Basarab Panduru l-a taxat pe Mircea Lucescu: „Las-o-ncolo! E o mare problemă” - Antena Sport

Basarab Panduru l-a taxat pe Mircea Lucescu: „Las-o-ncolo! E o mare problemă”

Daniel Işvanca Publicat: 17 noiembrie 2025, 22:13

Basarab Panduru l-a taxat pe Mircea Lucescu: Las-o-ncolo! E o mare problemă”

Selecționerul Mircea Lucescu / SPORT PICTURES

Naționala de fotbal a României a fost învinsă clar în Bosnia și a rămas doar cu varianta barajului din Liga Națiunilor pentru calificarea la Campionatul Mondial de anul viitor.

Jocul tricolorilor, dar și atitudinea selecționerului Mircea Lucescu l-au scos din sărite pe Basarab Panduru. Acesta l-a taxat pe tehnicianul României pentru felul în care s-a exprimat echipa în această campanie.

  • Tragerea la sorţi a barajului pentru World Cup 2026 este joi, 20 noiembrie, de la ora 14:00, LIVE în AntenaPLAY 

Basarab Panduru: „Cum să fim sub Cipru?”

Rezultatele și jocul echipei naționale de fotbal a României îl nemulțumesc pe Basarab Panduru, care l-a luat la țintă pe selecționerul Mircea Lucescu.

Fostul internațional român l-a criticat pe tehnicianul aflat pe banca tricolorilor și pentru atitudinea conflictuală din ultima vreme. România va întâlni San Marino în ultimul meci al Grupei H a preliminariilor World Cup 2026. Partida se va disputa la Ploieşti marţi, de la ora 21:45, live pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

„În grupa asta, ar fi făcut cineva mai puțin? Am auzit întrebându-se dacă ar fi făcut cineva mai mult. Dar ar fi făcut cineva mai puțin?

Da?! Bă, las-o-ncolo! Las-o-ncolo! Când am fost cel mai jos, pe ultimul loc în Liga Națiunilor, a venit apoi grupa de calificare (n.r. la Euro 2024) și ne-am calificat. Dacă vii și îmi spui că tot ce s-a întâmplat în fotbal în ultimii 10 ani ne duce mâine să fim sub Cipru, înseamnă că avem o problemă mare de tot, că ceva nu este în regulă. Problemă nu mare, ci atomică! Din cale afară!

Cum să fim sub Cipru? De ce am fi? Nu se poate! Da, era să pierdem acolo, dar după ce am avut 2-0. Dacă suntem sub Cipru sau ajungem într-o zi acolo, cred că e o mare problemă”.

Basarab Panduru: „Reacționezi la fel ca un începător”

„Am înțeles că nu vârsta este problema. Ai impresia că atunci când ai 30, 40 sau 80 de ani te manifești diferit. Nu, la 80 de ani la fel te manifești. Când lucrurile nu merg bine, când întrebările sunt incomode și pentru că ai ajuns în situația de a-ți fi adresate aceste întrebări incomode, reacționezi la fel ca un începător.

Așa este un începător, în primul an de antrenorat: tot timpul nervos, tot timpul are impresia că e ceva. Ăsta este antrenorul. Când pierde, are o problemă cu toată lumea”, a declarat Basarab Panduru, potrivit primasport.ro.

