Charles Leclerc, la pământ înaintea cursei din Azerbaidjan: „Va fi foarte dificil. Greșeala mea ne-a costat” - Antena Sport

Charles Leclerc a oferit prima reacție, după calificările Marelui Premiu al Azerbaidjanului. Pilotul de la Ferrari a făcut accidentat în Q3 și va lua startul de pe locul 10, după ce în ultimele patru curse de la Baku, a plecat din pole-position.
Cursa Marelui Premiu al Azerbaidjanului va fi azi, de la ora 13:45, în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY.
Charles Leclerc, la pământ înaintea cursei din Azerbaidjan
Charles Leclerc s-a plâns de cum s-a comportat pneul mediu în calificările de la Baku. Monegascul a transmis că îi va greu să revină pe primele locuri, după greșeala comisă în calificări.
„A fost un week-end dificil pentru mine. În mod normal, circuitul de la Baku este unul care îmi place, dar a fost dureros pentru mine de la începutul week-end-ului, m-am chinuit cu echilibrul mașinii.
Am schimbat destul de mult înainte de calificări, părea că e totul mai bine, dar nu am reușit să facem pneul mediu să funcționeze. Ne-am chinuit mult să-l aducem în temperatură, după am făcut acea greșeală care ne-a costat.
Va fi o cursă foarte dificilă, să încep de pe locul 10…să revin în față va fi dificil”, a declarat Charles Leclerc, conform formula1.com.
