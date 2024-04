Christian Horner l-a înţepat pe Toto Wolff, după interesul Mercedes pentru Max Verstappen: "Nu cred că piloţii sunt problema lui" - Antena Sport

„O să am grijă ce spun aici. Aţi vorbit cu Max despre asta? Pentru că, dacă vorbiţi cu Max, nu este doar o semnătură. Ştim că are contract până în 2028, dar este despre cum simte echipa, e relaţie are cu ea. Nu cred că piloţii sunt problema lui Toto. Mercedes este a treia într-o luptă cu clienţii săi. Poate Toto ar trebui să se gândească mai mult la echipa lui şi să nu se mai gândească la piloţii care nu sunt disponibili.

Nu ştiu de câte ori trebuie să o mai spună Max (n.r. că va continua la Red Bull), a spus-o de atâtea ori. Cred că cineva vrea doar să facă zgomot. Echipa e în formă, de ce ai vrea să pleci de aici?”, a declarat Christian Horner, potrivit marca.com.

Reclamă

După cele două curse din China, Formula 1 va lua pauză weekend-ul viitor şi va reveni în perioada 3-5 mai, atunci când „Marele Circ” se mută în Florida, pentru Marele Premiu din Miami. Întrecerile din Florida vor fi în direct pe Antena 3 CNN şi LIVE STREAM în AntenaPLAY.

Totul despre AntenaPLAY

AntenaPLAY oferă abonaților 5 canale TV live si peste 12 canale liniare exclusive, o selecție de filme pe gustul fiecăruia, atât producții românești, cât și internaționale, seriale pentru toată familia, de la k-dramas la seriale polițiste, comedie, acțiune sau dragoste. Aplicația AntenaPLAY este disponibilă pe toate dispozitivele: smartphone, smart TV, PC, tabletă și laptop.

Ai sport in AntenaPLAY

Trăiești live-ul în fiecare zi, pentru că ai sport live în AntenaPLAY. În 2024, competițiile de Formula 1, Fomula 2, Formula 3, se vad live integral în AntenaPLAY. Cele peste 24 de curse pot fi vizionate în canalul de sport live, AS LIVE, dar si pe canalele dedicate fiecărei competiții. Toate antrenamentele, calificările, sprinturile și cursele pentru marele premiu de Formula 1 vor putea fi urmărite live online. Pe lângă acestea, abonații pot urmări și F1 Academy, Liga Campionilor Asiei, meciurile din Liga Portugal, Cupa Franței sau evenimente de MMA și box. Plus multe alte competiții exclusive. Platforma AntenaPLAY îți pune la dispoziție 3 tipuri de abonamente: lunar, de 6 luni și de 1 an. Hai în AntenaPLAY!

Reclamă 4 / 0/3

Recomandări

Cine va golgheterul Ligii 1? Florinel Coman Darius Olaru Albion Rrahmani Philip Otele Vezi rezultatele Loading ... Loading ...