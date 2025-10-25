Campionul României cu roş-albaştrii a spus suma uriaşă de la care trebuie să plece licitaţia pentru marca Steaua - Antena Sport

Închide meniul
Campionul României cu roş-albaştrii a spus suma uriaşă de la care trebuie să plece licitaţia pentru marca Steaua

Publicat: 25 octombrie 2025, 10:03

Razvan Pasarica / Sport Pictures via Hepta

Eugen Trică (49 de ani), campion cu clubul Armatei în 1999, a spus de la ce sumă ar trebui să plece licitaţia pentru marca “Steaua”.

Trică e de părere că, având în vedere că Steaua a cucerit Cupa Campionilor, Supercupa Europei şi multe alte trofee interne, licitaţia ar trebui să plece de la 100 de milioane de euro.

Eugen Trică: “Licitaţia pentru Steaua ar trebui să plece de la 100 de milioane de euro”

Vrea cineva ca marca Steaua să fie scoasă la licitație. Ea trebuie să plece de la un preț. Din punctul meu de vedere, Steaua, cel mai mare brand din România, ar trebui să plece de la o sumă de 100.000.000 de euro”, a declarat Eugen Trică pentru fanatik.ro.

Gigi Becali, care se judecă în instanţă cu CSA Steaua, clubul Armatei reclamând un presupus prejudiciu pe care patronul FCSB-ului l-ar fi produs prin folosirea fără drept a mărcii “Steaua”, a declarat recent că vrea şi el să participe la licitaţie.

Recent, UEFA a scos FCSB de pe lista câştigătoarelor Cupei Campionilor. UEFA şi-a motivat acţiunea prin decizia instanţei din România, care a hotărât că palmaresul până în 1998 îi aparţine clubului Armatei. FCSB primea o sumă de bani de la UEFA pentru că era recunoscută drept câştigătoare de Cupă de Campioni. UEFA a trecut Cupa Campionilor în dreptul Stelei.

