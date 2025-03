Lando a demarat perfect în sezon! Analiza lui Adrian Georgescu, după Marele Premiu al Australiei - Antena Sport

Tsunoda, mult peste Lawson

Oare cei de la Red Bull Racing au ales bine anul trecut pilotul pe care să-l promoveze? E drept, colaborarea dintre Honda și Red Bull se va încheia la finele acestui sezon, iar sprijinul producătorului nipon pentru Yuki era un atu important.

Dar prima cursă a lui Lawson a fost neașteptat de slabă. Nu doar pentru că a abandonat, dar și ritmul de cursă a lăsat de dorit. În același timp, cu o mașină inferioară, fostul lui coleg de la RB a rulat foarte bine, după ce s-a calificat pe poziția a cincea. Doar ghinionul care te poate ridica sau coborî în astfel de curse l-a făcut să termine în afara punctelor.

Antonelli: excepțional!

După cum am mai scris, dintre toți „rookies” din F1, în 2025 mizez pe Antonelli și poate pe Bortoleto. În cursa de debut, Kimi the Second a ocupat locul al patrulea, după ce a luat startul, într-o cursă extrem de dificilă, de pe poziția a 16-a. Mai ales, într-o cursă pe care, dintre șase „rookies”, doar el și fostul coleg de la Prema Racing din F2, Ollie Bearman, au reușit să o termine. Dacă debutul lui Bearman de anul trecut de la Ferrari a fost încununat cu un loc 7, Antonelli s-a clasat la Melbourne imediat în vecinătatea podiumului.

De-abia aștept, peste niște ani, să-l văd pe Antonelli luându-i locul lui Hamilton și la Ferrari!