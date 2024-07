Russell, ce păcat! Opinia lui Adrian Georgescu după Marele Premiu al Belgiei

Poți să ții cu Mercedes, poți să ții cu Ferrari sau cu McLaren, cu oricine în Formula 1, dar după ce George Russell pierde o asemenea victorie la Spa, nu poți spune decât: ce păcat!

Pentru că englezul a reușit o cursă formidabilă în Belgia, pe cel mai frumos circuit de Formula 1. În turul 11 a intrat la boxe și a schimbat gumele de specificație medii cu cele hard. În turul 26, văzând că uzura gumelor e mai mică decât se așteptau, englezul a cerut celor de la boxe schimbarea strategiei: “Think about the one stop”. Cu zece tururi înaintea finalului, Russell era programat să intre pentru al doilea schimb, dar el alesese deja să riște.

Russell a ratat o victorie mare

E foarte greu, în F1, să menajezi pneurile. E și mai greu să fii rapid în timp ce menajezi pneurile. Cel mai greu e să nu fii depășit pe niște pneuri extrem de uzate. Mai ales în fața colegului de echipă, septuplu campion mondial, “încălțat” cu gume mult mai proaspete. Și mai ales pe un circuit precum acesta, unde se depășește mult și relativ ușor, în ciuda micșorării celei mai lungi linii DRS.

Dar George Russell a reușit această extraordinară – și mai puțin vizibilă – performanță. Probabil, recenta reasfaltare a pistei a jucat și ea un rol. La mijlocul plutonului, Alonso a reușit și el aceeași performanță, ocupând locul al optulea.

Weight a minute!

Pentru ca, după cursă, la cîntărirea monopostului, acesta să fie cu 1,5 kilograme mai ușor decât limita legală admisă, de 798 kilograme. (Povestea în detaliu este aici). Așa a ajuns Lewis Hamilton, inițial furios că echipa nu a dorit o strategie cu o singură oprire și pentru el, să câștige Marele Premiu al Belgiei. Russell a ratat o victorie mare.