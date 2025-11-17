Basarab Panduru l-a taxat pe Mircea Lucescu: „Las-o-ncolo! E o mare problemă” - Antena Sport

Naționala de fotbal a României a fost învinsă clar în Bosnia și a rămas doar cu varianta barajului din Liga Națiunilor pentru calificarea la Campionatul Mondial de anul viitor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Jocul tricolorilor, dar și atitudinea selecționerului Mircea Lucescu l-au scos din sărite pe Basarab Panduru. Acesta l-a taxat pe tehnicianul României pentru felul în care s-a exprimat echipa în această campanie.

Tragerea la sorţi a barajului pentru World Cup 2026 este joi, 20 noiembrie, de la ora 14:00, LIVE în AntenaPLAY

Basarab Panduru: „Cum să fim sub Cipru?”

Rezultatele și jocul echipei naționale de fotbal a României îl nemulțumesc pe Basarab Panduru, care l-a luat la țintă pe selecționerul Mircea Lucescu.

Fostul internațional român l-a criticat pe tehnicianul aflat pe banca tricolorilor și pentru atitudinea conflictuală din ultima vreme. România va întâlni San Marino în ultimul meci al Grupei H a preliminariilor World Cup 2026. Partida se va disputa la Ploieşti marţi, de la ora 21:45, live pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

„În grupa asta, ar fi făcut cineva mai puțin? Am auzit întrebându-se dacă ar fi făcut cineva mai mult. Dar ar fi făcut cineva mai puțin?