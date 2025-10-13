Există dublă măsură la McLaren?  - Antena Sport

S-a scris mult despre modul în care McLaren a gestionat în acest sezon lupta între piloții săi. În acest moment, Oscar Piastri e primul în clasamentul general, urmat de Lando Norris, la 22 de puncte în urmă.
La acroșaje, Norris are 2-0
Aș vrea să simplific discuția, spunând următorul fapt, care mi se pare esențial. În acest sezon, Lando Norris l-a acroșat de două ori pe coechipierul său de la McLaren, Oscar Piastri, în încercarea de a depăși. Prima coliziune s-a petrecut în Canada, când cel care a avut de suferit a fost însuși Norris, care a abandonat. Cea de-a doua a avut loc în Singapore, când cel care a avut de suferit a fost Piastri, care a pierdut poziția.
Invers, nu s-a întâmplat. Piastri a fost aproape de a-l atinge pe Norris o singură dată, dar a frânat la timp. S-a întâmplat în Austria. După cursă, australianul a recunoscut că a forțat și și-a cerut scuze. Deși, repet, nu a atins mașina coechipierului. Piastri a fost atunci admonestat de Andrea Stella, șeful echipei: ”Oscar probabil a împins limitele prea departe”.
Norris nu a primit nicio mustrare publică din partea echipei pentru niciunul dintre cele două acroșaje. În cazul coliziunii din Canada, când Norris a intrat în spatele mașinii lui Piastri, Stella a spus: ”Această coliziune este inacceptabilă”. E o nuanță acolo. Când a greșit Piastri, Stella a criticat pilotul. Când a greșit Norris, s-a referit ambiguu la rezultatul acțiunii sale.
Spun în același timp că depășirea lui Norris de la Singapore a fost corectă și în spiritul regulilor. Nu orice atingere e fault. Dar, dacă aplicăm aceeași grilă prea complicată a regulilor papaya, ea va deveni excesivă și neregulamentară.
Prea drăguți și prea amabili
După ce s-a întâmplat la Singapore, da, cred că Piastri are de ce să se simtă nedreptățit. Există o dublă măsură la McLaren. Fină, subtilă, dar ușor de văzut dacă deschizi un pic ochii și ciulești urechile să distingi dincolo de limbajul corporatist.
Ted Kravitz, un jurnalist reputat de F1, a sugerat că eforturile prea mari ale McLaren de a asigura echitatea între piloți au dus la conflictul de la Singapore. „Cred că asta face parte din modul în care cei de la McLaren își creează singuri aceste probleme. O fac din dorința de a fi bine pentru toată lumea”. Kravitz chiar a sugerat că, dacă lucrurile vor rămâne așa, Piastri ar putea să-l acroșeze pe Norris într-o cursă viitoare, pentru a-i răspunde lui Norris cu aceeași monedă.
Kravitz a remarcat că, sub conducerea lui Ron Dennis, astfel de situații ar fi putut fi evitate. El a explicat: ”Și Ron Dennis ar fi avut abordarea de tipul <<Vă rog să nu vă loviți între voi>>. Cu siguranță nu s-ar fi ajuns însă la <<Hai să fim corecți unul cu celălalt, cedându-ne locurile și vom avea o discuție detaliată despre asta>>”.
„Ei își creează singuri aceste probleme, prin dorința excesivă de a fi drăguți și amabili”, a accentuat jurnalistul.
Reguli prea complicate
O problemă cu codurile de legi sau de conduite foarte stufoase și complicate e una, dar foarte mare. Lucrurile o iau la vale destul de rapid. E ca arbitrajul în compensație la fotbal. Nu rezolvi o greșeală prin altă greșeală. Dacă ai dat un penalty ușor unei echipe, dacă dai mai târziu un cartonaș roșu unui jucător de la adversari, nu ai echilibrat balanța. Ai greșit de două ori.
Cât timp ”regulile papaya” puteau fi reduse la ”piloții noștri sunt liberi să concureze între ei, dar nu trebuie să se atingă”, era simplu, clar și ușor aplicabil. Când s-a ajuns la ”un mecanic a întârziat la montarea roții celuilalt, deci tu trebuie să-i cedezi poziția”, deja e prea mult. Acesta, după mine, nu mai e racing, ci corporateză.
La Monza, cerându-i lui Piastri să cedeze poziția pentru greșeala unui mecanic, echipa a făcut o greșeală pe care, acționând potrivit acelei grile prea complexe, nu o mai pot recupera.
Două tipuri de echitate
O analiză în The Race face o disociere importantă între două tipuri de echitate. ”La baza problemei se află și un principiu fundamental, și anume că există o diferență enormă între echitatea oportunităților și echitatea rezultatelor. Este foarte ușor să cazi în capcana de a considera că, dacă rezultatul este perceput ca fiind nedrept, atunci nici oportunitatea nu a fost egală. Nu este întotdeauna așa. Din perspectiva McLaren, soliditatea modului în care a gestionat lupta pentru titlu dintre Piastri și Norris poate fi judecată doar pe baza echității oportunității oferite ambilor. Rolul echipei nu este acela de a juca rolul lui Dumnezeu și de a controla rezultatul, ci de a se asigura că ambii piloți au șanse egale de a obține ceea ce este mai bun pentru ei”. Autorii articolului spun că misiunea celor de la McLaren e cea de a-i reda încrederea lui Piastri în imparțialitatea sistemului.
Numai că, din momentul în care echipa zice ”trebuie să dai poziția înapoi pentru că un mecanic a întârziat schimbul colegului tău”, deja echipa a jucat rolul lui Dumnezeu. Tocmai această postură, de a încerca să repari un accident al sorții printr-un act intenționat, trebuie abandonată.
Calea de mijloc duce în cea mai rea direcție
Se va schimba ceva în abordarea McLaren, odată ce titlul la constructori a fost câștigat? Nu. Așa spune Andrea Stella, șeful echipei. ”Nu, abordarea câștigării titlului pentru piloți nu se va schimba. Asta nu depinde de titlul pentru constructori. Felul în care concurăm depinde de principii, de valorile noastre. Este, de asemenea, o reflectare a faptului că vrem să păstrăm unitatea echipei, care constituie o condiție fundamentală pentru viitor”.
După părerea mea, există doar două variante.
Dacă vrea să asigure echitate și șanse egale, echipa trebuie să înceteze să se mai bage în lupta dintre piloți. Servicii egale pe cât posibil. Dacă un mecanic greșește, asta e.
Dacă le e teamă că Verstappen le va sufla și anul acesta titlul la piloți, deși e în urma lui Piastri cu 63 de puncte și a lui Norris cu 41 puncte, cei de la McLaren trebuie să desemneze un pilot principal și unul care să-l ajute la obținerea titlului.
Cale de mijloc nu există. Da fapt, există, dar nu duce într-un zonă OK.
