demisionat, vineri, din postul de director al echipei de Formula 1 Audi, din motive personale.
Jonathan Wheatley (58 de ani) a venit la echipă la începutul sezonului 2025 (când echipa se numea încă Sauber) după 18 sezoane consecutive la Red Bull.
Mattia Binotto, director interimar al echipei la începutul sezonului 2025, va prelua temporar rolul de director al echipei.
„Structura echipei va fi definită ulterior, pe măsură ce organizaţia se adaptează la mediul în continuă evoluţie al Formulei 1”, a anunţat Audi într-un comunicat.
În ultimele zile, numele lui Wheatley a fost menţionat ca posibil director de echipă la Aston Martin, în locul lui Adrian Newey.
Formula 1 se vede exclusiv în România în Universul Antena.
