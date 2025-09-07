Moment incredibil la McLaren, în Marele Premiu al Italiei. Max Verstappen a râs de decizia rivalilor - Antena Sport

A fost un moment incredibil în Marele Premiu al Italiei. Lui Oscar Piastri i s-a cerut să-i cedeze locul secund lui Lando Norris, pe finalul cursei.
Totul a pornit după ce în turul 47, Lando Norris a intrat la boxe. Schimbul său de pneuri a durat mai mult, aproape șase secunde, din cauza unei gafe comise de un mecanic din echipa britanicului.
Moment incredibil la McLaren, în Marele Premiu al Italiei
Gafa comisă la schimbul de pneuri al lui Lando Norris:
Ulterior, revenind pe circuit, Lando Norris a fost depășit pe coechipierul Oscar Piastri. Două tururi mai târziu, cei de la McLaren au decis să-i comunice australianului să-i cedeze poziția lui Norris, dată fiind gafa comisă la schimbul lui de pneuri.
Decizia nu a fost contestată de Oscar Piastri și schimbul între piloți s-a produs imediat pe circuit. În cele din urmă, ordinea nu s-a mai schimbat, Max Verstappen reușind să câștige cursa, iar piloții McLaren au completat podiumul, cu Norris în fața lui Piastri.
Decizia nemaivăzută de la McLaren l-a amuzat chiar și pe Max Verstappen. Cei de la Red Bull i-au comunicat olandezului, în timpul cursei, decizia luată de rivali, iar olandezul nu s-a putut abține și a început să râdă.
„Ha! Doar pentru că a durat mult schimbul de pneuri?”, a spus Max Verstappen.
„Nu e treaba noastră, dar cred că vor să mențină totul corect între piloți, în ceea ce privește lupta pentru campionat”, a replicat oficialul Red Bull.
Ce au spus Lando Norris și Oscar Piastri la finalul cursei de la Monza
Lando Norris a comentat cele întâmplate pe finalul cursei și nu s-a ferit să recunoască faptul că a avut impresia că a stat o „eternitate” la boxe, pentru schimbul de pneuri.
„Când sunt lângă Max la start, știu că am parte de o bătaie pe cinste. Va fi de analizat, ritmul de cursă a fost comparabil cu cel al lui Max. Nu știu ce s-a întâmplat la Pit, am avut impresia că am stat o eternitate acolo. Dar se mai întâmplă”, a declarat Lando Norris, după cursa de la Monza.
De asemenea, și Oscar Piastri a oferit declarații la finalul cursei, catalogând cele întâmplate ca fiind un „incident”.
„Un început dificil de cursă, poate n-am reușit cele mai bune tururi din carieră. Am reușit însă să-l depășesc pe Leclerc, după o cursă singuratică. Când pneurile s-au degradat, a fost un echilibru mai bun, ceea ce nu e bine.
Am prelungit primul stint, era normal să luăm softul. Am stat pe circuit, poate apărea un Safety Car. Și un incident, la final. Nu e un week-end rău, sunt multe de învățat”, a declarat și Oscar Piastri.
