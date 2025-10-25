Ştefan Baiaram a vrut să îi returneze lui Mirel Rădoi cadoul de 18.000 de euro! Dezvăluirea lui Mihai Rotaru - Antena Sport

Patronul Universităţii Craiova, Mihai Rotaru, a dezvăluit că Ştefan Baiaram (22 de ani) a vrut să îi returneze antrenorului Mirel Rădoi (44 de ani) ceasul de lux pe care i l-a făcut cadou, în valoare de 18.000 de euro.
Mirel Rădoi nu a acceptat acest lucru. Ulterior, a avut loc acest scandal dintre Rădoi şi Baiaram. Nemulţumit că Baiaram a trântit uşa după ce Rădoi le-a comunicat jucătorilor primul 11 cu Noah, tânărul fotbalist nefiind printre titulari, antrenorul Craiovei a decis să îl trimită în tribune.
Mihai Rotaru, despre cadoul de 18.000 de euro al lui Mirel Rădoi pentru Baiaram: “Nu am fost de acord”
“A vrut să-l returneze acum vreo două săptămâni (n.r: ceasul de 18.000 de euro), dar Mirel nu a acceptat. Nu este o informație pe care vă puteți baza 100%. Asta am auzit. Eu, personal, nu am fost de acord cu acest cadou”, a declarat Mihai Rotaru pentru digisport.ro.
„Dacă era ceva ce nu funcționa cu Baiaram, nu mai juca deloc. Nu a acceptat decizia de a nu fi titular, a dat cu ușa când a ieșit la inspecția gazonului. Dacă îl băgam pe parcurs, poate lua cartonașul roșu, fiind nervos. În ultimul meci l-am scos după minutul 70 pentru că avea crampe, dacă la vârsta asta ieși cu crampe, despre ce vorbim? E important ca jucătorii că accepte ce decid antrenorii, aici nu mă refer doar la el.
E vorba de respectul față de colegi, toți ceilalți au acceptat deciziile mele. Dacă el crede că trebuie să fie titular de drept cât sunt eu aici, se înșală”, declara Mirel Rădoi, pentru sursa citată, după Universitatea Craiova – Noah 1-1.
Ştefan Baiaram este cotat de către site-ul de specialitate transfermarkt.com la 3 milioane de euro. În acest sezon, în campionat, Baiaram a marcat 4 goluri şi a dat 2 assist-uri în cele 12 partide jucate. În Conference League Baiaram are 3 goluri în 7 partide.
Sezonul trecut Baiaram a înscris 11 goluri şi a dat 4 assist-uri în cele 38 de meciuri în care a evoluat în campionat pentru Universitatea Craiova. El este un produs al Universităţii Craiova, aceasta fiind singura echipă la care a evoluat până acum.
