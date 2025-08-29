Există antidot pentru McLaren? Analiza lui Adrian Georgescu - Antena Sport

Există antidot pentru McLaren? Dacă vorbim de Zandvoort, să spunem că Verstappen a triumfat în primele trei Mari Premii organizate aici, de la revenirea circuitului în calendar. Anul trecut, Lando Norris s-a impus însă fără drept de apel în fața rivalului și prietenului său. Ambii au plecat echipați cu gume medii. Englezul a ocupat pole-ul, dar, imediat după start, Max l-a depășit, profitând de startul slab al lui Lando.

Cursa a durat cu-adevărat doar 18 dintre cele 72 de tururi. Atunci, Norris l-a ajuns pe Verstappen și l-a depășit foarte ușor. La finish, diferența dintre cei doi crescuse la aproape 23 de secunde.

Dictatură papaya

Va fi tot o întrecere dominată de către unul dintre piloții McLaren? Desfășurarea de până acum a sezonului așa indică. Înlănțuirea de viraje de viteză medie și mică reprezintă un atu pentru monoposturile papaya. De asemenea, faptul că sunt multe zone unde e nevoie de o tracțiune bună. Doar temperatura anunțată de 21 grade Celsius și probabilitatea de peste 60% de ploaie sunt argumente împotriva unei dominații McLaren.

În timpul vacanței de vară, așa cum am scris, există o perioadă de shutdown (deconectare totală) de 14 zile. Pe durata acesteia sunt interzise orice activități legate de performanța mașinilor – de dezvoltare, design, cercetare, producția de noi piese, activități în tunelul de vânt sau în simulatorul de curse. Nu se pot ține ședințe, nu se pot da telefoane având ca subiect pregătirea mașinii și nici măcar trimite emailuri. Totuși, se poate repara o mașină, dacă este una „extrem de avariată”, însă numai cu permisiune specială de la FIA.

Un verdict de tip Ferrari

Așadar, nu vă așteptați la upgrade-uri care să schimbe ierarhia în mod spectaculos. Piloții Ferrari sunt printre puținii care ar putea să mai pună în pericol supremația celor de la McLaren. Între timp, a sosit și rezultatul analizei făcute de scuderie în cazul misterioasei căderi de performanță din timpul cursei din Ungaria. Acest rezultat sună în cel mai clasic stil Ferrari. Un fel de ”nu se știe exact de ce s-a întâmplat, deci asta trebuie să fi fost”. Se pare că scăderea bruscă în performanțe are legătură cu creșterea presiunii în pneuri pe care Ferrari a aplicat-o pentru ultimul set de anvelope al lui Leclerc, plus o modificare adusă aripii față. Un purtător de cuvânt al Ferrari a confirmat că combinația de modificări a avut un efect negativ asupra manevrabilității mașinii, echilibrul schimbându-se într-un mod neașteptat.