Max Verstappen, prima reacție după triumful din Azerbaidjan. Capitolul la care l-a egalat pe Lewis Hamilton - Antena Sport

Max Verstappen a oferit prima reacție după ce a câștigat Marele Premiu al Azerbaidjanului. Pilotul olandez s-a declarat extrem de bucuros după cursa de la Baku, care a fost în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Podiumul a fost completat de George Russell și de Carlos Sainz. Din pole-position a plecat tot Max Verstappen, care a condus cursa din primul și până în ultimul viraj.

Max Verstappen, prima reacție după triumful din Azerbaidjan

Max Verstappen l-a egalat pe Lewis Hamilton la numărul de Grand Slam-uri (victorie cu plecare din pole, lider în fiecare tur al cursei şi stabilirea unui nou record al circuitului), ambii având câte 6.

„Acest week-end a fost incredibil pentru noi, prima victorie pentru mine aici. Mașina a mers foarte bine în cursă, pneurile au funcționat excelent, am fost mereu în aer curat. O cursă destul de simplă pentru noi, nu este ușor aici la Baku, pentru că mașina dansează pe circuit.

În cursă vorbim de gestiunea pneurile și toți suntem mai rezervați. Azi am mers pe medii și pe dure, pe care nu le-am folosit prea mult în acest week-end.