Oscar Piastri nu se teme de Max Verstappen în lupta pentru titlu: "Nu-mi fac nicio grijă" - Antena Sport

Oscar Piastri nu se teme de forma foarte bună a lui Max Verstappen din ultimele curse. Dacă în cea mai mare parte a sezonului, toată lumea a crezut că lupta se va da între cei doi piloți de la McLaren, olandezul a recuperat incredibil și pune presiune pe Norris și Piastri.

Marele Premiu al Mexicului

Oscar Piastri, declarații tari înaintea Marelui Premiu al Mexicului: “Nu mă preocup de adverari”

“Nu-mi fac nicio grijă” în privinţa revenirii olandezului Max Verstappen (Red Bull) în cursa pentru titlu, a afirmat pilotul australian Oscar Piastri (McLaren), liderul Campionatului Mondial de Formula 1, joi, înaintea Marelui Premiu al Mexicului, informează AFP.

“Forma pe care el (Verstappen) o are de la Monza este un pic surprinzătoare. Am văzut deja acest nivel în cursul sezonului, dar acum el este foarte constant. Dar ştim cât a lucrat Red Bull pentru a îmbunătăţi maşina sa, deci nu este o surpriză mare. El a revenit în lupta pentru titlu mai repede decât mă aşteptam”, a declarat pilotul originar din Melbourne pentru presă.

Aflat la peste 100 de puncte de Piastri, la finele lunii august, “Mad Max” este practic de neînvins de patru weekenduri (trei victorii şi un loc doi, trei plecări din pole position) şi a ajuns la doar 40 de puncte şi, respectiv, 26 de Piastri şi de englezul Lando Norris, celălalt pilot de la McLaren.