"Foarte ciudat ce s-a întâmplat" Reacţia lui Oscar Piastri după ce a fost învins de Leclerc în calificări! - Antena Sport

Oscar Piastri s-a arătat foarte surprins că a terminat calificările din Marele Premiu al Ungariei în spatele lui Charles Leclerc. Piastri l-a felicitat pe Leclerc. El a spus că poziţia obţinută în calificări, imediat în spatele liderului Leclerc, îi permite să spere la victorie în cursa Marelui Premiu al Ungariei, care e în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY duminică, de la ora 15:45.

Colegul lui Piastri, Lando Norris, a terminat pe 3 calificările care au fost în direct, de la ora 17:00, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Oscar Piastri, după ce a obţinut locul 2 în calificările Marelui Premiu al Ungariei: “Dau Cezarului ce-i al Cezarului, Charles a fost foarte rapid”

“(n.r: Cum a fost ieşirea ta în Q3?) Am făcut foarte multe modificări. La final a apărut şi vântul care a pus probleme. Ce pot spune e că de la Q1 la Q3 s-a modificat un pic abordarea unor viraje. Din punctul meu de vedere, în al doilea stint de Q3, am crezut că am mers mai bine ca la prima ieşire, dar s-a dovedit a fi altfel.

Poate că execuţia mea nu a fost perfectă, dar nu ştiu ce să spun… Foarte ciudat ce s-a întâmplat. Bineînţeles, locul 2 la start îmi permite să sper la victorie mâine.

Dau Cezarului ce-i al Cezarului, Charles a fost foarte rapid tot weekend-ul, iar modificările pe care le-au făcut cei de la Ferrari au fost, probabil, mai inspirate.