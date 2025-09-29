Cum a scăpat Grosjean cu zile. Analiza lui Adrian Georgescu, după revenirea pilotului francez - Antena Sport

Vineri, Romain Grosjean a fost din nou la volanul unui monopost de Formula 1, la aproape cinci ani după cumplitul accident suferit în Bahrain. Francezul s-ar fi retras oricum la finele respectivului sezon, 2020, după doar două curse. El a purtat cu această ocazie casca al cărei design fusese făcut de către copiii lui, pe care n-a apucat atunci să o poarte.
O mașină ruptă, în flăcări
Au trecut aproape cinci ani de la acest accident cumplit, pe care încă îl avem în fața ochilor.
Pe 29 noiembrie 2020, în timpul primului tur al Marelui Premiu al Bahrainului, monopostul Haas al lui Romain Grosjean a intrat într-un parapet. În urma impactului, mașina s-a rupt în două și a luat foc. Impactul cu bariera a adus o decelerație de 67g. Grosjean a reușit să iasă din bila de foc după 28 de secunde. A suferit doar arsuri minore la mâini și glezne.
Toți cei care am asistat la acest accident, chiar și piloții sau cei direct implicați în F1, în acea extrem de lungă jumătate de minut, am spus: ”Nu are cum să scape din așa ceva”.
Totuși, Grosjean a scăpat, doar cu arsuri de gradul 2 la mâini și glezne. A stat o singură zi în spital.
Ce l-a protejat pe pilot? Ce a funcționat atât de bine, astfel încât el să scape cu viață din așa ceva?
1. Dispozitivul Halo
În primul rând, chiar după declarația lui Romain, dispozitivul de protecție a capului Halo i-a salvat viața. Introdus în Formula 1 în 2018, acesta a protejat capul și corpul lui Grosjean de contactul cu bariera în momentul coliziunii. Cântărește 9 kilograme, dar poate susține 12.000 kilograme. Foarte important, acest element a diminuat șocul asupra capului. Dacă Grosjean ar fi leșinat, lucrurile s-ar fi agravat mult.
2. Mașina medicală a ajuns repede
În general, nu privim spatele grilei după start și nici camerele nu filmează acea zonă, căci atenția noastră e concentrată asupra luptei celor din față. Mașina medicală urmărește grupul de mașini în primul tur, pentru a interveni rapid în caz de nevoie. Deoarece accidentul s-a produs în primul tur, după virajul 3, mașina medicală a ajuns la locul accidentului după 10 secunde de la producerea sa. A durat 18 secunde pentru a-l scoate pe Romain din epava în flăcări.
3. Costumul făcut din Nomex
Costumul de protecție împotriva focului e fabricat dintr-un material numit Nomex. La fel mănușile și lenjeria de corp. Este același material folosit de pompieri, deși în F1 are mai puține straturi, trei la număr, pentru ca pilotul se poate mișca mai liber. Costumele sunt testate astfel încât să reziste la temperaturi de până la 600-800 de grade. La fel se întâmplă și cu fermoarele și cu părțile întărite. Un costum cântărește acum aproximativ 750 grame, ceea ce reprezintă o diferență semnificativă față de costumele mai vechi, care cântăreau aproximativ 2 kg.
Un costum de curse este ignifug, nu rezistent la foc. E conceput pentru a oferi protecție pentru o durată specifică, de exemplu 10 până la 30 de secunde. Durata reală depinde de clasificarea costumului, cum ar fi valoarea TPP (Thermal Protection Performance) a Fundației SFI, care indică cât timp durează până la apariția unei arsuri de gradul II, clasificările mai mari oferind o protecție mai mare. De exemplu, clasificarea SFI 3.2A/15 înseamnă că un asemenea costum oferă 30 de secunde de protecție înainte de apariția unei arsuri de gradul II.
4. Simulările și repetițiile
La începutul fiecărui sezon, piloții sunt obligați să treacă un „test de extracție”. Acesta constă într-o simulare de accident. Piloții au la dispoziție aproximativ 10 secunde pentru a ieși din mașină cu propriile forțe. De asemenea, mașina medicală efectuează teste de rutină pentru diferite procese de extracție în cazul în care pilotul este incapacitat, inclusiv exerciții de incendiu.
Alan van der Merwe (șoferul ambulanței) și Ian Roberts (medicul ambulanței) sunt cei care l-au ajutat pe Grosjean. Primul a povestit: „Facem multe liste de verificare și multe pregătiri pentru locul accidentului, discutăm scenarii, dar asta a fost o nebunie. Când ajungi acolo și vezi jumătate din mașină, iar cealaltă jumătate nu se vede nicăieri și o minge uriașă de flăcări, trebuie să gândești foarte rapid. Așadar, pregătirea te ajută doar până la un anumit punct, iar după aceea, trebuie să acționezi instinctiv”.
Ce nu a funcționat
Barierele au cedat și nu ar fi trebuit. Ele sunt în număr de trei și profilul lor e astfel gândit încât să disipeze forțele la impact. Mașina a pătruns însă prin spațiul dintre cea mai apropiată de sol și următoarea.
Mașina s-a rupt în două. A fost poate cel mai șocant lucru. Se pare că unghiul de impact atipic și faptul că mașina a pătruns printre elementele barierei au dus la această rupere. Important e însă altceva: cockpit-ul a rezistat și l-a protejat pe pilot.
Rezervorul nu ar fi trebuit să cedeze, indiferent de intensitatea șocului. E adevărat, mașina s-a rupt exact în zona rezervorului, care se află între pilot și motor. În F1 se utilizează rezervoare flexibile. Se află chiar între motor și șofer. Sunt rezistente la perforare, fabricate din Kevlar, întărit cu cauciuc.
Aici povestește pilotul francez cum a reușit să scape din mașina în flăcări.
