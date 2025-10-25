"Sabrina Voinea, jefuită din nou" / "Este imposibil așa ceva". Reacţii incredibile după ce Sabrina a ratat medaliile la sol - Antena Sport

Sabrina Voinea a terminat pe locul 4 la proba de sol a Campionatului Mondial de gimnastică, iar dezamăgirea ei a fost una foarte mare, acelaşi sentiment fiind şi în rândul fanilor săi.

Internetul a “explodat” după ce Sabrina a fost pe patru, având aceeaşi nota ca a medaliatei de bronz, Abigail Martin. Diferenţa s-a făcut la execuţie, unde britanica a avut o notă mai bună.

Reacţii incredibile după ce Sabrina Voinea a ratat medaliile la sol

Postarea de pe Facebook care a anunţat medaliatele a adus comentarii incredibile, fanii considerând că Sabrina a fost “jefuită” şi că ar fi meritat să fie pe podiumul din Indonezia.

”Îmi pare rău pentru Sabrina. Merita medalia foarte mult”, ”Sabrina Voinea, jefuită din nou. E clar că merita cel puțin medalia de argint”, ”Cât de nedrept! Sabrina a fost cea mai bună”, Sabrina merita măcar bronzul. Este imposibil așa ceva!” sau ”Aiko s-a descurcat excelent, dar Sabrina a fost furată! Din nou!”, au fost comentariile acide de la postarea oficială.