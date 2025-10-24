Max Verstappen, anunț despre lupta la titlu înaintea MP al Mexicului: „Toată lumea credea că McLaren va câștiga cu ușurință” - Antena Sport

Închide meniul
Max Verstappen, anunț despre lupta la titlu înaintea MP al Mexicului: „Toată lumea credea că McLaren va câștiga cu ușurință”

Publicat: 24 octombrie 2025, 18:15

Max Verstappen/ Profimedia

Max Verstappen a făcut un anunț despre lupta la titlu înaintea Marelui Premiu al Mexicului. Pilotul de la Red Bull se clasează pe trei în clasamentul general al piloților, la o distanță de 40 de puncte față de liderul Oscar Piastri. 

Max Verstappen a transmis că toată lumea se gândea că McLaren va câștiga fără emoții și titlul la piloți, fie cu Oscar Piastri, fie cu Lando Norris. Olandezul a subliniat că va da totul până la finalul sezonului pentru a-și trece în palmares al cincilea titlu consecutiv. 

În runda precedentă, din Marele Premiu al Statelor Unite, Max Verstappen a câștigat atât marea cursă, cât și cursa de sprint, ambele cu plecări din pole-position. 

„Știm că trebuie să fim perfecți până la final pentru a avea o șansă, dar e în regulă. Noi doar vrem să ne bucurăm de asta, să dăm tot ce avem mai bun și să ne maximizăm potențialul. La final, vom vedea unde ne vom clasa. 

Încă e o mare diferență față de lider. Nu suntem foarte îngrijorați de asta. Dacă ne va ieși, va fi foarte bine. Dacă nu, putem fi în continuare foarte mândri de performanța. 

La un moment dat, toată lumea credea că McLaren va câștiga ușor titlul. Până la urmă, nu va fi atât de ușor. Vom încerca să dăm tot ce putem. 

Mă aștept să avem un week-end distractiv. Publicul a fost întotdeauna incredibil, e foarte pasionat. Circuitul e foarte complicat, foarte dificil. Calificările sunt întotdeauna intense și e foarte ușor să faci o greșeală”, a declarat Max Verstappen, conform formula1.com, înainte de Marele Premiu al Mexicului. 

