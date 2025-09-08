Formula 1 din nou la Max. Analiza lui Adrian Georgescu, după MP al Italiei - Antena Sport

Închide meniul
Adrian Georgescu Publicat: 8 septembrie 2025, 8:23

Formula 1 din nou la Max. Analiza lui Adrian Georgescu, după MP al Italiei

Max Verstappen a câştigat Marele Premiu al Italiei/ Profimedia

Niciodată să nu spui ”niciodată”, mai ales când e vorba de Formula 1 și mai ales de Max Verstappen. Pilotul Red Bull a reușit să întrerupă o serie de cinci victorii consecutive ale celor de la McLaren și a câștigat la Monza.

O transformare extraordinară

Specificul traseului lombard – lipsa aproape în totalitate a virajelor de viteză medie, care convin echipei McLaren, pasajele lungi de mare viteză, degradarea scăzută a gumelor – a contribuit și el mult la această revenire în joc a asului din Țările de Jos. Nu cred, în același timp, că vreun alt pilot dintre cei aflați actualmente în competiție ar fi putut orchestra o asemenea victorie.

De la ”monstru” la rachetă

În primul rând, Max are această capacitate de a putea pilota un monopost cu o apăsare foarte redusă pe puntea din spate. E ca și cum, pe gheață, acolo unde toți ceilalți alunecă și se dau de-a berbeleacul, el reușește să găsească aderența și să alerge. Pe parcursul weekend-ului a observat că poate controla mașina cu înclinări foarte mici ale aripii spate. Mai mult, după ziua de vineri, cei de la Red Bull au decupat și o parte din aceasta, ceea ce a dus la o apăsare și mai mică, obținând o viteză de top foarte mare.

Dar nu a fost numai asta. Verstappen a reușit să exploateze în folosul său un mod de comportament al acestor monoposturi care folosesc efectul de sol. Cu o apăsare suficient de mare pe față și suficient de mică pe spate, Max a reușit să facă mașina Red Bull extrem de receptivă la virarea în virajele lente. La această generație de mașini, echipele au evoluat spre obținerea unei rotații din ce în ce mai mari din spate, minimizând efortul de virare. Cei de la Red Bull – profitând de aderența ridicată a suprafeței pistei și de degradarea redusă – au descoperit că, de fapt, apăsarea suplimentară pe puntea frontală făcea mașina să răspundă mai agresiv la virare pentru a obține rotația în virajele lente. Toate acestea au fost posibile grație controlului extraordinar al mașinii, la limita aderenței pe roțile posterioare.

Așa au transformat o mașină pe care, acum un an, dacă vă amintiți, Max Verstappen o asemăna, la Monza, cu un ”monstru”.

Upgrade-urile Red Bull au dat rezultate

Toate echipele au venit cu upgrade-uri la Monza. Puteți citi despre acestea aici sau aici. Trei dintre cele patru modificări realizate de Red Bull erau în zona podelei și erau adaptări speciale pentru circuitul lombard. În antrenamentele de vineri, rezultatele au fost mulțumitoare, ceea ce l-a făcut pe Helmut Marko să declare: ”Suntem foarte mulțumiți. Prin comparație cu anul trecut, este o îmbunătățire clară. Dacă McLaren nu ne-a aruncat praf în ochi, ar putea fi o cursă foarte palpitantă”. În simulările de cursă făcute în FP2, mașinile Red Bull s-au prezentat bine. Pe gume medii, Max a fost mai rapid decât Piastri și nu mult mai lent decât Norris.

De-a lungul weekend-ului, a devenit din ce în ce mai clar că graining-ul, care a făcut atâtea victime anul trecut și a făcut ca majoritatea piloților să facă două opriri, nu mai este un pericol. În aceste condiții, strategia cu o oprire a devenit o opțiune serioasă pentru cursă. Singura întrebare era cu ce anvelope ar putea fi înlocuite gumele medii, care erau varianta cea mai adaptată pistei de la Monza. „Gumele moi ar putea fi o opțiune pentru cursă”, spunea Mario Isola, directorul departamentului de sporturi cu motor de la Pirelli. „Dacă cineva reușește, de exemplu, să prelungească primul stint cu mai mult de 30 de ture pe pneurile medii, atunci pneurile moi ar putea fi o opțiune. Diferența de performanță între pneurile medii și cele moi nu este mare”.

Norris a fost salvat de Piastri

La o asemenea configurație, cu zone lungi de viteză, cei care frânează cel mai precis, care reușesc să controleze bine mașina în șicane și în succesiunile de viraje și ating viteze de top sunt avantajați. Aici mai intervine un posibil avantaj: dacă pe o linie dreaptă o mașină e ”trasă” în siaj de o alta. Cei de la Ferrari nu au apelat la această tactică. Vasseur a explicat că era riscant, pentru că pilotul al doilea era sacrificat. Hamilton oricum primise la Zandvoort. o penalizare cu declasarea cu cinci poziții. Într-un paradoxal ajutor între cei mai rivali, Piastri l-a ajutat pe Norris să treacă în Q3, căci englezul ratase primul tur rapid din Q2. Tsunoda a făcut același lucru pentru Max la primul tur rapid din Q3, dar o defecțiune la baterie a făcut să nu-l mai poată ”trage” și la cel de-al doilea.

În cel mai important tur al calificărilor, cel de-al doilea din Q3, chiar și Max a rulat puțin în siajul lui Norris. La trecerea liniei de sosire, olandezul a realizat cel mai rapid tur din istoria Formulei 1, cu o medie de 264,682 kilometri pe oră. Cei de la Ferrari au ales și ei apăsări reduse pe puntea spate, în timp ce McLaren și Mercedes au preferat setări mai echilibrate și mai puțin riscante.

McLaren versus McLaren

La startul în cursă, având această apăsare redusă, Verstappen a scurtcircuitat Prima Variante în lupta cu Norris și a fost nevoit să cedeze poziția de lider. Din acel moment, Max a dat o lecție de pilotaj, mărind constant ecartul față de cei doi principali urmăritori: Norris și Piastri. Care, evident, au considerat că titlul mondial, care se joacă între ei, e mult mai important decât să-l prindă pe Max din urmă.

O caracteristică a pistei e că undercut-ul nu e foarte eficient, căci degradarea gumelor e scăzută. O altă problemă cu undercut-ul la Monza e că, dacă treci de la medii la hard, sperând ca vei putea rămâne înaintea celui din față, când va reveni și el de la boxe, este că pneurilor hard le ia mai mult timp decât celor medii să intre în temperatura optimă de funcționare. Așa că a urmat un meci de la distanță între cei doi colegi de echipă. Ambii au încercat să își prelungească șederea pe pistă cât mai mult, pentru a folosi gume soft în cel de-al doilea stint.

Piastri a fost nevoit să-i cedeze locul lui Norris

Totul era cam jucat. Verstappen era pe locul al treilea, dar făcuse cel de-al doilea schimb și montase gume hard. Norris conducea și intrase în intervalul în care putea pune fără probleme gume soft. Piastri era pe poziția secundă și era la 3,2 secunde în urma rivalului său

la titlul mondial. Australianul a intrat la boxe și mecanicii au realizat un schimb uluitor, în doar 1,9 secunde. Un tur mai târziu, în turul 46, a intrat la boxe și Norris. Mecanicii s-au bâlbâit și Lando a stat 4,9 secunde la standuri. A ieșit în urma colegului de echipă.

Piastri a primit apoi ordin de la boxe să-l lase pe Lando în față, într-una dintre cele mai ciudate decizii de echipă. Avem în vedere că e vorba, până la urmă, de doi piloți aflați în luptă directă pentru titlul mondial în care e greu de crezut că s-ar mai putea infiltra altcineva.

Dar despre asta vom vorbi mâine.

