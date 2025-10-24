Oscar Piastri nu se teme de Max Verstappen în lupta pentru titlu: "Nu-mi fac nicio grijă" - Antena Sport

Închide meniul
Oscar Piastri nu se teme de Max Verstappen în lupta pentru titlu: “Nu-mi fac nicio grijă”

Publicat: 24 octombrie 2025, 12:23

Oscar Piastri, în timpul unei conferințe de presă / Profimedia

Oscar Piastri nu se teme de forma foarte bună a lui Max Verstappen din ultimele curse. Dacă în cea mai mare parte a sezonului, toată lumea a crezut că lupta se va da între cei doi piloți de la McLaren, olandezul a recuperat incredibil și pune presiune pe Norris și Piastri.

“Marele Circ” continuă la finalul acestei săptămâni cu Marele Premiu al Mexicului. Cursa e duminică, de la ora 21:45, în direct pe Antena 3 CNN și în AntenaPLAY.

Oscar Piastri, declarații tari înaintea Marelui Premiu al Mexicului: “Nu mă preocup de adverari”

“Nu-mi fac nicio grijă” în privinţa revenirii olandezului Max Verstappen (Red Bull) în cursa pentru titlu, a afirmat pilotul australian Oscar Piastri (McLaren), liderul Campionatului Mondial de Formula 1, joi, înaintea Marelui Premiu al Mexicului, informează AFP.

“Forma pe care el (Verstappen) o are de la Monza este un pic surprinzătoare. Am văzut deja acest nivel în cursul sezonului, dar acum el este foarte constant. Dar ştim cât a lucrat Red Bull pentru a îmbunătăţi maşina sa, deci nu este o surpriză mare. El a revenit în lupta pentru titlu mai repede decât mă aşteptam”, a declarat pilotul originar din Melbourne pentru presă.

Aflat la peste 100 de puncte de Piastri, la finele lunii august, “Mad Max” este practic de neînvins de patru weekenduri (trei victorii şi un loc doi, trei plecări din pole position) şi a ajuns la doar 40 de puncte şi, respectiv, 26 de Piastri şi de englezul Lando Norris, celălalt pilot de la McLaren.

“El este foarte puternic şi constant în ultimele weekenduri, nu putem nega asta. Dar nu-mi fac griji pentru faptul că a redus din diferenţă. Ceea ce mă va ajuta va fi să obţin maximum de la maşina mea şi de la mine, nu să mă preocup de adversari”, a adăugat Piastri.

Cu cinci etape înainte de finalul sezonului, Oscar Piastri este lider în clasamentul piloţilor, cu 346 de puncte. Acesta este urmat de coechipierul Lando Norris, cu 332 de puncte, în timp ce Max Verstappen, campionul mondial al ultimelor patru sezoane, se află pe locul 3, cu 306 puncte.

Week-end-ul din Mexic începe vineri seară, de la ora 21:30, atunci când are loc prima sesiune de antrenamente, LIVE în AntenaPLAY.

Elevii din Focșani şi-au speriat profesorii cu o maimuță creată cu AI. Gluma i-ar putea costa scumpElevii din Focșani şi-au speriat profesorii cu o maimuță creată cu AI. Gluma i-ar putea costa scump
1 Mutu refuză să fie comparat cu Chivu: "Când duceam Rapid în play-off, nu întrebaţi de ce eu sunt acolo și el la Inter Unde16?" 2 UEFA a explicat în premieră de ce a șters Cupa Campionilor din dreptul lui FCSB. Cum a revenit la Steaua trofeul 3 Rupt de beat, un căpitan de la o echipă din România a făcut accident la ora 4.16 dimineaţa. Cum l-au găsit poliţiştii 4 Jucătorii făcuţi praf de Gigi Becali după înfrângerea cu Bologna! Cine e principalul vinovat: "A pierdut meciul" 5 L-au scos de pe lista UEFA, chiar înaintea meciului cu Bologna! Decizia luată de FCSB 6 FCSB – Bologna 1-2. Campioana României pierde al doilea meci la rând în Europa League
