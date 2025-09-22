Max, ca vântul și ca gândul. Analiza lui Adrian Georgescu - Antena Sport

Încheiam articolul de prezentare a pistei din Baku scriind că ”sâmbătă e posibil ca rafalele de vânt să atingă 65 kilometri pe oră”. Așa s-a și întâmplat: vântul și în general condițiile meteo au transformat sesiunea de calificări într-o partidă de poker. Influența acestor factori a fost cu atât mai pregnantă cu cât în ziua anterioară, ei nu avuseseră variații importante.

Vântul și ploaia, factori de haos

Pe un traseu urban, foarte aproape de malul Mării Caspice, pe partea virajată vântul e direcționat de fațadele clădirii și forța lui se intensifică. De asemenea, își schimbă foarte des direcția în pasajele deschise. Și nu a fost doar vântul. Parcă toți parametrii climatici s-au înțeles să varieze. În Q1, a plouat ușor, apoi a ieșit soarele. Apoi, în Q3, iar a început o ploaie ușoară. În total, steagul roșu a fluturat de șase ori în timpul celor trei sesiuni de calificare. Au suferit accidente Albon, Hulkenberg, Colapinto, Bearman, Leclerc și Piastri, dar nimeni nu a fost cu adevărat ocolit de probleme.

Mașinile acestea obțin o bună parte din aderență din felul în care curentul de aer parcurge elementele aerodinamice și conferă apasare la sol. Când vântul e zburdalnic, își schimbă direcția și intensitatea, mai ales când bate din spate, nimic nu mai e clar stabilit. Dincolo de noroc, foarte important în astfel de situații, se impun piloții care stăpânesc arta subtilă a împingerii limitelor cât mai departe.

Nu e doar factorul Max

În ultimele două curse, pe circuite destul de diferite între ele, Max Verstappen a cucerit două pole-uri și două victorii. În total, olandezul a triumfat de patru ori în acest sezon. În acest sezon, dominat de McLaren, olandezul are cele mai multe pole-uri, 6 la număr, față de 5 ale lui Piastri și 4 ale lui Norris. A realizat în ambele curse cele mai rapide tururi. Timpul cu care a obținut poziția fruntașă pe grila din Baku a fost cu o secundă mai bun decât cel realizat de coechipierul Tsunoda (P6). De asemenea, a fost cu jumătate de secundă mai bun decât performanța celui de-al doilea clasat pe grilă, Carlos Sainz.

Max a limitat degradarea

Să remarcăm însă că, de această dată, Max nu a fost singurul pilot Red Bull rapid. Cred că este prima oară, după multe curse sau poate chiar dintotdeauna, când toți cei patru piloți ai celor două teamuri care activează sub flamura băuturii energizante termină în puncte. Ceea ce arată că progresul lor nu poate fi explicat doar prin valoarea lui Max.