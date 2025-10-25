Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ştefan Baiaram a vrut să îi returneze lui Mirel Rădoi cadoul de 18.000 de euro! Dezvăluirea lui Mihai Rotaru - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Ştefan Baiaram a vrut să îi returneze lui Mirel Rădoi cadoul de 18.000 de euro! Dezvăluirea lui Mihai Rotaru

Ştefan Baiaram a vrut să îi returneze lui Mirel Rădoi cadoul de 18.000 de euro! Dezvăluirea lui Mihai Rotaru

Bogdan Stănescu Publicat: 25 octombrie 2025, 8:28

Comentarii
Ştefan Baiaram a vrut să îi returneze lui Mirel Rădoi cadoul de 18.000 de euro! Dezvăluirea lui Mihai Rotaru

Mirel Rădoi cu Ştefan Baiaram şi Lyes Houri, în timpul unui meci / Sport Pictures

Patronul Universităţii Craiova, Mihai Rotaru, a dezvăluit că Ştefan Baiaram (22 de ani) a vrut să îi returneze antrenorului Mirel Rădoi (44 de ani) ceasul de lux pe care i l-a făcut cadou, în valoare de 18.000 de euro.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mirel Rădoi nu a acceptat acest lucru. Ulterior, a avut loc acest scandal dintre Rădoi şi Baiaram. Nemulţumit că Baiaram a trântit uşa după ce Rădoi le-a comunicat jucătorilor primul 11 cu Noah, tânărul fotbalist nefiind printre titulari, antrenorul Craiovei a decis să îl trimită în tribune.

Mihai Rotaru, despre cadoul de 18.000 de euro al lui Mirel Rădoi pentru Baiaram: “Nu am fost de acord”

“A vrut să-l returneze acum vreo două săptămâni (n.r: ceasul de 18.000 de euro), dar Mirel nu a acceptat. Nu este o informație pe care vă puteți baza 100%. Asta am auzit. Eu, personal, nu am fost de acord cu acest cadou”, a declarat Mihai Rotaru pentru digisport.ro.

Dacă era ceva ce nu funcționa cu Baiaram, nu mai juca deloc. Nu a acceptat decizia de a nu fi titular, a dat cu ușa când a ieșit la inspecția gazonului. Dacă îl băgam pe parcurs, poate lua cartonașul roșu, fiind nervos. În ultimul meci l-am scos după minutul 70 pentru că avea crampe, dacă la vârsta asta ieși cu crampe, despre ce vorbim? E important ca jucătorii că accepte ce decid antrenorii, aici nu mă refer doar la el.

E vorba de respectul față de colegi, toți ceilalți au acceptat deciziile mele. Dacă el crede că trebuie să fie titular de drept cât sunt eu aici, se înșală”, declara Mirel Rădoi, pentru sursa citată, după Universitatea Craiova – Noah 1-1.

Reclamă
Reclamă

Ştefan Baiaram este cotat de către site-ul de specialitate transfermarkt.com la 3 milioane de euro. În acest sezon, în campionat, Baiaram a marcat 4 goluri şi a dat 2 assist-uri în cele 12 partide jucate. În Conference League Baiaram are 3 goluri în 7 partide.

Sezonul trecut Baiaram a înscris 11 goluri şi a dat 4 assist-uri în cele 38 de meciuri în care a evoluat în campionat pentru Universitatea Craiova. El este un produs al Universităţii Craiova, aceasta fiind singura echipă la care a evoluat până acum.

Ce favoruri i-au cerut magistraţii lui Grindeanu, la întâlnirea separată privind pensiile specialeCe favoruri i-au cerut magistraţii lui Grindeanu, la întâlnirea separată privind pensiile speciale
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB cu Bologna după umilinţa din campionat cu Metaloglobus?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Bugetarii care au 250.000 de lei salariu pe lună. "Cum să fie justificate?"
Observator
Bugetarii care au 250.000 de lei salariu pe lună. "Cum să fie justificate?"
Românul „care a mâncat carne de șobolan” a ajuns unul dintre cei mai cunoscuți miliardari din lume. Descoperirea făcută de jurnaliștii dintr-o țară străină
Fanatik.ro
Românul „care a mâncat carne de șobolan” a ajuns unul dintre cei mai cunoscuți miliardari din lume. Descoperirea făcută de jurnaliștii dintr-o țară străină
11:23
Preşedintele NBA, „profund tulburat” de scandalul pariurilor trucate
11:15
VIDEODublă pentru Lionel Messi! Execuţie rară pentru starul argentinian
11:15
Sabrina Voinea, locul 7 în finala de la bârnă de la Mondial. Ea şi Denis Golgotă concurează în finala de sol
11:03
Bătaie între fanii dinamovişti la meciul cu FC Argeş! Sancţiunea Jandarmeriei
11:02
Răspuns dur pentru Mircea Lucescu de la liderul Ligii 1: “Nu suntem leproși sau nu are nimeni vreo boală incurabilă aici”
10:36
Giovanni Becali a numit vedeta FCSB-ului care i-a dat informaţii lui Gigi Becali: “Lumea îi zice «sifonul»”
Vezi toate știrile
1 VIDEOVerstappen, cel mai rapid în al doilea antrenament din MP al Mexicului. Cursa e duminică (21:45, Antena 3 CNN şi AntenaPLAY) 2 Dinamo vrea să dea marea lovitură! Ce fotbalist de la Steaua vrea să transfere 3 Gigi Becali a dezvăluit marele regret de la FCSB: “I-am dat salariu ca prostul. E un pariu pierdut” 4 Zeljko Kopic a spus motivul pentru care i-a schimbat pe Cătălin Cîrjan şi Alex Musi în meciul cu FC Argeş! 5 Ce au scris spaniolii despre Ionuţ Radu, după ce Celta Vigo a învins-o pe Nice în Europa League 6 Mihai Rotaru, categoric după ce Rădoi l-a scos pe Baiaram din lot: “Se puteau aborda altfel lucrurile”
Citește și
Cele mai citite
Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”
Şi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-uluiŞi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-ului
„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus
Solicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europeneSolicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europene