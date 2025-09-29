Cum a scăpat Grosjean cu zile. Analiza lui Adrian Georgescu, după revenirea pilotului francez - Antena Sport

3. Costumul făcut din Nomex

Costumul de protecție împotriva focului e fabricat dintr-un material numit Nomex. La fel mănușile și lenjeria de corp. Este același material folosit de pompieri, deși în F1 are mai puține straturi, trei la număr, pentru ca pilotul se poate mișca mai liber. Costumele sunt testate astfel încât să reziste la temperaturi de până la 600-800 de grade. La fel se întâmplă și cu fermoarele și cu părțile întărite. Un costum cântărește acum aproximativ 750 grame, ceea ce reprezintă o diferență semnificativă față de costumele mai vechi, care cântăreau aproximativ 2 kg.

Un costum de curse este ignifug, nu rezistent la foc. E conceput pentru a oferi protecție pentru o durată specifică, de exemplu 10 până la 30 de secunde. Durata reală depinde de clasificarea costumului, cum ar fi valoarea TPP (Thermal Protection Performance) a Fundației SFI, care indică cât timp durează până la apariția unei arsuri de gradul II, clasificările mai mari oferind o protecție mai mare. De exemplu, clasificarea SFI 3.2A/15 înseamnă că un asemenea costum oferă 30 de secunde de protecție înainte de apariția unei arsuri de gradul II.

4. Simulările și repetițiile

La începutul fiecărui sezon, piloții sunt obligați să treacă un „test de extracție”. Acesta constă într-o simulare de accident. Piloții au la dispoziție aproximativ 10 secunde pentru a ieși din mașină cu propriile forțe. De asemenea, mașina medicală efectuează teste de rutină pentru diferite procese de extracție în cazul în care pilotul este incapacitat, inclusiv exerciții de incendiu.

Alan van der Merwe (șoferul ambulanței) și Ian Roberts (medicul ambulanței) sunt cei care l-au ajutat pe Grosjean. Primul a povestit: „Facem multe liste de verificare și multe pregătiri pentru locul accidentului, discutăm scenarii, dar asta a fost o nebunie. Când ajungi acolo și vezi jumătate din mașină, iar cealaltă jumătate nu se vede nicăieri și o minge uriașă de flăcări, trebuie să gândești foarte rapid. Așadar, pregătirea te ajută doar până la un anumit punct, iar după aceea, trebuie să acționezi instinctiv”.

Ce nu a funcționat

Barierele au cedat și nu ar fi trebuit. Ele sunt în număr de trei și profilul lor e astfel gândit încât să disipeze forțele la impact. Mașina a pătruns însă prin spațiul dintre cea mai apropiată de sol și următoarea.

Mașina s-a rupt în două. A fost poate cel mai șocant lucru. Se pare că unghiul de impact atipic și faptul că mașina a pătruns printre elementele barierei au dus la această rupere. Important e însă altceva: cockpit-ul a rezistat și l-a protejat pe pilot.

Rezervorul nu ar fi trebuit să cedeze, indiferent de intensitatea șocului. E adevărat, mașina s-a rupt exact în zona rezervorului, care se află între pilot și motor. În F1 se utilizează rezervoare flexibile. Se află chiar între motor și șofer. Sunt rezistente la perforare, fabricate din Kevlar, întărit cu cauciuc.

Aici povestește pilotul francez cum a reușit să scape din mașina în flăcări.