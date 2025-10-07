S-a încheiat cazul de hărţuire în care a fost implicat Christian Horner! Ce s-a întâmplat cu el şi reclamantă - Antena Sport

Reclamanta care a iniţiat cazul de hărţuire ce a dus la demisia lui Christian Horner de la conducerea Red Bull şi-ar fi retras acuzaţiile în schimbul unei sume foarte mari de bani, relatează lefigaro.fr.

Pagina scandalului de hărţuire care l-a implicat pe Christian Horner la începutul anului 2024 a fost definitiv închisă în urmă cu câteva săptămâni. Directorul a părăsit echipa de Formula 1, fiind demis în iulie 2025 fără un motiv clar, dar cu o indemnizaţie de plecare de 92 de milioane de euro. Iar tânăra care l-a acuzat de „comportament inadecvat” şi-a găsit un nou loc de muncă în paddockul unei alte echipe.

Femeia care l-a reclamat pe Christian Horner pentru o presupusă hărţuire ar fi primit o sumă uriaşă pentru a renunţa la caz

Au fost efectuate două anchete în cadrul echipei lui Max Verstappen pentru a încerca să se clarifice această situaţie. Horner a fost achitat de acuzaţiile aduse împotriva sa şi nu s-a constatat nicio faptă de conduită necorespunzătoare faţă de angajată. Christian Horner, susţinut de soţia sa, fosta Spice Girl Geri Halliwell, şi-a susţinut întotdeauna nevinovăţia în acest episod care a zguduit lumea Formulei 1. S-a evocat ipoteza unei conspiraţii împotriva lui, rezultată dintr-o luptă pentru putere în cadrul structurii.

Daily Mail a dezvăluit luni că un acord ar fi permis în cele din urmă închiderea cazului cu reclamanta. Potrivit cotidianului britanic, tăcerea tinerei prezente la Marele Premiu de la Singapore, weekendul trecut, ar fi fost cumpărată cu suma de 3,4 milioane de euro şi obligaţia de a părăsi echipa odată ce acordul a fost obţinut. Cu toate acestea, presa nu precizează cine ar fi plătit această sumă. Echipa? Christian Horner însuşi? Un alt director? Rămâne un mister.

Christian Horner nu are intenţia să renunţe la Formula 1. Şeful echipei (între 2005 şi 2025) ar fi multiplicat apelurile pentru a găsi un post pe grila de start. Potrivit lui Andy Cowell, directorul echipei Aston Martin, britanicul ar fi sunat „aproape” toate echipele de pe grila de start pentru a se reangaja.