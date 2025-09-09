Numele mari din Formula 1 care şi-au scos pălăria în faţa lui Max Verstappen: "Top 5 cei mai buni din toate timpurile" - Antena Sport

Max Verstappen a câştigat Marele Premiu al Italiei, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY, după un week-end incredibil la Monza. Olandezul a obţinut a treia victorie în acest sezon, după cele de la Suzula şi Imola, în condiţiile în care nu are parte de un an la fel de bun ca în precedentele sezoane.

În condiţiile în care nu a avut cea mai bună maşină şi s-a luptat cu cei doi piloţi de la McLaren şi a câştigat, Max Verstappen a reuşit să îşi treacă în cont victoria cu numărul 66 din cariera sa. Mai mult, el a stabilit un nou record pe circuit în calificările de sâmbătă.

Max Verstappen, lăudat de nume mari din Formula 1 după victoria de la Monza: “Un fenomen”

Nico Rosberg, campion mondial în 2016 cu Mercedes, a avut numai cuvinte de laudă la adresa lui Max Verstappen şi este de părere că olandezul este în top 5 cei mai buni piloţi din istoria Formula 1:

“Nu a avut cea mai bună maşină din calificări, dar a făcut un tur fenomenal. A demonstrat, din nou, de ce este în top 5 cei mai buni piloţi de Formula 1 din toate timpurile”, a declarat Nico Rosberg.

Damon Hill, campionul mondial din 1996, nu s-a ferit niciodată să îl critice pe Max Verstappen atunci când a considerat că olandezul merita, dar după cursa de la Monza, şi-a scos şi el pălăria în faţa campionului mondial de la Red Bull: