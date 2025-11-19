Dennis Man, dărâmat fiindcă tricolorii nu s-au calificat direct la Mondial: "Puteam să facem mult mai mult" - Antena Sport

Dennis Man a fost vizibil afectat, după victoria cu 7-1 a tricolorilor cu San Marino, fiindcă România nu a reuşit să se califice direct la World Cup 2026, turneu final transmis exclusiv în Universul Antena.
Dennis Man: “Este dezamăgire în vestiar, toată lumea avea aşteptări mari de la noi”
“(n.r: Cum caracterizăm partida din seara asta?) Sincer să fiu nici nu prea contează cum o caracterizăm. Cu toţii suntem dezamăgiţi pentru că puteam să facem mult mai mult în această campanie. Am câştigat (n.r: cu San Marino), dar mai mult pentru moral.
(n.r: Domnul Lucescu a stat în continuare cu gura pe voi. Aşa e dânsul?) Da, vrea să fim tot timpul concentraţi pe teren indiferent cât este scorul. Cred că face bine ceea ce face.
(n.r: Dezamăgire mare în vestiar după această campanie eşuată?) Da, cu siguranţă. Este dezamăgire în vestiar, dezamăgire între noi. Ştim că toată lumea avea aşteptări mari de la noi, inclusiv noi. Într-un final, din nou o calificare eşuată.
(n.r: Care a fost momentul care ne-a făcut să pierdem calificarea?) Egalul cu Cipru şi înfrângerea cu Bosnia acasă. De acolo am început să ne pierdem reperele.
(n.r: Avem barajul. Mergem acolo încrezători?) Trebuie. Trebuie să jucăm cât mai mult la echipele de club şi în martie, atunci când avem barajul, să venim cu toţii pregătiţi.
(n.r: de adversar) Contează mai puţin. Am jucat şi cu Austria acasă şi eu spun că am făcut un meci foarte bun. În martie, cu cine am pica, vom încerca să jucăm de la egal.
(n.r: Veţi muri pe teren la acest baraj?) Nu mai vreau să spun că vom muri pe teren, că nu vom muri, când va veni meciul veţi vedea. Ori suntem pregătiţi, ori nu suntem. Până la urmă despre asta e fotbalul.
(n.r: Mergem la Mondial sau nu?) Eu sper că mergem. Am încredere, ştiu calitatea grupului, cunosc jucătorii aceştia de câţiva ani, am jucat cu ei şi calitatea este”, a declarat Dennis Man în exclusivitate pentru AntenaSport.
România – San Marino 7-1
Naţionala României a câştigat ultimul meci disputat în acest an, scor 7-1, cu San Marino, în preliminariile CM-2026. Partida a fost live pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Tricolorii au încheiat grupa H pe locul 3 şi vor fi nevoiţi să treacă de baraj pentru a ajunge în America.
La Ploieşti, pe ploaie, ultima echipă din clasamentul FIFA, locul 210, San Marino a deschis scorul încă din minutul 2, prin Nicolas Giacopetti, un tânăr de 19 ani. Tricolorii au restabilit egalitatea în minutul 13, printr-un autogol. Bîrligea a centrat de pe stânga şi Dante Rossi, vrând să respingă, a trimis în propria poartă. Dennis Man a ratat şansa unui gol, în minutul 25, însă minutul 29 a adus desprinderea pentru tricolori. Florin Tănase i-a pasat lui Baiaram, acesta a pătruns şi a înscris cu un şut la colţul lung, mingea trecând pe sub portarul Colombo. Este primul gol al lui Baiaram pentru echipa naţională.
Românii s-au aflat aproape de 3-1 în minutul 38, când Colombo a respins incredibil lovitura de cap a lui Vlad Dragomir, dar scorul pauzei a fost totuşi 3-1, după ce Bancu a oferit pasa şi Man a înscris din careu.
În partea secundă, portarul Colombo l-a blocat pe Bîrligea, în minutul 48, iar Dennis Man a şutat slab la colţul lung în minutul 55, dându-i şansa lui Colombo să oprească mingea.
După numai două minute oaspeţii au înscris din nou în propria poartă, Valentini deviind centrarea lui Bancu. Intrat în locul lui Tănase, Ianis Hagi a înscris al cincilea gol al tricolorilor, în minutul 76, după o pasă a lui Baiaram.
Finalul a mai adus două goluri pentru tricolori. Raţiu a făcut 6-1 în minutul 82, din pasa lui Bancu pentru ca Louis Munteanu să închidă tabela, cu un gol dintr-un penalty obţinut de Petrila, în minutul 86. S-a terminat România – San Marino 7-1 şi tricolorii au încheiat pe locul al treilea grupa H, cu 13 puncte.
