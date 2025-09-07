Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Moment incredibil la McLaren, în Marele Premiu al Italiei. Max Verstappen a râs de decizia rivalilor - Antena Sport

Home | Formula 1 | Moment incredibil la McLaren, în Marele Premiu al Italiei. Max Verstappen a râs de decizia rivalilor
VIDEO

Moment incredibil la McLaren, în Marele Premiu al Italiei. Max Verstappen a râs de decizia rivalilor

Publicat: 7 septembrie 2025, 17:57

Comentarii
Moment incredibil la McLaren, în Marele Premiu al Italiei. Max Verstappen a râs de decizia rivalilor

Lando Norris și Oscar Piastri, în Marele Premiu al Italiei/ Profimedia

A fost un moment incredibil în Marele Premiu al Italiei. Lui Oscar Piastri i s-a cerut să-i cedeze locul secund lui Lando Norris, pe finalul cursei. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Totul a pornit după ce în turul 47, Lando Norris a intrat la boxe. Schimbul său de pneuri a durat mai mult, aproape șase secunde, din cauza unei gafe comise de un mecanic din echipa britanicului. 

Moment incredibil la McLaren, în Marele Premiu al Italiei 

Gafa comisă la schimbul de pneuri al lui Lando Norris:

Ulterior, revenind pe circuit, Lando Norris a fost depășit pe coechipierul Oscar Piastri. Două tururi mai târziu, cei de la McLaren au decis să-i comunice australianului să-i cedeze poziția lui Norris, dată fiind gafa comisă la schimbul lui de pneuri. 

Decizia nu a fost contestată de Oscar Piastri și schimbul între piloți s-a produs imediat pe circuit. În cele din urmă, ordinea nu s-a mai schimbat, Max Verstappen reușind să câștige cursa, iar piloții McLaren au completat podiumul, cu Norris în fața lui Piastri. 

Reclamă
Reclamă

Decizia nemaivăzută de la McLaren l-a amuzat chiar și pe Max Verstappen. Cei de la Red Bull i-au comunicat olandezului, în timpul cursei, decizia luată de rivali, iar olandezul nu s-a putut abține și a început să râdă. 

Ha! Doar pentru că a durat mult schimbul de pneuri?”, a spus Max Verstappen.  

Nu e treaba noastră, dar cred că vor să mențină totul corect între piloți, în ceea ce privește lupta pentru campionat”, a replicat oficialul Red Bull. 

Ceartă pe avere transformată în coșmar. Bătrân de 75 de ani, ucis de propriul ginere, în ArgeșCeartă pe avere transformată în coșmar. Bătrân de 75 de ani, ucis de propriul ginere, în Argeș
Reclamă

Ce au spus Lando Norris și Oscar Piastri la finalul cursei de la Monza 

Lando Norris a comentat cele întâmplate pe finalul cursei și nu s-a ferit să recunoască faptul că a avut impresia că a stat o „eternitate” la boxe, pentru schimbul de pneuri. 

Când sunt lângă Max la start, știu că am parte de o bătaie pe cinste. Va fi de analizat, ritmul de cursă a fost comparabil cu cel al lui Max. Nu știu ce s-a întâmplat la Pit, am avut impresia că am stat o eternitate acolo. Dar se mai întâmplă”, a declarat Lando Norris, după cursa de la Monza. 

De asemenea, și Oscar Piastri a oferit declarații la finalul cursei, catalogând cele întâmplate ca fiind un „incident”. 

„Un început dificil de cursă, poate n-am reușit cele mai bune tururi din carieră. Am reușit însă să-l depășesc pe Leclerc, după o cursă singuratică. Când pneurile s-au degradat, a fost un echilibru mai bun, ceea ce nu e bine.  

Am prelungit primul stint, era normal să luăm softul. Am stat pe circuit, poate apărea un Safety Car. Și un incident, la final. Nu e un week-end rău, sunt multe de învățat”, a declarat și Oscar Piastri. 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va fi titular de drept Ianis Hagi la Alanyaspor?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Accident mortal în Berceni. Şoferul unui BMW a murit carbonizat după ce s-a prăbușit cu mașina de pe pod
Observator
Accident mortal în Berceni. Şoferul unui BMW a murit carbonizat după ce s-a prăbușit cu mașina de pe pod
Top cele mai scumpe ceasuri purtate de tenismeni la US Open 2025. Jucătorul cu o ”bijuterie” de 430 de mii de dolari pe mână
Fanatik.ro
Top cele mai scumpe ceasuri purtate de tenismeni la US Open 2025. Jucătorul cu o ”bijuterie” de 430 de mii de dolari pe mână
19:44
Fostul selecționer al României avertizează înaintea meciului cu Cipru: „Nu mai avem voie să facem niciun pas greșit”
19:27
Dinamo, tot mai aproape de transferul dorit de Zeljko Kopic. 700.000 de euro pentru un internațional român
19:10
LIVE SCORETurcia – Spania LIVE SCORE (21:45). Două meciuri se joacă de la această oră. Programul complet al zilei
19:01
„Va fi 100% titular”. Jucătorul pe care mizează Ilie Dumitrescu înainte de Cipru – România
18:42
Jannik Sinner – Carlos Alcaraz LIVE TEXT (21:00). Finală „de foc” la US Open 2025
18:32
Transfer de marcă realizat de CFR Cluj! Fotbalistul cu 40 de meciuri în Premier League și-a dat acordul
Vezi toate știrile
1 FotoLa 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia lui 2 Scenariul pentru ca România să mai câştige grupa şi să se califice la World Cup 2026, după victoriile Austriei şi Bosniei 3 Virgiliu Postolachi pleacă de la CFR Cluj şi semnează cu o rivală 4 VIDEOMax Verstappen, pole-position în Marele Premiu al Italiei. Tur fabulos pentru campionul mondial 5 Tricolorul “distrus” de Marius Şumudică după România – Canada 0-3: “N-am văzut în viaţa mea aşa ceva” 6 Preliminarii World Cup 2026. Austria – Cipru 1-0. Bosnia a defilat în San Marino. Cum arată clasamentul în grupa României
Citește și
Cele mai citite
La 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia luiLa 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia lui
Presa din Turcia a reacționat, după ce Ianis Hagi și-a găsit echipă: „Una dintre cele mai impresionante mutări”Presa din Turcia a reacționat, după ce Ianis Hagi și-a găsit echipă: „Una dintre cele mai impresionante mutări”
Răzvan Burleanu îl felicită pe Ianis Hagi: “Dacă se confirmă, mă bucur mult. Nu a avut o misiune uşoară”Răzvan Burleanu îl felicită pe Ianis Hagi: “Dacă se confirmă, mă bucur mult. Nu a avut o misiune uşoară”
Alex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzutAlex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzut