Mircea Lucescu, mesaj cu subînțeles legat de viitorul său. Ce le-a spus jucătorilor în vestiar după meci - Antena Sport

Mihai Stoichiță, directorul tehnic al Federației Române de Fotbal, a fost prima persoană din cadrul FRF care a venit cu o reacție după meciul dintre România și San Marino, scor 7-1. Oficialul a primit o întrebare legată de viitorul lui Mircea Lucescu pe banca naționalei, iar el a dezvăluit ce le-a spus antrenorul de 80 de ani elevilor săi în vestiar la câteva minute după meci.

Stoichiță a vorbit printre altele și despre rezultatul de la Ploiești dar și despre posibilele adversare de la baraj peste care pot da tricolorii. În ceea ce privește subiectul “Lucescu”, directorul tehnic al FRF a mărturisit că selecționerul le-a transmis elevilor săi un mesaj care s-ar traduce prin faptul că urmează să rămână și pentru baraj, așa cum s-a scris în ultima perioadă.

Continuă România cu Lucescu la baraj? Ce a spus Stoichiță

“O victorie pentru sărbătorile de iarnă, mai mult e asta așa ca să avem o amintire frumoasă și știi cum e, ultima impresie contează enorm. Ne dă și speranțe, pentru că se pare că am avut un joc mult mai bun decât cele pe care le-am avut cu echipe de nivelul ăsta.

Absolut toți au fost preocupați și determinați să joace bine și să aducă o victorie care e și de moral pentru ce va fi în luna martie. Să dea Dumnezeu să avem o tragere la sorți mai ușoară.

(n.r. Pe cine preferați la baraj?) Eu nu prefer pe nimic, s-au cam schimbat datele, a apărut Danemarca, lângă Ucraina, Italia și cu Turcia. (n.r. Bosnia a fost la un pas să se califice) Da, ai văzut ce înseamnă fotbalul, ziceam că Bosnia e o echipă accesibilă, dar văd că nu e chiar așa.