Cum a făcut McLaren un asemenea salt? - Antena Sport

Cum a făcut McLaren un asemenea salt? Lando Norris, după ce a câştigat Marele Premiu al Ţărilor de Jos / Profimedia Images În cursa care a deschis sezonul, Marele Premiu al Bahreinului, Verstappen a fost, în medie, mai rapid pe tur decât Norris cu 0,83 secunde. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ În ultima cursă disputată, cea de-a cincisprezecea a sezonului, Marele Premiu al Țărilor de Jos, Norris a fost mai rapid pe tur decât Verstappen, în medie, cu 0,34 de secunde. Olandezul a terminat cursa cu aproape 23 de secunde în spatele englezului. A încetinit Verstappen special? Nu toată lumea ia de bun însă acest ecart de final. Martin Brundle, fostul pilot de F1 și actualul comentator TV, crede că în ultima parte a cursei, când nici nu putea să pună în pericol prima poziție, ocupată de Norris, dar nici nu o putea pierde pe cea de-a doua, Verstappen a încetinit ușor în mod deliberat. "A vrut să transmită propriei echipe un semnal de «Grăbiți-vă!». Sunt destul de sigur de asta" a spus Brundle. Ce a răspuns Max? „Nici vorbă!". Chiar și fără acest truc, McLaren a câștigat, față de Red Bull, peste o secundă în mai puțin de jumătate de an. În Formula 1, o secundă pe tur este o eternitate. Bineînțeles, și Red Bull a bătut pasul pe loc, de vreme ce și Mercedes se luptă pentru victorie pe unele trasee. Plecarea lui Adrian Newey, Chief Technical Officer, ar putea fi principalul motiv al acestei stagnări. Cum a făcut McLaren un asemenea salt? Să spunem, în primul rând, că nu s-a întâmplat peste noapte. Marc Priestley, fost inginer la McLaren, a motivat în primul rând acest salt prin alegerea bună a oamenilor. „Nu este doar activitatea din ultimele șase luni, ci din ultimii cinci ani. Este vorba de a alege oamenii potriviți pentru posturile potrivite", a spus Priestley. El i-a sugerat pe Zak Brown, Chief Executive Officer la McLaren Racing, și mai ales pe Andrea Stella, directorul echipei, drept vectori ai schimbării.

Fostul șef al departamentului de aerodinamică, James Key, a fost îndepărtat la începutul sezonului trecut. Proiectul MCL38 – monopostul din acest an – a fost regândit de Peter Prodromou și Neil Houldey începând din iunie 2023. Venirea lui Rob Marshall în postul deTechnical Director for Engineering and Design, după 17 ani la Red Bull, a fost extrem de importantă, pentru că a adus cu el multe secrete ale concurenței. Ulterior, după plecarea lui David Sanchez, Marshall a devenit Chief Designer.

Au fost trei capitole la care s-au dorit îmbunătățiri majore: eficiență aerodinamică, aderență și reducerea uzurii pneurilor. În timp, mașina a devenit manevrabilă în toate tipurile de viraje.

Campioana upgrade-urilor reușite

În al doilea rând, echipa din Woking este campioana upgrade-urilor în acest sezon. Dacă până la cursa din Miami, McLaren aproape că nu și-a îmbunătățit mașinile, după respectiva întrecere a „umblat” constant în diferite zone. Cel mai des, la aripile anterioară și posterioară, la aripa suplimentară transversală din spate (așa numita „beam wing”) și la suspensia față. Acestea sunt zone de mare importanță în ceea ce privește aerodinamica unei mașini de F1.

Mai mult decât atât, aceste upgrade-uri au funcționat. Dacă priviți imaginea care ilustrează aceste evoluții (sursa este @LuisFeF1), veți vedea că, de pildă, și Aston Martin a avut o sumedenie de modificări, numai că nu au fost de mare folos. Testele în tunel și simulările În condițiile în care testarea pe pistă a monoposturilor e strict limitată, un rol important îl au simulările. Deschiderea unui nou tunel aerodinamic la Woking, în toamna lui 2023, a fost un boost. Până atunci, McLaren testa în vechiul tunel, din Köln, iar îmbunătățirile se făceau cu întârziere. La fel, simulatorul de curse al celor de la McLaren este considerat unul de top. Datele strânse din testele virtuale s-au potrivit foarte bine cu situația din teren. Astfel, la Miami, chiar cei de la McLaren au fost surprinși de viteza mașinilor lor.

