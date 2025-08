Premiul Oscar pentru Lando - Antena Sport

Dar tandemul Piastri / Stallard a decis să urmeze recomandarea lui Mario Isola, director de motorsport la Pirelli, care vedea în cursa cu două opriri, în ecuația medium – hard – hard, varianta cea mai rapidă. Numai că asta nu a funcționat în condiții de ”dirty air”.

Apoi Leclerc a continuat mesajele enigmatice către boxele Ferrari: “We’re going to lose this race because of these things”. El nu juca însă teatru. Mașina sa avea unele probleme.

Piastri și Stallard, lipsiți de reacție

Încercarea de undercut a lui Piastri la Leclerc de la primul schimb de pneuri nu a reușit. Intrat și el la boxe, monegascul a revenit pe pistă în postura de lider.

În turul 20, gumele medii ale lui Norris își reveniseră miraculos. În turul 23, Will Joseph i-a cerut acestuia să-i țină la curent cu starea lor, pentru că au de ales între două strategii de cursă. Joseph știa că, pe un circuit unde e foarte greu să depășești, o singură oprire la standuri într-o cursă de 70 de tururi poate fi strategia câștigătoare.

Norris a ”suflat” suficientă viață în pneurile sale pentru a fi posibilă trecerea la un plan cu o singură oprire. Apoi rularea în ”aer curat” a făcut diferența. Ocupat cu Leclerc, Piastri nu a reacționat. În turul 35, trei după ce Norris schimbase anvelopele medii cu unele hard, Oscar a fost întrebat de către Stallard, inginerul lui de cursă: ”Cum sunt pneurile, Oscar? Crezi că poți ajunge la finiș cu un alt set de hard-uri?”. Piastri a răspuns: ”Dacă mai intru la boxe, da”.

Ce s-a întâmplat cu Charles?

În turul 41, Leclerc a intrat a doua oară la standuri. A pus tot anvelope hard. Din acel moment, ritmul lui de cursă a scăzut clar. „Este incredibil de frustrant!”, „Nu mai suntem competitivi. Trebuie să mă ascultați, aș fi găsit o altă modalitate de a gestiona aceste probleme”, „Acum e imposibil de condus, imposibil!”, ”Ar fi un miracol dacă am termina pe podium”. Acestea au fost mesajele lui Charles către boxele Ferrari. Evident, monegascul nu a terminat pe podium. Russell, care a gestionat foarte bine gumele, a reușit să îl depășească și să-i ”sufle” locul pe podium.

După cursă, Leclerc a clarificat, într-o oarecare măsură, acele replici. „M-am grăbit. Am crezut că era vorba despre altceva, dar, din păcate, era o problemă la șasiu. A fost un caz izolat, așa că trebuie să investigăm problema, dar nu cred că se va mai repeta vreodată”.

De ce a scăzut ritmul lui Charles? Sunt mai multe teorii. În primele tururi, când Leclerc ”zbura”, avea o gardă la sol redusă. Russell a avansat teoria conform căreia Ferrari credea că a ajuns la limita permisă a uzurii plăcii de sub podea, trădând o abordare prea agresivă a reglării noii suspensii spate. La ultima oprire la boxe, s-ar fi luat decizia de a crește presiunea în anvelope pentru a limita apropierea mașinii de asfalt. Acest lucru ar fi dus la depășirea limitelor de funcționare a anvelopelor. Sau poate că problemele veneau de la maparea specială a motorului pentru economisirea de combustibil. A fost ceea ce a minat într-o oarecare măsură și eforturile lui Hamilton în ultima parte a cursei de la Spa. Aici puteți citi o analiză amănunțită despre subiect.

După cursă, în timp ce Charles a invocat probleme la șasiu, ceea ce este neclar, Vasseur a emis și ipoteza unor probleme cu presiunea în anvelope.

Cum s-a comportat McLaren în ”Norris vs. Piastri”

A fost o cursă în care ambii piloți McLaren au avut parte de câte un schimb de pneuri de o rapiditate uluitoare: 1,9 secunde. Au fost însă ei tratați ”fair and square” de echipă în ceea ce privește strategia de cursă? E foarte greu de spus. The Race găzduiește mai multe opinii legate de această dilemă.

Toate deciziile importante s-au luat când Leclerc avea încă un ritm foarte bun și nu avea problemele care aveau să-l încetinească ulterior. El părea principalul adversar când Piastri a fost chemat întâia oară la boxe.

Ar fi trebuit cei de la McLaren să dea aceeași decizie ca anul trecut, în același Mare Premiu? Vă reamintesc că în 2024 echipa i-a cerut lui Norris să-i cedeze poziția de lider lui Piastri pentru că o obținuse după ce australianul fusese nevoit să intre la boxe pentru a răspunde la undercut-ul lui Hamilton. Personal, nu cred că ar fi trebuit să se implice în lupta lor. De data asta a fost altceva. Inginerul de cursă al lui Norris a schimbat strategia pilotului său din mers și mutarea a funcționat.

Al doilea stint al lui Norris a durat 39 de tururi, cu 12 mai mult decât cel al coechipierului său. În ciuda acestui fapt, el a avut o medie cu o secundă mai rapidă pe tură decât Piastri. Este o statistică uimitoare, care ne spune totul despre modul în care Lando a câștigat această cursă.

Adevărul este că tandemul Norris / Joseph a calculat mai bine, a îndrăznit mai mult, s-a mișcat mai rapid. Asta a fost decisiv.