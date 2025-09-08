Formula 1 din nou la Max. Analiza lui Adrian Georgescu, după MP al Italiei - Antena Sport

Niciodată să nu spui ”niciodată”, mai ales când e vorba de Formula 1 și mai ales de Max Verstappen. Pilotul Red Bull a reușit să întrerupă o serie de cinci victorii consecutive ale celor de la McLaren și a câștigat la Monza.

O transformare extraordinară

Specificul traseului lombard – lipsa aproape în totalitate a virajelor de viteză medie, care convin echipei McLaren, pasajele lungi de mare viteză, degradarea scăzută a gumelor – a contribuit și el mult la această revenire în joc a asului din Țările de Jos. Nu cred, în același timp, că vreun alt pilot dintre cei aflați actualmente în competiție ar fi putut orchestra o asemenea victorie.

De la ”monstru” la rachetă

În primul rând, Max are această capacitate de a putea pilota un monopost cu o apăsare foarte redusă pe puntea din spate. E ca și cum, pe gheață, acolo unde toți ceilalți alunecă și se dau de-a berbeleacul, el reușește să găsească aderența și să alerge. Pe parcursul weekend-ului a observat că poate controla mașina cu înclinări foarte mici ale aripii spate. Mai mult, după ziua de vineri, cei de la Red Bull au decupat și o parte din aceasta, ceea ce a dus la o apăsare și mai mică, obținând o viteză de top foarte mare.

Dar nu a fost numai asta. Verstappen a reușit să exploateze în folosul său un mod de comportament al acestor monoposturi care folosesc efectul de sol. Cu o apăsare suficient de mare pe față și suficient de mică pe spate, Max a reușit să facă mașina Red Bull extrem de receptivă la virarea în virajele lente. La această generație de mașini, echipele au evoluat spre obținerea unei rotații din ce în ce mai mari din spate, minimizând efortul de virare. Cei de la Red Bull – profitând de aderența ridicată a suprafeței pistei și de degradarea redusă – au descoperit că, de fapt, apăsarea suplimentară pe puntea frontală făcea mașina să răspundă mai agresiv la virare pentru a obține rotația în virajele lente. Toate acestea au fost posibile grație controlului extraordinar al mașinii, la limita aderenței pe roțile posterioare.

Așa au transformat o mașină pe care, acum un an, dacă vă amintiți, Max Verstappen o asemăna, la Monza, cu un ”monstru”.