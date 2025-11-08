Anunţul lui Victor Angelescu despre transferuri după ce Rapid a urcat pe primul loc - Antena Sport

Numele lui Mario Tudose (20 de ani) se află pe lista de achiziţii pregătită de mai multe cluburi din România. Jucătorul care a fost aproape de un transfer la FCSB în precedentul mercato, e dorit şi de Universitatea Craiova sau Dinamo, dar nu şi de Rapid!

“Cu Tudose nu avem vreun gând. Noi la nivelul fundaşul centrali stăm foarte bine, avem jucători buni. Avem cea mai bună apărare. Avem cinci jucători care pot evolua titulari”, a declarat acţionarul Rapidului, Victor Angelescu. Omul de afaceri a anunţat totuşi ce transfer plănuieşte Rapid pentru la iarnă: “Avem o ţintă, mijlocaş ofensiv. Avem minim o ţintă, poate două”.

Victor Angelescu a vorbit şi despre meciul cu FC Argeş. El a stabilit şi care sunt rivalele în lupta pentru titlu. “Ştiam că întâlnim o echipă bună, care până acum a făcut o figură frumoasă. Cred că am meritat cele 3 puncte. Mă bucur şi că suntem pe primul loc. Asta ne-am dorit, să fim mai echilibraţi ca sezonul trecut şi până acum ne-a ieşit.Trebuie să luăm un trofeu. Trebuie să continuăm să jucăm la fel”, a pus Victor Angelescu.

Legat de adversarii în lupta pentru titlu, acţionarul a declarat: “Cu Craiova şi cu FCSB 100% ne batem. Şi Dinamo este angrenată în această luptă. Mi se pare că aceste patru echipe… Luăm în calcule şi Botoşaniul. După primele 16 etape, cele patru cred că sunt”.

Rapid – FC Argeş 2-0 Formaţia FC Rapid a învins, sâmbătă seară, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, echipa FC Argeş, într-un meci din etapa a 16-a a Ligii 1.