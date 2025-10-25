Gafă de amatori comisă de echipa care a "zdrobit-o" pe FCSB în Europa League! Poate pierde un meci cu 3-0 - Antena Sport

Lyon, echipa care a eliminat-o sezonul trecut pe FCSB din optimile Europa League, învingând-o cu 7-1 la general, a comis o gafă de amatori în meciul pe care l-a disputat cu Utrecht.

În prima etapă a grupei principale din Europa League, Lyon a învins-o, la limită, în deplasare, pe Utrecht, cu 1-0. Singurul gol al meciului a fost marcat de Tanner Tessmann, din pasa lui Rachid Ghezzal.

Lyon, în pericol să piardă cu 3-0 meciul cu Utrecht

Ghezzal a fost introdus în teren de Paulo Fonseca în minutul 65 al meciului, dar el nu avea drept de joc. Adus ca jucător liber de contract de la Rizespor, Ghezzal nu a fost trecut pe lista UEFA. Utrecht a cerut victoria la “masa verde”, cu 3-0, după gafa făcută de Lyon.

Echipa franceză a câştigat primele 3 meciuri din grupa principală Europa League, cu Utrecht, RB Salzburg (2-0) şi cu viitoarea adversară a campioanei României în competiţia europeană, Basel, tot cu 2-0. Francezii ar putea rămâne însă fără victoria cu Utrecht, din prima etapă.

Situaţia ar putea fi şi mai dificilă pentru Lyon. Cel mai rău lucru care i s-ar putea întâmpla ar fi să fie depunctată.