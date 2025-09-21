Charles Leclerc, la pământ înaintea cursei din Azerbaidjan: „Va fi foarte dificil. Greșeala mea ne-a costat” - Antena Sport

Închide meniul
Charles Leclerc, la pământ înaintea cursei din Azerbaidjan: „Va fi foarte dificil. Greșeala mea ne-a costat”

Publicat: 21 septembrie 2025, 11:49

Comentarii
Charles Leclerc/ Profimedia

Charles Leclerc a oferit prima reacție, după calificările Marelui Premiu al Azerbaidjanului. Pilotul de la Ferrari a făcut accidentat în Q3 și va lua startul de pe locul 10, după ce în ultimele patru curse de la Baku, a plecat din pole-position.  

Cursa Marelui Premiu al Azerbaidjanului va fi azi, de la ora 13:45, în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY. 

Charles Leclerc, la pământ înaintea cursei din Azerbaidjan 

Charles Leclerc s-a plâns de cum s-a comportat pneul mediu în calificările de la Baku. Monegascul a transmis că îi va greu să revină pe primele locuri, după greșeala comisă în calificări. 

„A fost un week-end dificil pentru mine. În mod normal, circuitul de la Baku este unul care îmi place, dar a fost dureros pentru mine de la începutul week-end-ului, m-am chinuit cu echilibrul mașinii.  

Am schimbat destul de mult înainte de calificări, părea că e totul mai bine, dar nu am reușit să facem pneul mediu să funcționeze. Ne-am chinuit mult să-l aducem în temperatură, după am făcut acea greșeală care ne-a costat.  

Va fi o cursă foarte dificilă, să încep de pe locul 10…să revin în față va fi dificil”, a declarat Charles Leclerc, conform formula1.com. 

