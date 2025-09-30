Mai multe sprinturi sau deloc? Analiza lui Adrian Georgescu - Antena Sport

Într-un interviu recent, Stefano Domenicali, CEO al Formula One Group, a dezvăluit că analizează varianta de a crește numărul de curse de sprint din calendar. Apărute în 2021, când s-au organizat trei astfel de întreceri, numărul a devenit dublu în 2026.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În sezonul viitor vor fi tot șase, însă din 2027 se analizează ideea de-a avea un număr dublu de curse de sprint. În prezent, calendarul constă în 24 de curse clasice (plus 6 de sprint).

Cine presează?

De ce se dorește creșterea numărului de sprinturi? Explicația e simplă. Promotorii și cei care difuzează cursele și-ar dori să vină mai mulți spectatori în zilele de vineri. Ei presează pentru organizarea mai multor curse de sprint. Aceasta, deoarece în acest format, două antrenamente libere ar fi înlocuite de calificările pentru cursa de sprint și de respectiva cursă. Puțină lume se înghesuie la circuit să asiste la două sesiuni de antrenament. Majoritatea preferă să vadă sesiuni cu miză, anume competiții.

Șeful FIA nu e un fan al ideii

Președintele forului, Mohammed Ben Sulayem, președintele Federației Internaționale de Automobilism, nu e un fan al ideii. El crede că acest fapt ar duce la o supraîncărcare nu numai echipelor, ci și a personalului administrativ. Și în rândul piloților părerile sunt împărțite. Max Verstappen a declarat că nu-i plac sprinturile. Esteban Ocon a considerat această măsură drept ”artificială”. Bortoleto s-a arătat îngrijorat de faptuol că, lipsiți de experiența adusă de mai multe antrenamente, piloții debutanți nu ar mai fi atât de doriți de echipe.

Ben Sulayem a declarat: ”Întotdeauna mă gândesc la povara suplimentară pe care o astfel de măsură ar crea-o pentru personalul nostru. Un weekend de cursă nu înseamnă doar fluturarea de steaguri și judecarea penalizărilor. Înseamnă inspectarea fiecărei mașini, verificarea unghiurilor de înclinare ale aripilor, a uzurii podelei, asigurarea respectării condițiilor de parc închis și multe altele”.