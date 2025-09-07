Moment incredibil la McLaren, în Marele Premiu al Italiei. Max Verstappen a râs de decizia rivalilor - Antena Sport

A fost un moment incredibil în Marele Premiu al Italiei. Lui Oscar Piastri i s-a cerut să-i cedeze locul secund lui Lando Norris, pe finalul cursei.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Totul a pornit după ce în turul 47, Lando Norris a intrat la boxe. Schimbul său de pneuri a durat mai mult, aproape șase secunde, din cauza unei gafe comise de un mecanic din echipa britanicului.

Moment incredibil la McLaren, în Marele Premiu al Italiei

Gafa comisă la schimbul de pneuri al lui Lando Norris:

Ulterior, revenind pe circuit, Lando Norris a fost depășit pe coechipierul Oscar Piastri. Două tururi mai târziu, cei de la McLaren au decis să-i comunice australianului să-i cedeze poziția lui Norris, dată fiind gafa comisă la schimbul lui de pneuri.

Decizia nu a fost contestată de Oscar Piastri și schimbul între piloți s-a produs imediat pe circuit. În cele din urmă, ordinea nu s-a mai schimbat, Max Verstappen reușind să câștige cursa, iar piloții McLaren au completat podiumul, cu Norris în fața lui Piastri.