Începe carnavalul vitezei. Analiza lui Adrian Georgescu înainte de Marele Premiu al Braziliei - Antena Sport

Circuitul de la Interlagos, unde se va disputa în acest weekend Marele Premiu al Braziliei, e una dintre acele piste unde mereu se întâmplă ceva interesant sau spectaculos. E un traseu asemănător celui de la Spa-Francorchamps, cu care are câteva caracteristici comune. Anume, o varietate de viraje, urcușuri și coborâșuri, posibilități de depășire, vizite dese și imprevizibile ale ploii.

Un traseu spectaculos

Primul viraj este una dintre cele mai palpitante zone de acțiune din F1. În fața grilei de start, cam unde începe frânarea, este punctul de maximum al elevației. Virajul la stânga, cam la 80 de grade, este, așadar, pe o coborâre accentuată și permite cel puțin două trase de abordare. Partea mai interesantă de-abia atunci urmează, căci o ieșire greșită te penalizează în S-ul Senna. Virajul al treilea e cel unde Verstappen folosește deseori, pe pistă udă, trasa exterioară pentru depășire. O rezolvare bună a ecuației vitezei și aderenței în S-ul Senna și în virajul al treilea decid posibilitatea lansării pentru depășire în cel de-al patrulea, care e pe urcare și e precedat de niște mici hopuri.

Și tot așa. E un carusel plin de mici capcane. Iar dacă plouă, e un adevărat thriller. Se anunță ploaie, mai ales sâmbătă, dar și duminică e posibil să cadă câțiva stropi. Anul trecut, sigur nu ați uitat, Max Verstappen a câștigat plecând de pe poziția a 17-a a grilei. Olandezul a rezistat pe asfaltul ud și, profitând de un steag roșu cauzat de accidentul lui Colapinto, a schimbat gumele când cursa era oprită.

Se revine la gama din 2023

Anul trecut, gama de pneuri de uscat a fost ”înmuiată” față de sezonul precedent, cu C3 (Hard), C4 (Medium) și C5 (Soft). În cursa clasică, acestea nu a fost folosite, din cauza ploii. În sesiunile preliminare și la sprint (unde a triumfat Norris, care a primit victoria cadou de la Piastri), gumele au prezentat însă semne de uzură prematură și de granulație, mai ales pe puntea din spate. De aceea, anul acesta s-a revenit la gama din 2023 (C2 – Hard, C3 – Medium, C4 – Soft). Probabil, majoritatea piloților vor face o singură oprire la boxe.

Denivelări cu probleme

Circuitul a fost complet reasfaltat, ceea ce a dus la o mare scădere a aderenței. Va exista o singură sesiune de antrenamente, vineri. Aceasta va fi crucială pentru obținerea datelor despre interacțiunea anvelopelor cu asfaltul. În ciuda reasfaltării, denivelările sunt în continuare multe la număr și prezente în multe zone, ceea ce e o problemă pentru asemenea mașini cu gardă la sol foarte joasă.