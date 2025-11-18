Austria - Bosnia și Scoția - Danemarca (LIVE SCORE, 21:45). Meciurile care decid posibilele adversare ale României la baraj - Antena Sport

Seara de marți marchează ultimele meciuri din preliminariile europene pentru Campionatul Mondial din 2026, iar în program se află și duelul României cu San Marino. Pe lângă partida de la Ploiești, există alte două dueluri de interes pentru “tricolori”, în baza cărora jucătorii lui Mircea Lucescu își vor afla în proporție de 100% posibilele adversare pentru baraj.

Duelurile dintre Austria și Bosnia, respectiv Scoția și Danemarca, decid ultimele două posibile naționale peste care poate da România în semifinala play-off-ului. Până acum, Italia și Turcia și-au câștigat locul în prima urnă valorică a tragerii la sorți care va avea loc joi de la ora 14:00, live pe AntenaPLAY.

Austria – Bosnia și Scoția – Danemarca (LIVE SCORE, 21:45). Programul complet al zilei

După ziua de marți, UEFA va cunoaște toate naționalele din confederație care sunt calificate direct la Cupa Mondială. Până acum, Germania, Franța, Portugalia, Olanda, Norvegia, Anglia și Croația și-au asigurat “biletele”, iar în joc au mai rămas cinci locuri.

Cele mai importante meciuri din preliminarii pentru România sunt Austria – Bosnia și Scoția – Danemarca, deoarece ele pot “perturba” configurația primei urne a tragerii la sorți pentru baraj, din care “tricolorii” își vor afla adversara pentru semifinalele barajului. Dacă Bosnia și/sau Scoția își vor învinge adversarele și implicit se vor califica direct la turneul final, atunci Austria și/sau Danemarca vor ajunge în urna 1.

Alte naționale care mai luptă pentru calificare sunt următoarele: Elveția și Kosovo în Grupa B (elvețienii au un golaveraj superior și au calificare aproape asigurată), Belgia, Macedonia de Nord și Țara Galilor în Grupa J, respectiv Spania și Turcia în Grupa E (ibericii au și ei calificarea 99% asigurată prin prisma golaverajului).