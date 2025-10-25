"Sabrina Voinea, jefuită din nou" / "Este imposibil așa ceva". Reacţii incredibile după ce Sabrina a ratat medaliile la sol - Antena Sport

Sabrina Voinea a terminat pe locul 4 la proba de sol a Campionatului Mondial de gimnastică, iar dezamăgirea ei a fost una foarte mare, acelaşi sentiment fiind şi în rândul fanilor săi.
Internetul a “explodat” după ce Sabrina a fost pe patru, având aceeaşi nota ca a medaliatei de bronz, Abigail Martin. Diferenţa s-a făcut la execuţie, unde britanica a avut o notă mai bună.
Reacţii incredibile după ce Sabrina Voinea a ratat medaliile la sol
Postarea de pe Facebook care a anunţat medaliatele a adus comentarii incredibile, fanii considerând că Sabrina a fost “jefuită” şi că ar fi meritat să fie pe podiumul din Indonezia.
”Îmi pare rău pentru Sabrina. Merita medalia foarte mult”, ”Sabrina Voinea, jefuită din nou. E clar că merita cel puțin medalia de argint”, ”Cât de nedrept! Sabrina a fost cea mai bună”, Sabrina merita măcar bronzul. Este imposibil așa ceva!” sau ”Aiko s-a descurcat excelent, dar Sabrina a fost furată! Din nou!”, au fost comentariile acide de la postarea oficială.
Sabrina Voinea, locul 4 la sol
Sabrina Maneca-Voinea s-a clasat, sâmbătă, pe locul 4, iar Denisa Golgotă pe locul 7, în finală la sol, la CM din Indonezia. România a încheiat fără medalie.
Sabrina Maneca-Voinea a fost notată cu 13.466, după ce în calificări se clasa pe primul loc, cu 13.666. Pe podium au urcat Aiko Sugihara (Japonia, 13.833), Ruby Evans (Marea Britanie, 13.666) şi Abigail Martin (Marea Britanie, 13.466, cu notă mai mare la execuţie decât Sabrina Maneca-Voinea).
La rândul său, Denisa Golgotă a fost pe locul 7 (12.233), cu o ratare în exerciţiu.
- Ce a spus Sabrina Voinea când şi-a văzut nota de locul 4 după exerciţiul de la sol. S-a uitat dezamăgită spre mama ei
- Sabrina Voinea ratează din nou dramatic o medalie la Mondial, ca la JO! A luat aceeaşi notă cu gimnasta de pe 3
- Sabrina Voinea s-a calificat în două finale la Mondialele de Gimnastică! Ultim act şi pentru Denisa Golgotă
- Sabrina Maneca-Voinea, performanță de excepție la Mondialele de Gimnastică. Românca, 2 finale asigurate
- Ioan Suciu, înainte de Campionatele Mondiale: “Ani decisivi pentru Jocurile Olimpice”. Ce spune de absenţa lui Bărbosu