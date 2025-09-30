Mai multe sprinturi sau deloc? Analiza lui Adrian Georgescu - Antena Sport

Într-un interviu recent, Stefano Domenicali, CEO al Formula One Group, a dezvăluit că analizează varianta de a crește numărul de curse de sprint din calendar. Apărute în 2021, când s-au organizat trei astfel de întreceri, numărul a devenit dublu în 2026.
În sezonul viitor vor fi tot șase, însă din 2027 se analizează ideea de-a avea un număr dublu de curse de sprint. În prezent, calendarul constă în 24 de curse clasice (plus 6 de sprint).
Cine presează?
De ce se dorește creșterea numărului de sprinturi? Explicația e simplă. Promotorii și cei care difuzează cursele și-ar dori să vină mai mulți spectatori în zilele de vineri. Ei presează pentru organizarea mai multor curse de sprint. Aceasta, deoarece în acest format, două antrenamente libere ar fi înlocuite de calificările pentru cursa de sprint și de respectiva cursă. Puțină lume se înghesuie la circuit să asiste la două sesiuni de antrenament. Majoritatea preferă să vadă sesiuni cu miză, anume competiții.
Șeful FIA nu e un fan al ideii
Președintele forului, Mohammed Ben Sulayem, președintele Federației Internaționale de Automobilism, nu e un fan al ideii. El crede că acest fapt ar duce la o supraîncărcare nu numai echipelor, ci și a personalului administrativ. Și în rândul piloților părerile sunt împărțite. Max Verstappen a declarat că nu-i plac sprinturile. Esteban Ocon a considerat această măsură drept ”artificială”. Bortoleto s-a arătat îngrijorat de faptuol că, lipsiți de experiența adusă de mai multe antrenamente, piloții debutanți nu ar mai fi atât de doriți de echipe.
Ben Sulayem a declarat: ”Întotdeauna mă gândesc la povara suplimentară pe care o astfel de măsură ar crea-o pentru personalul nostru. Un weekend de cursă nu înseamnă doar fluturarea de steaguri și judecarea penalizărilor. Înseamnă inspectarea fiecărei mașini, verificarea unghiurilor de înclinare ale aripilor, a uzurii podelei, asigurarea respectării condițiilor de parc închis și multe altele”.
Da, numărul sesiunilor ar fi același, dar intensitatea unui weekend de sprint e mai mare, de asemenea și numărul activităților desfășurate. Oricum, pentru a fi adoptată, această măsură ar trebui să treacă prin câteva foruri. Este un proces prin care toți cei implicați pot să-și spună părerea, înainte ca măsura să fie votată în FIA World Motor Sport Council.
Directorul Williams vrea să desființeze sprinturile
O altă idee de modificare a formatului a fost exprimată de către James Vowles, directorul echipei Williams. Anume, renunțarea totală la sprinturi și reducerea weekendurilor de curse la doar două zile, sâmbătă și duminică. De asemenea, s-ar disputa sprinturi la toate Marile Premii.
Potrivit lui Vowles, problema nu este numărul de weekend-uri de cursă, ci mai degrabă gestionarea timpului. Prin eliminarea zilei de vineri, numărul real de ore lucrate pe pistă ar fi mai mic decât este acum, chiar dacă numărul de curse ar crește.
Calculul e simplu: 24 de curse de Grand Prix cu trei zile de acțiune reprezintă 72 de zile în total. Trecerea la acest format, cu două zile de cursă pe weekend, chiar și cu 26 de Mari Premii, ar reduce totalul la 52. Și chiar și cu 30 de curse, totalul ar fi mai mic: 60 de zile. Noul format preconizat de Vowles ar reduce antrenamentele libere la o singură sesiune sau la două sesiuni mai scurte.
Avantaje și dezavantaje
Calificările ar fi mutate sâmbătă, în timp ce duminica ar fi dedicată exclusiv cursei. Având puțin timp disponibil pentru pregătire, erorile ar fi mai frecvente, performanța pe pistă ar fi mai mixtă, iar variabilitatea tehnică ar fi și mai mare. Exact asta încearcă să realizeze Formula 1 prin adoptarea formatului specific introdus în sezonul 2021.
Bineînțeles, o astfel de reformă ar avea consecințe și în afara pistei. Cu o zi de activitate în minus, randamentul economic pentru orașele gazdă ar fi mai mic. Cu toate acestea, echipele ar beneficia de mai puține zile departe de casă și ar cheltui mai puțin, aspecte care ar trebui cu siguranță considerate pozitive.
În ceea ce privește costurile, ar exista economii clare. Kilometrii parcurși pe pistă vinerea îi depășesc cu mult pe cei realizați cu un format redus. Mai puțini kilometri înseamnă o uzură mai mică a materialelor și o reducere a bugetelor operaționale, chiar și o reducere a poluării. soluție interesantă.
Din punct de vedere al spectacolului, acesta ar apărea ca urmare a sporirii neprevăzutului: mai puține antrenamente înseamnă mai multe greșeli, iar mai multe greșeli duc la clasamente neașteptate și, prin urmare, la curse mai pline de evenimente.
