Max Verstappen, anunț despre lupta la titlu înaintea MP al Mexicului: „Toată lumea credea că McLaren va câștiga cu ușurință” - Antena Sport

Max Verstappen a făcut un anunț despre lupta la titlu înaintea Marelui Premiu al Mexicului. Pilotul de la Red Bull se clasează pe trei în clasamentul general al piloților, la o distanță de 40 de puncte față de liderul Oscar Piastri.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Max Verstappen a transmis că toată lumea se gândea că McLaren va câștiga fără emoții și titlul la piloți, fie cu Oscar Piastri, fie cu Lando Norris. Olandezul a subliniat că va da totul până la finalul sezonului pentru a-și trece în palmares al cincilea titlu consecutiv.

Max Verstappen, anunț despre lupta la titlu înaintea MP al Mexicului

În runda precedentă, din Marele Premiu al Statelor Unite, Max Verstappen a câștigat atât marea cursă, cât și cursa de sprint, ambele cu plecări din pole-position.

„Știm că trebuie să fim perfecți până la final pentru a avea o șansă, dar e în regulă. Noi doar vrem să ne bucurăm de asta, să dăm tot ce avem mai bun și să ne maximizăm potențialul. La final, vom vedea unde ne vom clasa.

Încă e o mare diferență față de lider. Nu suntem foarte îngrijorați de asta. Dacă ne va ieși, va fi foarte bine. Dacă nu, putem fi în continuare foarte mândri de performanța.