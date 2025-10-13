Există dublă măsură la McLaren?  - Antena Sport

„Ei își creează singuri aceste probleme, prin dorința excesivă de a fi drăguți și amabili”, a accentuat jurnalistul.

Reguli prea complicate

O problemă cu codurile de legi sau de conduite foarte stufoase și complicate e una, dar foarte mare. Lucrurile o iau la vale destul de rapid. E ca arbitrajul în compensație la fotbal. Nu rezolvi o greșeală prin altă greșeală. Dacă ai dat un penalty ușor unei echipe, dacă dai mai târziu un cartonaș roșu unui jucător de la adversari, nu ai echilibrat balanța. Ai greșit de două ori.

Cât timp ”regulile papaya” puteau fi reduse la ”piloții noștri sunt liberi să concureze între ei, dar nu trebuie să se atingă”, era simplu, clar și ușor aplicabil. Când s-a ajuns la ”un mecanic a întârziat la montarea roții celuilalt, deci tu trebuie să-i cedezi poziția”, deja e prea mult. Acesta, după mine, nu mai e racing, ci corporateză.

La Monza, cerându-i lui Piastri să cedeze poziția pentru greșeala unui mecanic, echipa a făcut o greșeală pe care, acționând potrivit acelei grile prea complexe, nu o mai pot recupera.

Două tipuri de echitate

O analiză în The Race face o disociere importantă între două tipuri de echitate. ”La baza problemei se află și un principiu fundamental, și anume că există o diferență enormă între echitatea oportunităților și echitatea rezultatelor. Este foarte ușor să cazi în capcana de a considera că, dacă rezultatul este perceput ca fiind nedrept, atunci nici oportunitatea nu a fost egală. Nu este întotdeauna așa. Din perspectiva McLaren, soliditatea modului în care a gestionat lupta pentru titlu dintre Piastri și Norris poate fi judecată doar pe baza echității oportunității oferite ambilor. Rolul echipei nu este acela de a juca rolul lui Dumnezeu și de a controla rezultatul, ci de a se asigura că ambii piloți au șanse egale de a obține ceea ce este mai bun pentru ei”. Autorii articolului spun că misiunea celor de la McLaren e cea de a-i reda încrederea lui Piastri în imparțialitatea sistemului.

Numai că, din momentul în care echipa zice ”trebuie să dai poziția înapoi pentru că un mecanic a întârziat schimbul colegului tău”, deja echipa a jucat rolul lui Dumnezeu. Tocmai această postură, de a încerca să repari un accident al sorții printr-un act intenționat, trebuie abandonată.

Calea de mijloc duce în cea mai rea direcție

Se va schimba ceva în abordarea McLaren, odată ce titlul la constructori a fost câștigat? Nu. Așa spune Andrea Stella, șeful echipei. ”Nu, abordarea câștigării titlului pentru piloți nu se va schimba. Asta nu depinde de titlul pentru constructori. Felul în care concurăm depinde de principii, de valorile noastre. Este, de asemenea, o reflectare a faptului că vrem să păstrăm unitatea echipei, care constituie o condiție fundamentală pentru viitor”.

După părerea mea, există doar două variante.

Dacă vrea să asigure echitate și șanse egale, echipa trebuie să înceteze să se mai bage în lupta dintre piloți. Servicii egale pe cât posibil. Dacă un mecanic greșește, asta e.

Dacă le e teamă că Verstappen le va sufla și anul acesta titlul la piloți, deși e în urma lui Piastri cu 63 de puncte și a lui Norris cu 41 puncte, cei de la McLaren trebuie să desemneze un pilot principal și unul care să-l ajute la obținerea titlului.

Cale de mijloc nu există. Da fapt, există, dar nu duce într-un zonă OK.