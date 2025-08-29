Există antidot pentru McLaren? Analiza lui Adrian Georgescu - Antena Sport

Există antidot pentru McLaren? Dacă vorbim de Zandvoort, să spunem că Verstappen a triumfat în primele trei Mari Premii organizate aici, de la revenirea circuitului în calendar. Anul trecut, Lando Norris s-a impus însă fără drept de apel în fața rivalului și prietenului său. Ambii au plecat echipați cu gume medii. Englezul a ocupat pole-ul, dar, imediat după start, Max l-a depășit, profitând de startul slab al lui Lando.
Cursa a durat cu-adevărat doar 18 dintre cele 72 de tururi. Atunci, Norris l-a ajuns pe Verstappen și l-a depășit foarte ușor. La finish, diferența dintre cei doi crescuse la aproape 23 de secunde.
Dictatură papaya
Va fi tot o întrecere dominată de către unul dintre piloții McLaren? Desfășurarea de până acum a sezonului așa indică. Înlănțuirea de viraje de viteză medie și mică reprezintă un atu pentru monoposturile papaya. De asemenea, faptul că sunt multe zone unde e nevoie de o tracțiune bună. Doar temperatura anunțată de 21 grade Celsius și probabilitatea de peste 60% de ploaie sunt argumente împotriva unei dominații McLaren.
În timpul vacanței de vară, așa cum am scris, există o perioadă de shutdown (deconectare totală) de 14 zile. Pe durata acesteia sunt interzise orice activități legate de performanța mașinilor – de dezvoltare, design, cercetare, producția de noi piese, activități în tunelul de vânt sau în simulatorul de curse. Nu se pot ține ședințe, nu se pot da telefoane având ca subiect pregătirea mașinii și nici măcar trimite emailuri. Totuși, se poate repara o mașină, dacă este una „extrem de avariată”, însă numai cu permisiune specială de la FIA.
Un verdict de tip Ferrari
Așadar, nu vă așteptați la upgrade-uri care să schimbe ierarhia în mod spectaculos. Piloții Ferrari sunt printre puținii care ar putea să mai pună în pericol supremația celor de la McLaren. Între timp, a sosit și rezultatul analizei făcute de scuderie în cazul misterioasei căderi de performanță din timpul cursei din Ungaria. Acest rezultat sună în cel mai clasic stil Ferrari. Un fel de ”nu se știe exact de ce s-a întâmplat, deci asta trebuie să fi fost”. Se pare că scăderea bruscă în performanțe are legătură cu creșterea presiunii în pneuri pe care Ferrari a aplicat-o pentru ultimul set de anvelope al lui Leclerc, plus o modificare adusă aripii față. Un purtător de cuvânt al Ferrari a confirmat că combinația de modificări a avut un efect negativ asupra manevrabilității mașinii, echilibrul schimbându-se într-un mod neașteptat.
Publicul îi va da aripi lui Max
Chiar dacă mașina îl ajută chiar mai puțin ca anul trecut, nu putem să nu-l trecem pe Max pe lista celor cu șanse la victorie la Zandvoort.
În primul rând, olandezul e motivat. Cursa de la Zandvoort e cea de acasă pentru el, într-o măsură mai mare decât cea de la Spa. O armată de fani îl susține acolo. Zilele trecute, Max a fost semnalat la Milton Keynes, la uzina echipei Red Bull Racing, semn al implicării sale. Mai mult, poziția lui în clasamentul piloților, cea de-a treia, este în pericol. George Russell e la doar 15 puncte în spate.
Se mai poate profita de posibila ploaie?
Poate însă Max să mai scoată un iepure din joben? Cum scriam mai sus, există o șansă bună de ploaie duminică, la Zandvoort. ”Nu mai contează dacă plouă”, spune însă chiar Verstappen, susținut de Peter Windsor, un vechi jurnalist F1.