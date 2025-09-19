Vi se par cursele de Formula 1 prea lungi? Analiza lui Adrian Georgescu - Antena Sport

Stefano Domenicali, CEO al Formula One Group, a declarat recent că studiază ideea de a reduce durata curselor de F1. „Există problema duratei cursei: considerăm că este puțin prea lungă pentru spectatorii mai tineri”, a spus Domenicali. „Observăm pe multe dintre canalele noastre că rezumatele sunt extrem de populare. Poate că pentru cei dintre noi care am crescut cu formatul complet este în regulă, dar o mare parte din public dorește să vadă doar momentele-cheie”, a explicat italianul.

Deficitul, o problemă

În ultimele săptămâni, “deficitul” a fost cel mai des rostit cuvânt în România. De data asta e însă vorba de cel de atenție.

Intervalul mediu de timp în care o persoană își poate menține atenția concentrată scade de mulți ani. Explicațiile sunt multe – impactul rețelelor sociale, trecerea de la comunicarea prin scris și citit la cea prin video, multitudinea de știri cu care suntem bombardați, …etc. -, dar acestea nu reprezintă obiectul articolului nostru.

Ne prăbușim cognitiv

E greu să se organizeze studii științifice despre deficitul de atenție, pentru că este un comportament involuntar și greu măsurabil. Cercetările dr. Gloria Mark arată însă că durata medie de atenție a unei persoane atunci când utilizează un dispozitiv digital a scăzut drastic de la aproximativ două minute și jumătate în 2004 la doar 47 de secunde în medie în prezent – o scădere dramatică de 66% în ultimele două decenii. Odată cu diminuarea duratei medii de atenție scad și capacitățile cognitive. Și propria noastră percepție o spune: conform unui studiu, capacitatea de concentrare s-a înrăutățit. Jumătate dintre subiecții unui studiu (49%) afirmă că-și simt capacitatea de concentrare redusă. Și mai răspândită e convingerea că, în cazul tinerilor, capacitatea de concentrare este mai slabă decât în trecut. Două treimi dintre cei chestionați (66%) sunt de această părere, inclusiv șase din zece (58%) dintre persoanele cu vârste cuprinse între 18 și 34 de ani, cea mai tânără grupă de vârstă chestionată. Aproape jumătate dintre cei chestionați, adică 47%, spun că „gândirea profundă” a devenit o chestie de domeniul trecutului.

Sprintul = Formula 1 condensată

Un Grand Prix tipic poate dura între 90 și 120 de minute, iar durata sa depinde în mare măsură de factori precum vremea, lungimea pistei și incidentele din timpul cursei. Avem deja de câțiva ani și un format simplificat de F1, cursele de sprint, deocamdată șase la număr în decursul unui sezon. Se studiază însă posibilitatea ca numărul lor să crească. Acestea durează aproximativ 30 de minute. Dacă nu se schimbă radical condițiile meteo, nu se schimbă anvelopele, deci nu se intră la boxe. Datele de audiență arată că reprezintă un succes. Calificările pentru sprint au înlocuit o sesiune de antrenamente de vineri, la care publicul nu se înghesuie.