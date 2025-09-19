Vi se par cursele de Formula 1 prea lungi? Analiza lui Adrian Georgescu - Antena Sport

Stefano Domenicali, CEO al Formula One Group, a declarat recent că studiază ideea de a reduce durata curselor de F1. „Există problema duratei cursei: considerăm că este puțin prea lungă pentru spectatorii mai tineri”, a spus Domenicali. „Observăm pe multe dintre canalele noastre că rezumatele sunt extrem de populare. Poate că pentru cei dintre noi care am crescut cu formatul complet este în regulă, dar o mare parte din public dorește să vadă doar momentele-cheie”, a explicat italianul.
Deficitul, o problemă
În ultimele săptămâni, “deficitul” a fost cel mai des rostit cuvânt în România. De data asta e însă vorba de cel de atenție.
Intervalul mediu de timp în care o persoană își poate menține atenția concentrată scade de mulți ani. Explicațiile sunt multe – impactul rețelelor sociale, trecerea de la comunicarea prin scris și citit la cea prin video, multitudinea de știri cu care suntem bombardați, …etc. -, dar acestea nu reprezintă obiectul articolului nostru.
Ne prăbușim cognitiv
E greu să se organizeze studii științifice despre deficitul de atenție, pentru că este un comportament involuntar și greu măsurabil. Cercetările dr. Gloria Mark arată însă că durata medie de atenție a unei persoane atunci când utilizează un dispozitiv digital a scăzut drastic de la aproximativ două minute și jumătate în 2004 la doar 47 de secunde în medie în prezent – o scădere dramatică de 66% în ultimele două decenii. Odată cu diminuarea duratei medii de atenție scad și capacitățile cognitive. Și propria noastră percepție o spune: conform unui studiu, capacitatea de concentrare s-a înrăutățit. Jumătate dintre subiecții unui studiu (49%) afirmă că-și simt capacitatea de concentrare redusă. Și mai răspândită e convingerea că, în cazul tinerilor, capacitatea de concentrare este mai slabă decât în trecut. Două treimi dintre cei chestionați (66%) sunt de această părere, inclusiv șase din zece (58%) dintre persoanele cu vârste cuprinse între 18 și 34 de ani, cea mai tânără grupă de vârstă chestionată. Aproape jumătate dintre cei chestionați, adică 47%, spun că „gândirea profundă” a devenit o chestie de domeniul trecutului.
Sprintul = Formula 1 condensată
Un Grand Prix tipic poate dura între 90 și 120 de minute, iar durata sa depinde în mare măsură de factori precum vremea, lungimea pistei și incidentele din timpul cursei. Avem deja de câțiva ani și un format simplificat de F1, cursele de sprint, deocamdată șase la număr în decursul unui sezon. Se studiază însă posibilitatea ca numărul lor să crească. Acestea durează aproximativ 30 de minute. Dacă nu se schimbă radical condițiile meteo, nu se schimbă anvelopele, deci nu se intră la boxe. Datele de audiență arată că reprezintă un succes. Calificările pentru sprint au înlocuit o sesiune de antrenamente de vineri, la care publicul nu se înghesuie.
Nu toată lumea le apreciază. Lui Max Verstappen, de pildă, nu-i plac sprinturile. De altfel, olandezul a criticat formatul și a spus că nu simte nicio bucurie când câștigă o astfel de cursă.
Ce spun doi campioni mondiali
Cam aceeași părere o are Max și despre ideea de a scurta cursele clasice. “Nu poți să faci mereu totul interesant, pentru că dacă totul e mereu interesant, devine plictisitor. Trebuie să fie mereu o surpriză. Uneori poate fi surprinzător de interesant, alteori însă poate fi surprinzător de plictisitor“, a declarat Verstappen.
Nici Fernando Alonso nu s-a arătat încântat de idee. „Și meciurile de fotbal vor fi lungi. Când mă uit la un meci, nu urmăresc concentrat toate cele 90 de minute. Mă mai duc în bucătărie, mă mai întorc. Întotdeauna există momente de distragere a atenției. Nimeni nu vorbește însă despre meciuri de fotbal de 60 de minute sau ceva de genul acesta. Deci, este o problemă a societății în ceea ce privește copiii, dar nu a sportului“, a afimrat ibericul.
O proiecție a vieții
O întrecere de Formula 1 este ca o piesă de teatru. Toate etapele, momentele și scenele ei sunt acolo cu un scop și au sens numai astfel. Se pot schimba unele lucruri, dar până la un punct. Nu este o întrecere desfășurată pe un singur plan. În paralel, există o luptă a strategilor, una a mecanicilor. Se pot schimba unele lucruri, dar până la un punct. Dincolo de acesta, încercarea de a o dinamiza duce la o sărăcire. Nu se poate totul acum. E ca și cum ai vrea să vezi Hamlet rezumat la un gif animat. Sau o versiune a seriei Nașul redusă la 5 minute. Înțelegi ce se întâmplă și de ce, nu e problemă. E totul acolo, dar de fapt nu mai e nimic.
Ca orice disciplină sportivă, Formula 1 este o proiecție a vieții. Așteptarea, creșterea tensiunii, subtilitatea unor momente mai puțin vizibile și mai greu de interpretat, toate au rolul lor. Când însă te plictisești stând doar cu tine însuți, nimic nu te mai poate interesa cu adevărat.
Se va rezolva problema?
Partea cea mai proastă cu această adaptare la nevoile noului public este că nu ar rezolva, de fapt, problema. Mai degrabă, ar agrava-o. Este o buclă din care nu poți ieși. Să zicem că se va reduce durata unei curse de la 90 de minute la 45 de minute. Dar toate spectacolele, filmele, competițiile etc. își vor micșora și ele duratele, din aceleași considerente. Ar avea nevoie de atenția noului public, pe care nu trebuie să-l plictisească. Astfel, trendul micșorării intervalului de atenție va continua. Dacă nu înlături cauza, nu dispare efectul. Așadar, peste câțiva ani, va trebui să le reducem din nou, la 20 de minute sau la 15.
Când omul nu vor fi capabili să asculte o singură silabă rostită de un alt om, cât le vom face să dureze? Cinci minute? Unul? Va ajunge Formula 1 o cursă de dragstere?
